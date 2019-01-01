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GoCardless pour Zuora
GoCardless travaille avec Zuora pour gérer les paiements par prélèvement bancaire en faveur de l’économie de l’abonnement
Augmentez la valeur de vie client avec des taux d’échec bien plus faibles qu’avec les cartes de crédit.
Traitez les paiements par prélèvement bancaire avec des prix compétitifs, évolutifs et basés sur la transaction.
Encaissez les paiements dans la devise de vos clients, avec conversion dans votre propre devise au taux de change réel.
Visibilité en temps réel sur le processus de paiement, du devis à l’encaissement
Grâce au partenariat entre Zuora et GoCardless, nous pouvons tout gérer via une seule intégration et supprimer les processus manuels comme le rapprochement des paiements. Le niveau d’automatisation de la plateforme de Zuora, associé à la transparence des frais de prélèvement avec GoCardless, nous donne la prévisibilité et la fiabilité nécessaires pour développer notre entreprise à long terme. »
Evan Miller, Directeur mondial de la facturation et des recouvrements, SiteMinder
La meilleure façon d’encaisser les paiements récurrents
Découvrez comment GoCardless collabore avec Zuora
Comment ça marche