Qu'est-ce que le prélèvement automatique ?

Le prélèvement automatique ou domiciliation est une instruction donnée à la banque par le titulaire du compte pour autoriser une organisation à prélever des montants variables sur son compte, à condition qu’il ait été informé à l’avance des montants et des dates de prélèvement. L’instruction donnée à la banque est appelée « mandat de prélèvement ».

Une fois que le mandat de prélèvement automatique a été autorisé par le titulaire du compte, l’argent est prélevé automatiquement sur le compte sans que le bénéficiaire ait à faire quoi que ce soit. En résumé, le prélèvement automatique est le moyen le plus simple et le plus pratique pour les clients d’envoyer et pour les entreprises d’encaisser des paiements réguliers ou ponctuels.

Pratique pour les payeurs, qui n’ont plus à se souvenir d’effectuer des paiements manuels chaque mois, le prélèvement SEPA présente de nombreux avantages pour les entreprises par rapport à l’envoi de factures ou à l’acceptation de paiements par carte.

Le prélèvement automatique permet aux entreprises de prélever les paiements directement sur le compte bancaire de leurs clients aux dates prévues. Il est également plus économique que d’autres méthodes de paiement, car il s’agit d’une transaction de banque à banque qui, contrairement aux paiements par carte, n’implique aucun tiers ou intermédiaire prélevant des frais.

Dans la zone euro, le système de prélèvement automatique est géré via le SEPA, qui permet les paiements transfrontaliers au sein de l’UE et de certains territoires voisins, ce qui rend le prélèvement automatique encore plus pratique.

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Pour quels paiements le prélèvement automatique peut-il être utilisé ?

Bien que le prélèvement SEPA puisse être utilisé pour des paiements ponctuels, il a été conçu et il est le plus utilisé pour les paiements récurrents, tels que les frais fixes mensuels et les abonnements.

Tout paiement récurrent se prête parfaitement au prélèvement automatique, car il est plus facile, plus abordable et plus sûr que l’acceptation de paiements par carte.

Néanmoins, il faut garder à l’esprit que le prélèvement automatique n’est pas un paiement instantané. Son exécution prend entre 2 et 5 jours ouvrés. S’il peut être utilisé pour les achats en ligne, les marchands de biens ont besoin d’être payés pour expédier les marchandises. Alors que les consommateurs s’attendent désormais à ce que les marchandises leur soient envoyées le jour même de leur commande, le paiement par prélèvement automatique ne permet pas actuellement aux commerçants de répondre à cette demande.

Pour les marchands en ligne qui n’ont pas besoin d’un paiement instantané et qui peuvent attendre les trois jours nécessaires à l’exécution d’un transfert par prélèvement automatique, il s’agit d’une méthode de paiement préférable en raison de ses frais moindres et de son taux de réussite plus élevé que celui des cartes.

Consultez notre guide et découvrez comment vous pouvez commencer à collecter des paiements par prélèvement automatique.

Historiquement, le prélèvement SEPA n’était disponible que par l’intermédiaire des banques, exigeant une approche directe de la part du marchand, qui devait consacrer des ressources commerciales précieuses à la gestion de l’opération. Il était donc difficile pour de nombreuses entreprises d’accéder au prélèvement SEPA, car elles ne disposaient tout simplement pas de l’expertise ou des ressources nécessaires pour gérer le processus.

De nos jours, la technologie a permis à des fournisseurs spécialisés dans le prélèvement automatique, tels que GoCardless, d’entrer sur le marché et de gérer le processus de prélèvement automatique, permettant ainsi aux plus petites entreprises d’automatiser le recouvrement des paiements à des taux très avantageux.

De nombreuses entreprises utilisent désormais le prélèvement automatique pour automatiser le recouvrement de leurs créances et économiser du temps, de l’argent et éviter le stress.

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Avantages du prélèvement automatique pour les entreprises

1. Le prélèvement automatique est moins cher que l'acceptation des paiements par carte

Avec le prélèvement automatique, les fonds sont transférés directement d’un compte bancaire à un autre et ne passent pas par des réseaux de cartes onéreux, qui facturent des frais de base de 1,3 % à 3,5 %, auxquels s’ajoutent des frais supplémentaires.

2. Le prélèvement automatique vous permet de décider du moment où vous êtes payé

Contrairement aux virements bancaires ordinaires, le prélèvement automatique est un paiement "pull" qui ne nécessite aucune action de la part du client une fois qu’il est mis en place et vous permet de contrôler la date, la fréquence et le montant du transfert.

Le fait de contrôler vos paiements entrants vous garantit un meilleur flux de trésorerie dans votre entreprise. L’amélioration de la trésorerie vous permet d’entreprendre une planification réaliste de votre activité et vous évite de perdre du temps et d’être stressé par les retards de paiement.

3. Faible taux d'échec des paiements, meilleure rétention des clients

Les comptes bancaires n’expirent pas et ne se perdent pas. Comparé aux paiements par carte, qui affichent un taux d’échec de 10 à 15 %, l’utilisation du prélèvement SEPA diminue significativement les échecs de paiement et les résiliations involontaires des clients.

4. Plus besoin de courir après les retards de paiement

En réduisant les échecs et les retards de paiement, le prélèvement automatique libère le temps que les entreprises consacrent à ces problèmes, ce qui leur permet d’accomplir d’autres tâches essentielles.

5. Le prélèvement automatique fait gagner du temps et de l'argent

En intégrant le prélèvement automatique à leur logiciel de comptabilité existant, les entreprises peuvent gagner encore plus de temps sur les tâches administratives telles que le rapprochement bancaire.

6. Il est facile de commencer à accepter les paiements par prélèvement automatique

En quelques clics, vous pouvez créer un mandat et envoyer un lien à votre client qui remplit le formulaire en ligne. Vous pouvez ensuite collecter les paiements selon vos besoins.

7. Vous améliorez également l’expérience client

Les prélèvements automatiques sont assortis d’une protection du client, avec des remboursements instantanés jusqu’à 8 semaines après le paiement et jusqu’à 13 mois dans le cas de retraits non autorisés. Grâce à la tranquillité d’esprit que ces protections procurent aux clients, les marchands peuvent facilement adopter le prélèvement automatique et profiter de tous ses avantages commerciaux.

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* Prix valables en août 2025. Les frais varient selon le fournisseur. ^ Basé sur une étude de marché. Les taux de succès de paiement sont variables.

Conçu spécifiquement pour les paiements récurrents, GoCardless simplifie la collecte de paiements de vos clients.

Il s’agit d’une solution de paiement facile à mettre en œuvre et peu coûteuse, que ce soit pour des sommes fixes ou variables.

Le paiement est collecté sur le compte bancaire du client à travers le prélèvement, ce qui vous permet d’avoir un contrôle complet sur les paiements entrants.

97,1 % des paiements avec GoCardless sont collectés à la date d’échéance prédéfinie à l’avance. Le temps passé à devoir relancer les impayés et retards de paiement est donc considérablement réduit.