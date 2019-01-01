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Mettez en place vos prélèvements en quelques minutes seulement. GoCardless est la solution idéale pour les paiements récurrents ou ponctuels, à montants fixes ou variables.
Quel que soit l’échéancier de paiement, GoCardless permet à vos clients de payer leurs abonnements et frais d’adhésion en quelques clics.
Dites adieu aux retards de paiement. Dès que votre client est inscrit sur GoCardless, la collecte et le rapprochement des paiements s’effectuent automatiquement à l’échéance.
Offrez à vos clients une expérience de paiement optimale où qu’ils se trouvent. GoCardless facilite le prélèvement des paiements de vos clients internationaux.
Ben Nacca, fondateur, Cone Accounting
« Le processus de transition des clients vers GoCardless est totalement fluide, et une fois le système en place, la collecte des paiements se fait automatiquement. »
Prélevez 97,3 % des paiements avec succès dès la première tentative. Si un paiement échoue, détendez-vous. Success+ s'occupe des représentations intelligentes afin de prélever les paiements de vos clients au jour le plus adapté.
Soyez automatiquement notifié des paiements annulés ou échoués, et retentez ces derniers d’un simple clic.
Offrez une expérience de paiement optimale à vos clients dans plus de 30 pays, y compris les pays de la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Ajoutez votre logo à nos pages de paiement prêtes à l’emploi, ou créez une intégration sur mesure avec notre API.
GoCardless est un établissement de paiement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et les clients sont protégés par la garantie pour le prélèvement bancaire.
Lancez-vous en quelques minutes seulement. Une tarification à l’utilisation, des frais de transaction réduits et aucun contrat mensuel.