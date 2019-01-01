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Soutenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée de nos employés
GoCardless me donne toute la flexibilité nécessaire pour concilier mon rôle de directrice financière et celui de maman de deux filles. Cela me permet de m'engager pleinement dans mon rôle sans craindre de décevoir mes filles en ne participant pas aux événements clés de l'école.
Catherine Birkett, CFO
Une nouvelle arrivée est toujours célébrée chez GoCardless et nous aidons les employés à concilier travail et nouveaux engagements.
Les enfants ont adoré la journée des parents et des gardiens et ont maintenant une idée totalement irréaliste de ce qu'est un vrai travail. 😉
Jon, responsable sénior, BI
Robin, Director of Talent
Matt, Design Manager
Blanca, Product Designer
Rejoignez notre équipe dynamique et faites partie du tout premier réseau mondial de paiements de banque à banque.
Comment GoCardless soutient les familles
Travail flexible
Nous offrons des horaires de travail flexibles et des options de télétravail occasionnel à tous nos employés. Que vous preniez du temps pour assister aux entraînements ou les emmener à l’école, vous pouvez adapter votre planning.
Avantages sociaux
Nous offrons un programme d’avantages sociaux qui comprend une assurance maladie privée (et couvre également les conditions préexistantes).
Espace de bureau
Notre bureau est optimisé pour que tous nos employés travaillent confortablement. Nous avons une pièce silencieuse qui peut être utilisée pour tirer le lait, méditer ou prier. Nous disposons également d’une table à langer et d’activités adaptées aux enfants pour les familles en visite.