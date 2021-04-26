Les options actuelles sont limitées : les paiements par carte bancaire coûtent cher, les virements plombent l'expérience client et le prélèvement automatique n’est pas adapté aux paiements ponctuels.

Pay by Bank est conçu pour compléter le prélèvement bancaire à l’aide de l’open banking. Ces paiements de banque à banque sont instantanément confirmés. Résultat : une meilleure visibilité pour vous et pour vos clients. Gagnez du temps sur la partie relance et créez une expérience client toujours plus fluide.