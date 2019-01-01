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Paiements GoCardless

Des paiements internationaux simplifiés

Collectez vos paiements dans plus de 30 pays grâce au premier réseau mondial dédié au prélèvement bancaire pour les paiements récurrents.

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Des paiements en devise locale à portée mondiale

Encaissez vos paiements récurrents dans plus de 30 pays, y compris les pays de la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande.

Consultez la liste complète des pays couverts

Un taux de change réel

Pour nous, la transparence est primordiale.  Nous convertissons vos paiements avec le meilleur taux de change possible grâce à notre partenariat avec Wise.Le taux de change réel est considéré comme le taux le plus juste, mais malheureusement ce n'est pas le taux que les banques et la plupart des prestataires vous transmettent. En utilisant le taux de change réel fourni par Wise, GoCardless vous offre la meilleure valeur possible pour vos paiements internationaux.

En savoir plus sur nos tarifs

La plateforme des paiements récurrents

La collecte de paiements récurrents

Idéal pour les abonnements, la facturation et les acomptes, GoCardless est le meilleur moyen d'encaisser les paiements récurrents.

Les données sur les paiements

Utilisez Success+ pour prévoir et gérer les échecs de paiement. Récupérez, en moyenne, 70 % des paiements échoués.

Les paiements internationaux et FX

Collectez des paiements de plus de 30 pays, en 8 devises, avec le premier réseau mondial de prélèvement bancaire.

Pay by Bank

Complétez vos paiements récurrents avec un moyen simple et pratique d'encaisser des paiements uniques lorsque vous en avez besoin.

 GoCardless est devenu une option de paiement clé pour DocuSign. Et partout où nous proposons GoCardless, les clients convertissent mieux.

Beverly Tu, Director of eCommerce Growth, DocuSign

"Avant GoCardless, notre processus de paiement était lent et coûteux"

Re-Leased est une plateforme de gestion basée sur le cloud pour l'immobilier commercial avec des clients en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis et au Canada.

 En utilisant GoCardless, Re-Leased a réalisé d'importantes économies en frais bancaires et en devises, tout en réduisant ses délais de vente moyens de 45 à 50 jours à ses conditions de paiement de seulement 30 jours.

Découvrez le témoignage complet

Ressources utiles

  • Comment les entreprises de différents pays préfèrent-elles payer ?

    RAPPORT

  • Priorisez les paiements dans votre plan international

    WEBINAR

  • Regardez les paiements internationaux en action

    DÉMO DU PRODUIT

  • Menaces et opportunités pour les entreprises d'abonnement qui se mondialisent

    CONSEILS

FAQs

Quelles devises prenez-vous en charge ?

Nous prenons actuellement en charge les paiements en GBP, EUR, USD, SEK, DKK, AUD, NZD et CAD.

Dans quels paysmes clients peuvent-ils être basés ?

Pour le moment, nous pouvons encaissez vos clients basés au Royaume-Uni, dans la zone euro, en Suède, au Danemark, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Canada.

Quel taux de change utilisez-vous ?

Nous utilisons le taux de change réel fourni par Wise (anciennement connu sous le nom de TransferWise). C'est le taux de change le plus juste possible.

Quels sont les frais cachés ?

Aucun ! Nous voulons être aussi transparents que possible avec vous, sans frais cachés dans le taux de change. Les paiements internationaux coûtent 2 % + €0.20 par transaction, pris dans les devises de vos clients.

Existe-t-il des restrictions ?

Nous ne sommes actuellement pas en mesure d'offrir des paiements internationaux avec FX aux organisations caritatives utilisant GoCardless pour collecter les paiements. Cela est dû à l'impossibilité de percevoir des paiements au nom d'organismes à but non lucratif dans certaines des régions dans lesquelles nous opérons.

Avez-vous plus de questions ?

Lisez notre liste complète de FAQ ici

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.