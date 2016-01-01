99 % des clients en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne paient automatiquement à la facturation. 2 000 à 3 000 € Une économie d’environ un ETP de 2 000 à 3 000 € par mois.

Par amour des paiements

La « love story » entre PayFit et GoCardless signifie que l�’entreprise peut être payée rapidement et simplement à travers l’Europe tout en évitant à ses clients la corvée de devoir programmer leurs paiements.

Basée à Paris, PayFit aide les employeurs à numériser leurs processus de paie et diverses fonctions RH. Pour un abonnement mensuel, ses clients PME peuvent automatiser leur paie et une multitude de tâches RH répétitives, comme l’édition des bulletins de paie, l’enregistrement des absences et des vacances, le classement des notes de frais et la gestion des heures supplémentaires.

En l’espace de quelques années, PayFit est passée d’une centaine de clients à plus de 6 000, et GoCardless a été à ses côtés à chaque étape.

« L’histoire d’amour entre PayFit et GoCardless dure depuis 2016, » souligne Hugo Costa, Cash Collection & Sales Admin Lead chez PayFit. « Notre objectif était de révolutionner le marché RH en numérisant tout, et nous savions que nous aurions besoin des meilleurs outils, et des meilleurs partenaires, pour nous aider à traiter des volumes de facturation conséquents. »

Des paiements d’un simple clic

En intégrant GoCardless à son logiciel de facturation Zuora, PayFit a automatisé l’ensemble du processus de paiement, de la facturation au prélèvement, pour la quasi-totalité de ses milliers de clients.

Il en résulte non seulement un gain de temps et d’argent, mais aussi un flux de trésorerie amélior�é.

« Avec 99 % de nos clients qui nous payent avec GoCardless, nous avons pu économiser environ un ETP de 2 000 à 3 000 € par mois, » ajoute Anne Sturtzer, Finance Operations Manager chez PayFit. « Une fois nos factures créées dans Zuora, nous pouvons automatiquement générer en masse tous les paiements par prélèvement dans GoCardless, puis les rapprocher au fur et à mesure. En d’autres termes, nous pouvons envoyer nos factures et être payés d’un simple clic, bien loin des virements bancaires qui peuvent mettre des semaines, voire des mois. »

Rationalisé et renouvelable

La capacité de PayFit à offrir une expérience de paiement simple à grande échelle est essentielle pour lui permettre de tenir sa promesse de rendre la vie de ses clients plus facile, explique Anne.

« Depuis notre lancement, les choses sont allées très vite, et nous comptons désormais des milliers de clients qui paient des montants relativement modiques chaque mois, » précise-t-elle. « GoCardless nous permet d’automatiser nos processus de paiement, ce qui nous fait gagner du temps et évite à nos clients la corvée de devoir nous régler manuellement ou de gérer des paiements par carte bancaire. Notre service commercial leur envoie simplement un lien pour la mise en place de leur mandat de prélèvement, et plus aucune action ultérieure n’est nécessaire. »

Avec l’extension de PayFit au-delà du marché national vers le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne, ses systèmes et processus de paiement en ont fait autant.

« La présence à l’international de GoCardless a été un immense avantage pour nous, et leur service reste notre principale solution de paiement sur chacun de nos marchés, » précise Hugo. « Nos équipes connaissent parfaitement son fonctionnement, et cela simplifie vraiment les choses lorsque l’on arrive dans un nouveau pays. »

Une longueur d’avance

Pour Hugo, le partenariat avec GoCardless permet à PayFit de transformer l’innovation des paiements en un moteur de croissance.

« Nous essayons de rester à la pointe de la technologie, et GoCardless nous aide à garder une longueur d’avance en attirant notre attention sur des informations et des opportunités de paiement, » ajoute Hugo « Les réunions trimestrielles avec notre Customer Success Manager incluent régulièrement des statistiques précieuses sur nos opérations de paiement, comme les taux de réussite et d’échec. Cela nous pousse à toujours faire mieux et à nous dépasser. »

Même si le succès de PayFit a rapidement été au rendez-vous, Hugo pense que l’aventure ne fait que commencer et qu’il y a encore beaucoup de choses que PayFit et GoCardless peuvent accomplir ensemble.

« GoCardless a soutenu notre croissance pendant des années, et nous savons qu’ils continueront de le faire encore et encore, » ajoute-t-il. « Ensemble, nous sommes passés de 100 clients à plus de 6 000. Alors, pourquoi pas de 6 000 à 12 000, voire 100 000 ? »