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Les familles de GoCardless

Soutenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée de nos employés

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GoCardless me donne toute la flexibilité nécessaire pour concilier mon rôle de directrice financière et celui de maman de deux filles. Cela me permet de m'engager pleinement dans mon rôle sans craindre de décevoir mes filles en ne participant pas aux événements clés de l'école.

Catherine Birkett, CFO

Comment GoCardless soutient les familles

Travail flexible

Nous offrons des horaires de travail flexibles et des options de télétravail occasionnel à tous nos employés. Que vous preniez du temps pour assister aux entraînements ou les emmener à l’école, vous pouvez adapter votre planning.

Avantages sociaux

Nous offrons un programme d’avantages sociaux qui comprend une assurance maladie privée (et couvre également les conditions préexistantes).

Espace de bureau

Notre bureau est optimisé pour que tous nos employés travaillent confortablement. Nous avons une pièce silencieuse qui peut être utilisée pour tirer le lait, méditer ou prier. Nous disposons également d’une table à langer et d’activités adaptées aux enfants pour les familles en visite.

Partager la nouvelle

Une nouvelle arrivée est toujours célébrée chez GoCardless et nous aidons les employés à concilier travail et nouveaux engagements.

Les enfants ont adoré la journée des parents et des gardiens et ont maintenant une idée totalement irréaliste de ce qu'est un vrai travail. 😉

Jon, responsable sénior, BI

Les parents GoCardless

Être père pour la première fois est assez effrayant. Le congé parental amélioré m’a donné l’occasion de soutenir ma femme et d’apprendre à connaître ma fille dans les étapes les plus précieuses de sa vie

Robin, Director of Talent

Lorsqu’un membre de votre équipe revient après un congé parental, les choses peuvent avoir changé. Il est important de structurer leur retour au travail et leur donner la flexibilité nécessaire pour définir leur propre rythme

Matt, Design Manager

Mon équipe et mon manager m’ont énormément soutenue. Je peux travailler à distance et, lorsque je suis au bureau, ils m’aident beaucoup et veillent à ce que j’aie tout ce dont j’ai besoin pour tirer mon lait.

Blanca, Product Designer

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.