GoCardless va acquérir la plateforme d’open banking Nordigen, associant une connectivité élargie en open banking à une expertise en paiements bancaires

LONDRES et RIGA, LETTONIE 1er Juillet, 2022 – GoCardless, la fintech leader des paiements de compte à compte a annoncé son intention d’acquérir la plateforme freemium d’open banking Nordigen, en accord avec son ambition de construire le plus grand réseau mondial de paiement bancaire. GoCardless intègrera l’API de connectivité nouvelle génération d’open banking de Nordigen - à date la plus importante d’Europe avec un raccordement à plus de 2300 banques dans 31 pays - dans son réseau de paiements de compte à compte.

Cette acquisition signifie que la fintech britannique sera désormais en mesure de fournir une connectivité en open banking à très large échelle, permettant à tout un chacun d’accéder grâcieusement et en libre-service à des services d’information sur les comptes (AIS). Des produits premium additionnels permettront aux clients de GoCardless d’améliorer leurs revenus en matière d’évaluation de crédits ou de fidélisation.

Cette annonce est la dernière en date dans la stratégie de GoCardless d’accélérer dans l’open banking. Ces derniers 18 mois, la fintech avait déjà lancé sa fonctionnalité Instant Bank Pay qui offre aux commerçants un moyen simple, pratique et à moindre coût d’encaisser des paiements instantanés via une seule plateforme, ainsi que sa fonctionnalité anti-fraude Verified Mandates qui propose d’intégrer des services d’information sur les comptes (AIS) aux prélèvements bancaires. Cette acquisition va également permettre à GoCardless de constituer sa propre connectivité en open banking, qu’elle compte développer par une plus large couverture et l’association de produits additionnels comme Variable Recurring Payments.

Hiroki Takeuchi, co-fondateur et CEO de GoCardless, déclare : « Nous nous réjouissons de constater comment, en l’espace de quelques années seulement, l’open banking est passé d’une simple tendance à l’horizon à un phénomène mondial, donnant naissance à un marché qui pèse aujourd’hui plus de $400 milliards. Dès le départ nous avions pressenti que cette technologie amènerait à révolutionner durablement les paiements bancaires. C’est la raison pour laquelle depuis 18 mois nous accélérons dans l’open banking avec cette ambition de construire le plus grand réseau mondial de paiement bancaire ».

« L’acquisition de Nordigen est un pas supplémentaire dans cette stratégie. Elle permet d’associer de manière intelligente une connectivité gratuite et de pointe en open banking avec notre expertise reconnue en matière de paiements. Nous sommes désormais capables de proposer de l’open banking-as-a-service à n’importe quel développeur, partenaire ou autre fintech. Nous sommes convaincus que cette plus grande accessibilité de l’open banking va être bénéfique en matière d’expérimentation et de création de nouveaux usages. Nous nous réjouissons d’avoir à nos côtés la talentueuse équipe de Nordigen pour redéfinir les contours et toutes les fabuleuses potentialités de l’open banking »

Rolands Mesters, CEO de Nordigen, déclare : « Chez Nordigen, notre mission est de faciliter l’adoption et l’usage de l’open banking par les entreprises avec cette idée de contribuer à la fois à une plus grande transparence et une plus grande inclusion financières. Nous partageons l’enthousiasme de GoCardless concernant l’essor de l’open banking et nous sommes ravis de rejoindre une équipe non seulement qui partage avec nous la volonté d’insuffler de l’innovation dans les services financiers mais qui va également nous permettre de fournir de l’open banking gratuit à un public élargi ».

Le closing est prévu au cours de l’été 2022. Les modalités de l’acquisition n’ont pas été divulguées.

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Sur GoCardless

GoCardless est un leader mondial des solutions de paiement bancaire facilitant la collecte des paiements ponctuels et récurrents directement depuis le compte en banque des clients, via le prélèvement bancaire et l’open banking. Le réseau mondial des paiements et la plateforme technologique de GoCardless simplifient l’encaissement des paiements pour plus de 70 000 entreprises partout dans le monde, des multinationales aux petites entreprises. Chaque année, GoCardless traite plus de 30 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays. Son siège est situé au Royaume-Uni, avec des bureaux supplémentaires en Australie, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gocardless.com ou suivez-nous sur Twitter @GoCardless.

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Sur Nordigen

Nordigen est une plateforme freemium d’open banking qui propose un accès gratuit à des données issues de l’open banking ainsi qu’un accès à des data insights premium. L’API gratuite de Nordigen connecte plus de 2 300 banques en Europe au bénéfice de fintechs et de développeurs dans plus de 31 pays européens, ainsi qu’en Grande-Bretagne.