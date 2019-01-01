Faire remonter votre réclamation

Les organisations qui opèrent en Europe et qui ne sont pas satisfaites de la réponse reçue de la part de GoCardless peuvent soumettre leur plainte à l'AFEPAME, le Médiateur des consommateurs.

Le médiateur des consommateurs d'AFEPAME ne traite que les demandes qui émanent de consommateurs individuels. Si le problème est lié à des activités professionnelles, il n'entre pas dans le champ d'action du médiateur. En effet, la réglementation française n'impose pas à GoCardless de proposer un organisme de règlement alternatif des litiges pour les clients professionnels ou les particuliers agissant pour le compte d'une entreprise.

Veuillez noter que vous ne pouvez pas soumettre votre plainte à l'AFEPAME si :

vous n'êtes pas en mesure de prouver que vous avez déjà tenté de résoudre le litige directement avec GoCardless par le biais d'une plainte écrite

le litige est manifestement infondé ou abusif

le litige a déjà été examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal

Vous avez introduit votre demande auprès de l'AFEPAME plus d'un an après votre plainte écrite auprès de GoCardless

Le litige ne relève pas de la compétence de l'AFEPAME

L'AFEPAME est située en France.

Veuillez noter que les payeurs, s'ils sont éligibles, peuvent également soumettre leur plainte à l'AFEPAME, le médiateur de la consommation.

Site internet : https://mediateur-consommation-afepame.fr/

Courriel : contact@mediateur-consommation-afepame.fr

Adresse postale : Médiateur de la consommation de l'AFEPAME C/O WEBHELP - Zac de Gray Impasse Clément Ader, 70100, Gray

Combien de temps ai-je pour soumettre ma plainte à l'AFEPAME ?

Vous pouvez, si vous en avez le droit, soumettre votre plainte à l'AFEPAME, mais vous devez le faire dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle vous avez déposé votre plainte auprès de GoCardless.

Si vous ne soumettez pas votre plainte à temps, l'AFEPAME (Ombudsman des consommateurs) peut ne pas avoir l'autorisation de considérer votre plainte et ne pourra donc le faire que dans des circonstances très limitées.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ici.