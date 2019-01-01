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À propos de GoCardless

LE RÉSEAU MONDIAL DES PAIEMENTS BANCAIRES

C'est ce que nous sommes en train de construire, pour effectuer des paiements plus rapides, moins chers et plus sûrs, ainsi que pour rendre les données des comptes bancaires plus accessibles, grâce à l'open banking.

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Utilisé par plus de 75 000 entreprises. Petites ou grandes. Dans le monde entier.

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Entrez dans la modernité

Chez GoCardless, nous pensons que les paiements bancaires sont le meilleur moyen de payer et d'être payé. Et les données de compte bancaire sont un outil puissant permettant aux entreprises de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre mission : faciliter leur utilisation !

Encaissez des paiements nationaux et internationaux, sans relance, stress ni frais coûteux. Et accédez en toute sécurité aux données des comptes bancaires de vos clients pour améliorer vos produits et gérer les risques, avec des connexions à plus de 2 300 banques à travers l'Europe.

En partenariat avec les pros

Chargebee, Zuora, Upflow, Pennylane, Sellsy. Ce ne sont là que cinq des centaines d'excellents logiciels d'entreprise avec lesquels GoCardless s'associe pour offrir à leurs utilisateurs un meilleur moyen d’encaisser les paiements.

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Bien plus que du business

L'humain est notre priorité

C'est pourquoi nous sommes fiers de notre équipe support primée : vous pourrez toujours communiquer avec un vrai humain si vous avez besoin d'aide.

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Diversité & Inclusion : des sujets qui compte pour nous

La diversité et l'inclusion sont au coeur de nos journées. Parce que le monde ne s'arrête pas quand on arrive au travail.

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Notre responsabilité environnementale

On ne peut pas s'intéresser à l'humain sans vouloir aussi faire un geste pour la planète. C'est pourquoi ce que nous produisons doit également être durable.

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Vous nous connaissez peut-être déjà

La BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review et des centaines d'autres ont parlé de nous.

Vous avez des questions RP ? Consultez notre page presse

Nous développons notre expertise

Nous avons acquis le fournisseur d'open banking Nordigen en 2022. Parce que nous pensons que l'open banking est un changement technologique unique en son genre. Grâce à l’expertise et à la technologie de Nordigen, nous pouvons offrir les meilleurs produits, tant pour les paiements que pour les données, à toute entreprise qui souhaite tirer parti de l'open banking.

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Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Ou vous souhaitez en savoir plus ? Notre (très sympathique) équipe se fera un plaisir de vous aider.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.