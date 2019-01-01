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Internet a marqué un tournant très positif dans le monde mais il semble que les paiements ont été laissés pour compte. Rem�édions-y ensemble !
Hiroki Takeuchi, CEO, GoCardless
L’apprentissage fait partie intégrante de la culture et des valeurs de GoCardless. Vous profiterez d’un soutien tout au long de votre parcours ainsi que des conditions pour vous permettre d’évoluer et de réussir. GoCardless attend de vous que vous fassiez preuve de proactivité, que vous preniez votre carrière en main et que vous visiez le plus haut niveau de performance, conformément à nos valeurs.
Nous mettons tout en œuvre pour que notre environnement de travail contribue à votre bien-être mental et physique, comme un soutien psychologique dédié et une couverture santé exhaustive.
Consacrer du temps à l’essentiel est important. Nous offrons de généreuses allocations de congés, des jours de bénévolat annuels ainsi que 4 journées bien-être par an pour toute l’entreprise (les 'GC Fridays').
Familles de GoCardless. Soutenir l’équilibre des temps de vie des GeeCees.
Nous voulons créer un lieu de travail où chacun peut donner le meilleur de lui-même, où les différences sont acceptées et célébrées.
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