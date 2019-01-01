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GoCardless Protect+
Découvrez GoCardless Protect+. L’outil dernière génération de prévention de la fraude.
Sécuriser vos paiements ne signifie pas forcément passer votre temps à vous inquiéter des paiements frauduleux, ni dépenser de l’argent pour des outils qui complexifient votre processus de paiement.
Nous avons créé notre première solution anti-fraude conçue spécialement pour les paiements bancaires. En utilisant les données des paiements, GoCardless Protect+ s’intègre parfaitement aux paiements GoCardless afin d’identifier automatiquement, de prévenir et de surveiller les potentiels payeurs frauduleux.
Les performances réelles peuvent varier en fonction des caractéristiques uniques du commerçant et de ses clients.
Utilisez les données des paiements pour identifier les payeurs frauduleux potentiels au moment où ils créent un mandat, même dans le cas d’un nouveau payeur
Configurez vos paramètres pour optimiser l’expérience de vos clients
Réduisez automatiquement les coûts et les pertes et faites gagner du temps à votre équipe
Protect+ utilise le machine learning pour s’adapter aux nouveaux comportements frauduleux au fil du temps
Nous avons été étroitement impliqués dans le développement et pilote Protect+. Il deviendra un élément central de notre stratégie de paiement dans les années à venir, pour garantir nos revenus et soutenir notre croissance.
Clare Bennett, Product Manager, Capital on Tap
Échangez avec l’un de nos experts en paiement pour savoir comment protéger vos paiements bancaires de la fraude avec GoCardless Protect+