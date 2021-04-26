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Pay by Bank

Le meilleur moyen de collecter des paiements ponctuels

Prélevez des paiements ponctuels instantanément avec GoCardless, du compte bancaire de votre client vers le vôtre.

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Une nouvelle façon d’encaisser des paiements ponctuels

Les options actuelles sont limitées : les paiements par carte bancaire coûtent cher, les virements plombent l'expérience client et le prélèvement automatique n’est pas adapté aux paiements ponctuels.

Pay by Bank est conçu pour compléter le prélèvement bancaire à l’aide de l’open banking. Ces paiements de banque à banque sont instantanément confirmés. Résultat : une meilleure visibilité pour vous et pour vos clients. Gagnez du temps sur la partie relance et créez une expérience client toujours plus fluide.

Conçu pour les paiements ponctuels

Confirmation instantanée

Les paiements de banque à banque vous offrent, ainsi qu’à vos payeurs, une confirmation de paiement en temps réel.

Conversion des payeurs optimisée

Autorisation fluide, plus besoin de saisir les données de carte bancaire.

Frais réduits

Environ 54 % moins chers que pour les paiements en ligne par carte bancaire.

Moins de stress

Ne perdez plus de temps à relancer vos clients pour paiement échoué ou retardé.

Comment ça marche

Au cours de notre premier mois d'utilisation de la fonctionnalité, deux tiers de nos clients dont le paiement avait échoué ont été contacté par [Pay by Bank]. 

Oliver Nelson, Head of Service, Cuckoo Broadband

Pay by Bank est idéal pour :

Encaisser un premier paiement

Lorsqu’un client s’inscrit chez vous, vous pouvez encaisser son premier paiement instantanément avant même que le prélèvement bancaire ne soit lancé.

Facturation facile

Encaissez des paiements ponctuels rapidement en envoyant une facture à vos clients avec un lien Pay by Bank.

  • Encaisser un premier paiement

    Lorsqu’un client s’inscrit chez vous, vous pouvez encaisser son premier paiement instantanément avant même que le prélèvement bancaire ne soit lancé.

  • Facturation facile

    Encaissez des paiements ponctuels rapidement en envoyant une facture à vos clients avec un lien Pay by Bank.

Paiements ponctuels pour des biens ou des services

Invitez vos clients à acheter des biens ou des services supplémentaires qui peuvent être réglés en dehors de leur paiement récurrent ou relancez un paiement échoué.

Recharger des comptes

Encouragez vos clients à recharger leurs comptes avec un paiement ponctuel pour continuer à utiliser vos services.  

  • Paiements ponctuels pour des biens ou des services

    Invitez vos clients à acheter des biens ou des services supplémentaires qui peuvent être réglés en dehors de leur paiement récurrent ou relancez un paiement échoué.

  • Recharger des comptes

    Encouragez vos clients à recharger leurs comptes avec un paiement ponctuel pour continuer à utiliser vos services.  

Cuckoo Broadband réduit ses coûts

« Nous sommes impatients de continuer à utiliser [Pay by Bank] pour les paiements ponctuels. Non seulement cela permet à nos clients de ne pas perdre l’accès à nos services mais cela nous permet également de réduire le temps passé à relancer les paiements en retard ainsi que le risque de créances impayées. » - Alexander Fitzgerald, Fondateur & CEO, Cuckoo Broadband

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Nous répondons à toutes les questions fréquentes sur Pay by Bank via cette page dédiée.

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GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.