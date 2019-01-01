Sécuriser vos paiements ne signifie pas forcément passer votre temps à vous inquiéter des paiements frauduleux, ni dépenser de l’argent pour des outils qui complexifient votre processus de paiement.

Nous avons créé notre première solution anti-fraude conçue spécialement pour les paiements bancaires. En utilisant les données des paiements, GoCardless Protect+ s’intègre parfaitement aux paiements GoCardless afin d’identifier automatiquement, de prévenir et de surveiller les potentiels payeurs frauduleux.

Les performances réelles peuvent varier en fonction des caractéristiques uniques du commerçant et de ses clients.