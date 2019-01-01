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Construisez plus vite, plus facilement et mieux avec notre API

Une expérience inégalée pour intégrer le prélèvement bancaire sans partir de zéro.

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Bibliothèques PHP, Java, Ruby, Python et .NET

Simple à développer, à tester et à réitérer

Testez dans notre environnement sandbox

Technologie API First

API REST propre, moderne et construite à partir de zéro.

Paiements internationaux

Prélevez les paiements de vos clients dans plus 30 pays et avec un seul compte bancaire.

Simple à intégrer

// Code example for creating a subscription

$client = new \GoCardlessPro\Client(array(
  'access_token' => 'your_access_token_here',
  'environment'  => \GoCardlessPro\Environment::SANDBOX
));

$client->subscriptions()->create([
  "params" => ["amount" => 40,
               "currency" => "AUD",
               "name" => "Premium Subscription",
               "interval_unit" => "monthly",
               "day_of_month" => 1,
               "metadata" => ["order_no" => "ABCD1234"],
               "links" => ["mandate" => "MA123"]]
]);
[en-GB] nwe-code_summary_block- primarydark
[en-GB] nwe-code_summary_block- primarydark

Conçu pour la réussite des paiements

Prélevez 97,3 % des paiements avec succès dès la première tentative. Si un paiement échoue, détendez-vous et laissez Success+ s'occuper des relances intelligentes afin de prélever, pour vos clients, les paiements au jour le plus adapté.

En savoir plus

Conçu pour la sécurité et l’évolutivité

Certifié ISO27001

Les protocoles de sécurité présents dans notre entreprise, nos services et nos produits ont été vérifiés et certifiés par cette norme internationale.

Conforme au RGPD

Notre programme global de gestion des risques liés aux données est rigoureusement conforme aux normes du RGPD et applique les meilleures pratiques de confidentialité.

L’allié de confiance des entreprises mondiales

GoCardless traite annuellement plus de 35 Md€, et a reçu l’appui financier d’investisseurs prestigieux tels que Google Ventures et Salesforce Ventures.

Conformité intégrée

Nous gérons les complexités du prélèvement bancaire de plus de 30 pays dans une seule intégration.

Choisir GoCardless s’est fait tout naturellement dans l’évolution de notre activité afin que les paiements ne constituent plus un facteur limitant.

Chris Latchford, responsable en chef de la stratégie des paiements, Funding Circle

Rapide à construire avec un ensemble d'outils et des ressources fiables

Copiez-collez des échantillons de code

Notre API a été conçue pour rendre son intégration aussi facile que possible.

Documentation claire et accessible

La documentation complète incluant le guide "pas à pas" .

Assistance pour les développeurs professionnels

Notre équipe de spécialistes API est disponible pour répondre aux questions pendant votre intégration

Plus de 100 000 entreprises nous font confiance

  • Un gain de temps et de productivité

    "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

  • Optimisation de la trésorerie

    “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

  • Réduction du churn

    “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

  • Taux de paiement optimisé

    “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

  • Fidélisation des clients

    “GoCardless nous a permis d’avancer très vite et de nous concentrer sur notre lancement.”

Comment GoCardless peut-il aider votre entreprise ?

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.