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Paiements GoCardless
Collectez vos paiements dans plus de 30 pays grâce au premier réseau mondial dédié au prélèvement bancaire pour les paiements récurrents.
Encaissez vos paiements récurrents dans plus de 30 pays, y compris les pays de la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande.
Pour nous, la transparence est primordiale. Nous convertissons vos paiements avec le meilleur taux de change possible grâce à notre partenariat avec Wise.Le taux de change réel est considéré comme le taux le plus juste, mais malheureusement ce n'est pas le taux que les banques et la plupart des prestataires vous transmettent. En utilisant le taux de change réel fourni par Wise, GoCardless vous offre la meilleure valeur possible pour vos paiements internationaux.
Idéal pour les abonnements, la facturation et les acomptes, GoCardless est le meilleur moyen d'encaisser les paiements récurrents.
Utilisez Success+ pour prévoir et gérer les échecs de paiement. Récupérez, en moyenne, 70 % des paiements échoués.
Collectez des paiements de plus de 30 pays, en 8 devises, avec le premier réseau mondial de prélèvement bancaire.
Complétez vos paiements récurrents avec un moyen simple et pratique d'encaisser des paiements uniques lorsque vous en avez besoin.
GoCardless est devenu une option de paiement clé pour DocuSign. Et partout où nous proposons GoCardless, les clients convertissent mieux.
Beverly Tu, Director of eCommerce Growth, DocuSign
Re-Leased est une plateforme de gestion basée sur le cloud pour l'immobilier commercial avec des clients en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis et au Canada.
En utilisant GoCardless, Re-Leased a réalisé d'importantes économies en frais bancaires et en devises, tout en réduisant ses délais de vente moyens de 45 à 50 jours à ses conditions de paiement de seulement 30 jours.
Nous prenons actuellement en charge les paiements en GBP, EUR, USD, SEK, DKK, AUD, NZD et CAD.
Pour le moment, nous pouvons encaissez vos clients basés au Royaume-Uni, dans la zone euro, en Suède, au Danemark, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Canada.
Nous utilisons le taux de change réel fourni par Wise (anciennement connu sous le nom de TransferWise). C'est le taux de change le plus juste possible.
Aucun ! Nous voulons être aussi transparents que possible avec vous, sans frais cachés dans le taux de change. Les paiements internationaux coûtent 2 % + €0.20 par transaction, pris dans les devises de vos clients.
Nous ne sommes actuellement pas en mesure d'offrir des paiements internationaux avec FX aux organisations caritatives utilisant GoCardless pour collecter les paiements. Cela est dû à l'impossibilité de percevoir des paiements au nom d'organismes à but non lucratif dans certaines des régions dans lesquelles nous opérons.
Lisez notre liste complète de FAQ ici