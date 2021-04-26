Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
Pay by Bank
Prélevez des paiements ponctuels instantanément avec GoCardless, du compte bancaire de votre client vers le vôtre.
Les options actuelles sont limitées : les paiements par carte bancaire coûtent cher, les virements plombent l'expérience client et le prélèvement automatique n’est pas adapté aux paiements ponctuels.
Pay by Bank est conçu pour compléter le prélèvement bancaire à l’aide de l’open banking. Ces paiements de banque à banque sont instantanément confirmés. Résultat : une meilleure visibilité pour vous et pour vos clients. Gagnez du temps sur la partie relance et créez une expérience client toujours plus fluide.
Les paiements de banque à banque vous offrent, ainsi qu’à vos payeurs, une confirmation de paiement en temps réel.
Autorisation fluide, plus besoin de saisir les données de carte bancaire.
Environ 54 % moins chers que pour les paiements en ligne par carte bancaire.
Ne perdez plus de temps à relancer vos clients pour paiement échoué ou retardé.
Au cours de notre premier mois d'utilisation de la fonctionnalité, deux tiers de nos clients dont le paiement avait échoué ont été contacté par [Pay by Bank].
Oliver Nelson, Head of Service, Cuckoo Broadband
Lorsqu’un client s’inscrit chez vous, vous pouvez encaisser son premier paiement instantanément avant même que le prélèvement bancaire ne soit lancé.
Encaissez des paiements ponctuels rapidement en envoyant une facture à vos clients avec un lien Pay by Bank.
Lorsqu’un client s’inscrit chez vous, vous pouvez encaisser son premier paiement instantanément avant même que le prélèvement bancaire ne soit lancé.
Encaissez des paiements ponctuels rapidement en envoyant une facture à vos clients avec un lien Pay by Bank.
Invitez vos clients à acheter des biens ou des services supplémentaires qui peuvent être réglés en dehors de leur paiement récurrent ou relancez un paiement échoué.
Encouragez vos clients à recharger leurs comptes avec un paiement ponctuel pour continuer à utiliser vos services.
Invitez vos clients à acheter des biens ou des services supplémentaires qui peuvent être réglés en dehors de leur paiement récurrent ou relancez un paiement échoué.
Encouragez vos clients à recharger leurs comptes avec un paiement ponctuel pour continuer à utiliser vos services.
« Nous sommes impatients de continuer à utiliser [Pay by Bank] pour les paiements ponctuels. Non seulement cela permet à nos clients de ne pas perdre l’accès à nos services mais cela nous permet également de réduire le temps passé à relancer les paiements en retard ainsi que le risque de créances impayées. » - Alexander Fitzgerald, Fondateur & CEO, Cuckoo Broadband
Consultez notre documentation API ici.
Si vous vous connectez à GoCardless via une application partenaire, vous aurez bientôt accès à Pay by Bank. Témoigner de votre intérêt.
Nous répondons à toutes les questions fréquentes sur Pay by Bank via cette page dédiée.
Comment ça marche
Ajoutez Pay by Bank à votre flux de paiement ou envoyez un lien à votre client.
Nous connectons votre client à sa banque et il autorise le paiement. Regardez une démonstration de l’expérience du payeur →
Une fois le paiement effectué, votre client et vous recevez une confirmation instantanée.