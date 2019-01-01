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Internet a marqué un tournant très positif dans le monde mais il semble que les paiements ont été laissés pour compte. Remédions-y ensemble !

Hiroki Takeuchi, CEO, GoCardless

La vie chez GoCardless

Apprendre et s’épanouir

Développement

L’apprentissage fait partie intégrante de la culture et des valeurs de GoCardless. Vous profiterez d’un soutien tout au long de votre parcours ainsi que des conditions pour vous permettre d’évoluer et de réussir. GoCardless attend de vous que vous fassiez preuve de proactivité, que vous preniez votre carrière en main et que vous visiez le plus haut niveau de performance, conformément à nos valeurs.

Bien-être

Nous mettons tout en œuvre pour que notre environnement de travail contribue à votre bien-être mental et physique, comme un soutien psychologique dédié et une couverture santé exhaustive.

Équilibre des temps de vie

Consacrer du temps à l’essentiel est important. Nous offrons de généreuses allocations de congés, des jours de bénévolat annuels ainsi que 4 journées bien-être par an pour toute l’entreprise (les 'GC Fridays').

Avantages sociaux

Trouver l’équilibre

Familles de GoCardless. Soutenir l’équilibre des temps de vie des GeeCees.

Vous voulez en savoir plus ?

Diversité et inclusion

Nous voulons créer un lieu de travail où chacun peut donner le meilleur de lui-même, où les différences sont acceptées et célébrées.

En savoir plus

Valeurs

Nos valeurs définissent l’ADN de GoCardless. Elles permettent non seulement de nourrir et de développer notre culture mais aussi de travailler au service de notre vision.

Développement durable

Nous nous engageons à lutter contre le changement climatique, à valoriser la biodiversité et à soutenir les communautés dans lesquelles nous sommes présents, afin de contribuer à un monde plus durable et plus équitable pour tous.

  • Valeurs

    Nos valeurs définissent l’ADN de GoCardless. Elles permettent non seulement de nourrir et de développer notre culture mais aussi de travailler au service de notre vision.

  • Développement durable

    Nous nous engageons à lutter contre le changement climatique, à valoriser la biodiversité et à soutenir les communautés dans lesquelles nous sommes présents, afin de contribuer à un monde plus durable et plus équitable pour tous.

  • GoCardless opens its new headquarters in Riga

  • Empowering women at GoCardless

  • Celebrating Black History Month

  • GoCardless sustainability update

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.