Quand Joël a intégré le service Support Clients de GoCardless, il maîtrisait déjà les rouages de l’entreprise et reconnaissait bien, parmi ses collègues, les fans de ping-pong !

« Je me suis très vite senti chez moi » déclare Joel. « Grâce au programme d’onboardingl, j’ai pu faire la connaissance de toute l’équipe et me familiariser avec les différents métiers de GoCardless. »