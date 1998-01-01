Skip to content

Notre nouveau générateur de paiementEssayer maintenant

VOS PAIEMENTS SIMPLIFIÉS

Collectez vos paiements récurrents automatisés ou vos paiements ponctuels. Sans relance, sans stress, ni frais élevés.

S’inscrireContactez-nous

Utilisé par plus de 100 000 entreprises. Petites ou grandes. Dans le monde entier.

DocuSign logo
fr-02-Meilleur Agents-fr
fr-03-Doctolib-fr
fr-05-Payfit-fr
Octopus Logo
Tripadvisor logo

Vos paiements sans complications. Des prélèvements bancaires simples comme bonjour.

Moins de retards de paiement

Collectez facilement vos paiements ponctuels, ou automatisez-les, pour que personne n’ait à lever le petit doigt.

Ne relancez pas vos clients

Avec GoCardless, plus besoin de compter sur la mémoire de vos clients. Gagnez du temps : nous vous épargnons la chasse aux paiements en les automatisant.

Débarrassez vous de la paperasse

Vous pouvez facilement voir le statut de chaque paiement, à tout moment. Et si vous connectez GoCardless à votre logiciel comptable, la réconciliation est automatique.

Fini les frais élevés

GoCardless collecte les paiements bancaires directs. Adieu les frais de cartes bancaires, vos économies ne font qu’augmenter. Et comme vous ne gâchez plus votre temps avec la paperasse, vous faites des économies de toutes parts.

Tout ce dont votre entreprise a besoin

Paiements ponctuels

Fini l’attente des virements de la part de vos clients et les frais élevés de carte. Collectez des paiements ponctuels avec GoCardless, directement du compte bancaire de votre client au vôtre.

Découvrez comment ça marche

Paiements récurrents automatisés

Encaissez des paiements à la date d’échéance, automatiquement, même si la date ou le montant changent. Conçu parfaitement pour les abonnements, frais d’abonnements, versements, ou même la facturation de vos services.

Découvrez comment ça marche

  • Paiements ponctuels

    Fini l’attente des virements de la part de vos clients et les frais élevés de carte. Collectez des paiements ponctuels avec GoCardless, directement du compte bancaire de votre client au vôtre.

    Découvrez comment ça marche

  • Paiements récurrents automatisés

    Encaissez des paiements à la date d’échéance, automatiquement, même si la date ou le montant changent. Conçu parfaitement pour les abonnements, frais d’abonnements, versements, ou même la facturation de vos services.

    Découvrez comment ça marche
Nouveau

Essayez notre générateur de paiement

Personnalisez les paramètres de paiement et l'image de marque de votre entreprise pour les paiements ponctuels ou par abonnement, avant même de vous inscrire.

Commencer

Des paiements internationaux simplifiés

Collectez des paiements dans plus de 30 pays. Soit sur un compte bancaire local, soit sur votre compte français existant, grâce au FX intégré au taux réel du marché, propulsé par Wise.

En savoir plus

Relancez intelligemment vos paiement échoués

Avec GoCardless, les paiements échoués sont rares. Activez les relances automatiques et nous déterminons le meilleur jour pour réessayer grâce à nos données. En moyenne, nous récupérons plus de 70 % des paiements échoués.

En savoir plus

Une meilleure expérience, pour vos clients aussi

Les recherches montrent que les entreprises et les consommateurs préfèrent souvent les paiements bancaires aux cartes et aux portefeuilles numériques, pour effectuer de nombreux types de paiements. Automatisation des paiements, tranquillité d’esprit : on comprend pourquoi.

En savoir plus

Performant tout seul ou bien connecté au logiciel que vous utilisez déjà.

Utilisez le tableau de bord ou connectez GoCardless Payments au logiciel que vous utilisez déjà pour votre entreprise, afin de tout gérer au même endroit.

Voir les logiciels auxquels GoCardless se connecte

Commencez à collecter des paiements

Prêts à collecter vos paiements sans frustration ?

S’inscrireÊtre rappelé(e)

Collectez vos paiements récurrents automatisés ou vos paiements ponctuels. Sans relance, sans stress, ni frais élevés.

S’inscrireÊtre rappelé(e)

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.