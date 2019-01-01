Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
À propos de GoCardless
C'est ce que nous sommes en train de construire, pour effectuer des paiements plus rapides, moins chers et plus sûrs, ainsi que pour rendre les données des comptes bancaires plus accessibles, grâce à l'open banking.
Chez GoCardless, nous pensons que les paiements bancaires sont le meilleur moyen de payer et d'être payé. Et les données de compte bancaire sont un outil puissant permettant aux entreprises de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre mission : faciliter leur utilisation !
Encaissez des paiements nationaux et internationaux, sans relance, stress ni frais coûteux. Et accédez en toute sécurité aux données des comptes bancaires de vos clients pour améliorer vos produits et gérer les risques, avec des connexions à plus de 2 300 banques à travers l'Europe.
Chargebee, Zuora, Upflow, Pennylane, Sellsy. Ce ne sont là que cinq des centaines d'excellents logiciels d'entreprise avec lesquels GoCardless s'associe pour offrir à leurs utilisateurs un meilleur moyen d’encaisser les paiements.
C'est pourquoi nous sommes fiers de notre équipe support primée : vous pourrez toujours communiquer avec un vrai humain si vous avez besoin d'aide.
La diversité et l'inclusion sont au coeur de nos journées. Parce que le monde ne s'arrête pas quand on arrive au travail.
On ne peut pas s'intéresser à l'humain sans vouloir aussi faire un geste pour la planète. C'est pourquoi ce que nous produisons doit également être durable.
La BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review et des centaines d'autres ont parlé de nous.
Nous avons acquis le fournisseur d'open banking Nordigen en 2022. Parce que nous pensons que l'open banking est un changement technologique unique en son genre. Grâce à l’expertise et à la technologie de Nordigen, nous pouvons offrir les meilleurs produits, tant pour les paiements que pour les données, à toute entreprise qui souhaite tirer parti de l'open banking.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Ou vous souhaitez en savoir plus ? Notre (très sympathique) équipe se fera un plaisir de vous aider.