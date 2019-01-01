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PAIEMENTS GOCARDLESS

Conçu pour vos paiements récurrents

GoCardless facilite l’encaissement des paiements de banque à banque, pour les montants ponctuels ou variables, issus de clients du monde entier.

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Nous facilitons l’encaissement des paiements récurrents

Expérience de paiement améliorée

Utilisez nos pages de paiement prêtes à l’emploi ou créez des expériences de paiement de premier ordre qui s'intègrent dans vos méthodes de paiement en ligne.

Diminution des échecs de paiement

Encaissez 97,3 % des paiements avec succès à la première demande et utilisez les données sur les paiements pour encaisser ceux qui échouent.

Réduction des coûts

Réduisez vos coûts totaux d’encaissement, de gestion et de rapprochement des paiements récurrents de 56 %.

Encaissements dans le monde entier

Encaissez des paiements dans plus de 30 pays, dont le Royaume-Uni, la zone euro, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

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Le meilleur moyen d’encaisser…

Des paiements d’abonnement

Créez des formules d’encaissement de paiements récurrents en fonction de vos besoins. Acceptez les paiements par prélèvement bancaire sur votre site Web ou envoyez un lien de paiement sécurisé à vos clients.

Découvrez comment ça marche

Des paiements de facture

Finies les factures payées en retard. Les clients enregistrent leurs détails de paiement en ligne en une seule fois et en toute sécurité. Vous pouvez ensuite encaisser des paiements ponctuels ou récurrents au moment à la date à laquelle ils sont dus.

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  • Des paiements d’abonnement

    Créez des formules d’encaissement de paiements récurrents en fonction de vos besoins. Acceptez les paiements par prélèvement bancaire sur votre site Web ou envoyez un lien de paiement sécurisé à vos clients.

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Intégrez GoCardless à votre entreprise

API facile à utiliser

Notre API RESTful pratique et moderne s’intègre facilement à vos systèmes pour vous permettre d’encaisser des paiements par prélèvement bancaire dans plus de 30 pays. En savoir plus.

Intégrations partenaires

Connectez GoCardless à plus de 200 intégrations logicielles reconnues pour automatiser l’encaissement et le rapprochement des paiements. Voir tous nos partenaires.

Tableau de bord tout en un

Encaissez et gérez les paiements à l’aide de notre tableau de bord intuitif. Renouvelez, modifiez et mettez les formules de paiements en pause simplement. Inscrivez-vous pour commencer.

La plate-forme pour les paiements récurrents

Encaissement de paiements récurrents

Idéale pour encaisser des paiements récurrents d’abonnements, de factures et de mensualités.

Success+ pour les données sur les paiements

Utilisez les données sur les paiements (récurrents) pour prédire puis éviter les échecs de paiement. Vous récupérez, en moyenne, 76 % des paiements qui ont échoué.

Forex et paiements internationaux

Encaissez des paiements dans plus de 30 pays dans 8 devises grâce au premier réseau mondial de prélèvement bancaire.

NOUVEAU : Instant Bank Pay

Complétez vos paiements récurrents avec un moyen simple et pratique d’encaisser des paiements ponctuels quand vous en avez besoin.

Conçu pour la sécurité et l’évolution

Certifié ISO27001

Les protocoles de sécurité de notre entreprise, nos services et produits ont été audités et certifiés conformément à cette norme reconnue dans le monde entier.

Conforme au RGPD

Le programme global de gestion des risques liés aux données de GoCardless est conçu selon les normes du RGPD et applique les bonnes pratiques en matière de confidentialité, afin de protéger et respecter les données personnelles.

Utilisé en toute confiance par des entreprises dans le monde entier

GoCardless traite plus de 20 milliards de dollars chaque année et a reçu le financement de prestigieux investisseurs, tels que Google Ventures et Salesforce Ventures.

Conformité intégrée

Nous gérons les complexités du prélèvement bancaire de plus de 30 pays dans une seule intégration.

Utilisé en toute confiance par plus de 100 000 entreprises de toutes tailles

  • Un gain de temps et de productivité

    "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

  • Taux de paiement optimisé

    “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

  • Réduction du churn

    “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

  • Optimisation de la trésorerie

    “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

  • Fidélisation des clients

    “GoCardless nous a permis d’avancer très vite et de nous concentrer sur notre lancement.”

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.