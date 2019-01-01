Re-Leased est une plateforme de gestion basée sur le cloud pour l'immobilier commercial avec des clients en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis et au Canada.

En utilisant GoCardless, Re-Leased a réalisé d'importantes économies en frais bancaires et en devises, tout en réduisant ses délais de vente moyens de 45 à 50 jours à ses conditions de paiement de seulement 30 jours.