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La diversité nous rend meilleurs dans ce que nous faisons

Nous voulons créer un endroit où tout le monde peut s’épanouir

Nous voulons que GoCardless soit un lieu de travail diversifié, inclusif et équitable pour tous. C’est pourquoi nous mettons de plus en plus l’accent sur la diversité et l’inclusion (D&I). Pour nous, il est essentiel de ne pas se limiter à la démographie pure mais de favoriser une culture où la véritable diversité de pensée est encouragée et reconnue comme ajoutant une valeur indéniable à notre façon de travailler.

“La diversité et l’inclusion sont importantes pour notre culture et notre mission. Nous sommes très attachés à l’idée de bâtir une entreprise qui valorise la diversité à tous les niveaux, de promouvoir l’égalité des chances en matière de développement et de créer un environnement où tous les gens se sentent à leur place.”

Hiroki Takeuchi, CEO

Voici comment nous procédons

Groupes de ressources (ERG)

Ces dernières années, nos groupes de ressources ont réuni des employés motivés et passionnés qui ont mené de nombreux efforts en faveur de la diversité et de l'inclusion.

 

Grâce à leurs actions, nous avons pu poursuivre nos efforts de collecte volontaire de données sur la diversité cette année. Ces données nous permettront de développer le soutien aux parents et aux gardiens, d’offrir des possibilités de mentorat communautaire en partenariat avec Career Accelerator, d’aider à sensibiliser et à faire preuve d’empathie suite aux événements récents et, surtout, d’offrir à plus d’employés une communauté de personnes avec lesquelles ils partagent leurs expériences et leurs intérêts.

BEAM

BEAM a pour objectif d’accroître les opportunités pour les communautés noires, asiatiques ou les minorités ethniques.

Inspiring

Notre groupe Inspiring a pour mission d’encourager l’égalité des sexes pour tous.

Pride

Pride veille à ce que la communauté LGBTQIA+ se sente représentée et valorisée.

Access

Notre nouveau groupe représente les besoins des employés handicapés et neuro divers,actuels et futurs.

À l’avenir

Pour renforcer notre engagement envers la diversité et l’inclusion, nous avons récemment nommé notre premier responsable de la diversité et de l’inclusion, un leader expérimenté du changement culturel, afin d’avoir une approche plus stratégique et systématique pour construire une organisation diversifiée et inclusive à long terme et à mesure que nous évoluons.

Le responsable travaillera avec l’équipe de direction et les ERG pour définir des objectifs clairs en matière de D&I que GoCardless s’engagera à atteindre au cours des trois prochaines années et élaborer une feuille de route structurée d’initiatives alignées sur ces objectifs.

Cela créera plus de clarté et de responsabilité dans l’ensemble de l’organisation sur les progrès de la D&I.

Rapport sur la diversité et l'inclusion

En octobre 2022, nous avons publié notre premier rapport sur la diversité et l'inclusion afin de fournir une vue transparente de la composition de notre entreprise, des progrès réalisés à ce jour dans la mise en place d'un lieu de travail plus représentatif et inclusif, et des domaines sur lesquels nous devons continuer à travailler.

  • 46% s'identifient comme des femmes

  • 32% s'identifient comme Noirs, Asiatiques, métis ou autres

  • 10 % s'identifient comme LGBTQIA+

  • 9 % s'identifient comme des personnes neurodiverses

Lire notre rapport D&IRapport sur l'écart de rémunération entre hommes et femmes 20/21

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.