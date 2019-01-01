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PAIEMENTS GOCARDLESS
GoCardless facilite l’encaissement des paiements de banque à banque, pour les montants ponctuels ou variables, issus de clients du monde entier.
Utilisez nos pages de paiement prêtes à l’emploi ou créez des expériences de paiement de premier ordre qui s'intègrent dans vos méthodes de paiement en ligne.
Encaissez 97,3 % des paiements avec succès à la première demande et utilisez les données sur les paiements pour encaisser ceux qui échouent.
Réduisez vos coûts totaux d’encaissement, de gestion et de rapprochement des paiements récurrents de 56 %.
Encaissez des paiements dans plus de 30 pays, dont le Royaume-Uni, la zone euro, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Australie.
Personnalisez les paramètres de paiement et l'image de marque de votre entreprise pour les paiements ponctuels ou par abonnement, avant même de vous inscrire.
Créez des formules d’encaissement de paiements récurrents en fonction de vos besoins. Acceptez les paiements par prélèvement bancaire sur votre site Web ou envoyez un lien de paiement sécurisé à vos clients.
Finies les factures payées en retard. Les clients enregistrent leurs détails de paiement en ligne en une seule fois et en toute sécurité. Vous pouvez ensuite encaisser des paiements ponctuels ou récurrents au moment à la date à laquelle ils sont dus.
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Notre API RESTful pratique et moderne s’intègre facilement à vos systèmes pour vous permettre d’encaisser des paiements par prélèvement bancaire dans plus de 30 pays. En savoir plus.
Connectez GoCardless à plus de 200 intégrations logicielles reconnues pour automatiser l’encaissement et le rapprochement des paiements. Voir tous nos partenaires.
Encaissez et gérez les paiements à l’aide de notre tableau de bord intuitif. Renouvelez, modifiez et mettez les formules de paiements en pause simplement. Inscrivez-vous pour commencer.
Idéale pour encaisser des paiements récurrents d’abonnements, de factures et de mensualités.
Utilisez les données sur les paiements (récurrents) pour prédire puis éviter les échecs de paiement. Vous récupérez, en moyenne, 76 % des paiements qui ont échoué.
Encaissez des paiements dans plus de 30 pays dans 8 devises grâce au premier réseau mondial de prélèvement bancaire.
Complétez vos paiements récurrents avec un moyen simple et pratique d’encaisser des paiements ponctuels quand vous en avez besoin.
Les protocoles de sécurité de notre entreprise, nos services et produits ont été audit�és et certifiés conformément à cette norme reconnue dans le monde entier.
Le programme global de gestion des risques liés aux données de GoCardless est conçu selon les normes du RGPD et applique les bonnes pratiques en matière de confidentialité, afin de protéger et respecter les données personnelles.
GoCardless traite plus de 20 milliards de dollars chaque année et a reçu le financement de prestigieux investisseurs, tels que Google Ventures et Salesforce Ventures.
Nous gérons les complexités du prélèvement bancaire de plus de 30 pays dans une seule intégration.
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