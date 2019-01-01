Skip to content

Notre nouveau générateur de paiementEssayer maintenant

Collectez vos paiements récurrents en toute simplicité

Mettez en place vos prélèvements en quelques minutes seulement. GoCardless est la solution idéale pour les paiements récurrents ou ponctuels, à montants fixes ou variables.

Inscrivez-vous Contactez-nous

Pour les paiements récurrents

Quel que soit l’échéancier de paiement, GoCardless permet à vos clients de payer leurs abonnements et frais d’adhésion en quelques clics.

En savoir plus

Pour le paiement des factures

Dites adieu aux retards de paiement. Dès que votre client est inscrit sur GoCardless, la collecte et le rapprochement des paiements s’effectuent automatiquement à l’échéance.

En savoir plus

Fonctionnement de GoCardless

Paiements internationaux

Offrez à vos clients une expérience de paiement optimale où qu’ils se trouvent. GoCardless facilite le prélèvement des paiements de vos clients internationaux.

Ben Nacca, fondateur, Cone Accounting

« Le processus de transition des clients vers GoCardless est totalement fluide, et une fois le système en place, la collecte des paiements se fait automatiquement. »

Conçu pour la réussite des paiements de votre entreprise

Prélevez 97,3 % des paiements avec succès dès la première tentative. Si un paiement échoue, détendez-vous. Success+ s'occupe des représentations intelligentes afin de prélever les paiements de vos clients au jour le plus adapté.

Conçu pour évoluer à vos côtés

Des notifications en temps réel

Soyez automatiquement notifié des paiements annulés ou échoués, et retentez ces derniers d’un simple clic.

Paiements internationaux

Offrez une expérience de paiement optimale à vos clients dans plus de 30 pays, y compris les pays de la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Entièrement personnalisable

Ajoutez votre logo à nos pages de paiement prêtes à l’emploi, ou créez une intégration sur mesure avec notre API.

Totalement sûr et sécurisé

GoCardless est un établissement de paiement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et les clients sont protégés par la garantie pour le prélèvement bancaire.

Plus de 100 000 entreprises nous font confiance

  • Un gain de temps et de productivité

    "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

  • Optimisation de la trésorerie

    “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

  • Réduction du churn

    “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

  • Taux de paiement optimisé

    “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

  • Fidélisation des clients

    “GoCardless nous a permis d’avancer très vite et de nous concentrer sur notre lancement.”

Collectez tous vos paiements dès maintenant !

Lancez-vousNous contacter

Lancez-vous en quelques minutes seulement. Une tarification à l’utilisation, des frais de transaction réduits et aucun contrat mensuel.

Lancez-vousNous contacter

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.