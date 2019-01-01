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Nous sommes là pour vous aider
Nous cherchons constamment à vous offrir la meilleure expérience possible, mais si nous n’avons pas répondu à vos attentes, ou si vous souhaitez faire escalader une réclamation, notre Centre de règlement des réclamations vous indiquera la marche à suivre.
Nous nous engageons à ce que votre réclamation soit traitée avec toute l’attention et la rigueur requises.
Si vous souhaitez obtenir de l’aide avec un problème plutôt que déposer une réclamation, veuillez contacter notre équipe d’assistance.
Si la réponse définitive obtenue ne vous satisfait pas, voyez comment faire escalader une réclamation en litige.
Nous nous engageons à faire tout notre possible pour vous aider en cas de problème, d’inquiétude ou de frustration. Si le service proposé ne vous donne pas satisfaction, ou si vous pensez que nous aurions pu mieux faire, nous tenons à le savoir.
Christina Asante, responsable des réclamations et de la qualité, GoCardless
Si vous rencontrez un problème avec notre produit, ou si un élément de notre service ne vous semble pas clair, les réponses à vos questions se trouvent peut-être dans nos guides.
Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème et que vous avez besoin de faire escalader les choses, l’étape suivante consiste à envoyer une réclamation à notre équipe. Pour cela, vous disposez de notre formulaire de réclamation. Veuille fournir autant de détails que possible pour nous aider dans notre enquête.
Une fois que nous aurons examiné votre problème en détail, nous vous adresserons une réponse définitive. Cette réponse vous sera fournie dans les délais impartis par votre service de médiation financière local, par l’organisme régissant les réclamations, ou par un médiateur officiel.
Si notre réponse ne vous satisfait pas, l’étape suivante consiste à déposer une réclamation officielle à l’encontre de GoCardless auprès de votre service de médiation financière local, de l’organisme régissant les réclamations, ou d’un médiateur officiel.
Si vous avez un problème avec le service que vous avez reçu, veuillez déposer une réclamation et notre équipe collaborera avec vous pour trouver une solution.