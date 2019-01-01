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GoCardless pour Zuora

La meilleure façon d’encaisser les paiements récurrents

GoCardless travaille avec Zuora pour gérer les paiements par prélèvement bancaire en faveur de l’économie de l’abonnement

Révolution des paiements par abonnement dans le monde.

Réduction du churn client

Augmentez la valeur de vie client avec des taux d’échec bien plus faibles qu’avec les cartes de crédit.

Tarification transparente

Traitez les paiements par prélèvement bancaire avec des prix compétitifs, évolutifs et basés sur la transaction.

Encaissement des paiements internationaux

Encaissez les paiements dans la devise de vos clients, avec conversion dans votre propre devise au taux de change réel.

Source de données unique (SSOT)

Visibilité en temps réel sur le processus de paiement, du devis à l’encaissement

Utilisé en toute confiance par 70 000 entreprises dans le monde

Découvrez comment GoCardless collabore avec Zuora

Comment ça marche

Grâce au partenariat entre Zuora et GoCardless, nous pouvons tout gérer via une seule intégration et supprimer les processus manuels comme le rapprochement des paiements. Le niveau d’automatisation de la plateforme de Zuora, associé à la transparence des frais de prélèvement avec GoCardless, nous donne la prévisibilité et la fiabilité nécessaires pour développer notre entreprise à long terme. »

Evan Miller, Directeur mondial de la facturation et des recouvrements, SiteMinder

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.