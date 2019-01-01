Grâce au partenariat entre Zuora et GoCardless, nous pouvons tout gérer via une seule intégration et supprimer les processus manuels comme le rapprochement des paiements. Le niveau d’automatisation de la plateforme de Zuora, associé à la transparence des frais de prélèvement avec GoCardless, nous donne la prévisibilité et la fiabilité nécessaires pour développer notre entreprise à long terme. »