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GoCardless Protect+

INTENSIFIEZ VOTRE LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Découvrez GoCardless Protect+. L’outil dernière génération de prévention de la fraude.

Luttez intelligemment contre la fraude

Sécuriser vos paiements ne signifie pas forcément passer votre temps à vous inquiéter des paiements frauduleux, ni dépenser de l’argent pour des outils qui complexifient votre processus de paiement.

Nous avons créé notre première solution anti-fraude conçue spécialement pour les paiements bancaires. En utilisant les données des paiements, GoCardless Protect+ s’intègre parfaitement aux paiements GoCardless afin d’identifier automatiquement, de prévenir et de surveiller les potentiels payeurs frauduleux.

Les performances réelles peuvent varier en fonction des caractéristiques uniques du commerçant et de ses clients.

Données intégrées

Soyez proactif 

Utilisez les données des paiements pour identifier les payeurs frauduleux potentiels au moment où ils créent un mandat, même dans le cas d’un nouveau payeur

Gardez le contrôle

Configurez vos paramètres pour optimiser l’expérience de vos clients

Faites des économies

Réduisez automatiquement les coûts et les pertes et faites gagner du temps à votre équipe

Ayez une longueur d’avance

Protect+ utilise le machine learning pour s’adapter aux nouveaux comportements frauduleux au fil du temps

Protect+ est idéal pour

Nous avons été étroitement impliqués dans le développement et pilote Protect+. Il deviendra un élément central de notre stratégie de paiement dans les années à venir, pour garantir nos revenus et soutenir notre croissance.

Clare Bennett, Product Manager, Capital on Tap

Gardez une longueur d’avance

Échangez avec l’un de nos experts en paiement pour savoir comment protéger vos paiements bancaires de la fraude avec GoCardless Protect+

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.