Ces dernières années, nos groupes de ressources ont réuni des employés motivés et passionnés qui ont mené de nombreux efforts en faveur de la diversité et de l'inclusion.

Grâce à leurs actions, nous avons pu poursuivre nos efforts de collecte volontaire de données sur la diversité cette année. Ces données nous permettront de développer le soutien aux parents et aux gardiens, d’offrir des possibilités de mentorat communautaire en partenariat avec Career Accelerator, d’aider à sensibiliser et à faire preuve d’empathie suite aux événements récents et, surtout, d’offrir à plus d’employés une communauté de personnes avec lesquelles ils partagent leurs expériences et leurs intérêts.