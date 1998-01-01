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Collectez vos paiements récurrents automatisés ou vos paiements ponctuels. Sans relance, sans stress, ni frais élevés.
Collectez facilement vos paiements ponctuels, ou automatisez-les, pour que personne n’ait à lever le petit doigt.
Avec GoCardless, plus besoin de compter sur la mémoire de vos clients. Gagnez du temps : nous vous épargnons la chasse aux paiements en les automatisant.
Vous pouvez facilement voir le statut de chaque paiement, à tout moment. Et si vous connectez GoCardless à votre logiciel comptable, la réconciliation est automatique.
GoCardless collecte les paiements bancaires directs. Adieu les frais de cartes bancaires, vos économies ne font qu’augmenter. Et comme vous ne gâchez plus votre temps avec la paperasse, vous faites des économies de toutes parts.
Fini l’attente des virements de la part de vos clients et les frais élevés de carte. Collectez des paiements ponctuels avec GoCardless, directement du compte bancaire de votre client au vôtre.
Encaissez des paiements à la date d’échéance, automatiquement, même si la date ou le montant changent. Conçu parfaitement pour les abonnements, frais d’abonnements, versements, ou même la facturation de vos services.
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Personnalisez les paramètres de paiement et l'image de marque de votre entreprise pour les paiements ponctuels ou par abonnement, avant même de vous inscrire.
Collectez des paiements dans plus de 30 pays. Soit sur un compte bancaire local, soit sur votre compte français existant, grâce au FX intégré au taux réel du marché, propulsé par Wise.
Avec GoCardless, les paiements échoués sont rares. Activez les relances automatiques et nous déterminons le meilleur jour pour réessayer grâce à nos données. En moyenne, nous récupérons plus de 70 % des paiements échoués.
Les recherches montrent que les entreprises et les consommateurs préfèrent souvent les paiements bancaires aux cartes et aux portefeuilles numériques, pour effectuer de nombreux types de paiements. Automatisation des paiements, tranquillité d’esprit : on comprend pourquoi.
Utilisez le tableau de bord ou connectez GoCardless Payments au logiciel que vous utilisez déjà pour votre entreprise, afin de tout gérer au même endroit.
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