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Nous nous engageons à réduire notre impact sur l'environnement et à laisser un monde plus durable pour les générations futures.
En aidant nos clients à être payés, notre plateforme joue un rôle important dans la création d'une durabilité économique pour les entreprises et l'économie au sens large.
Nous devons veiller à ce que, dans le processus de création de valeur économique, nous soyons conscients du bien-être des communautés et de l'environnement naturel.
Nous mesurons et examinons continuellement nos progrès. Nous sommes également en pleine création d’outils pour aider nos partenaires à créer des plans de développement durable.
En 2021, nous avons co-fondé la coalition Tech Zero, un groupe d'entreprises engagées à agir pour le climat dans le cadre de la course UNFCC Race To Zero. Depuis, nous sommes devenus signataires de Business Ambition for 1.5°C, nous engageant à définir des réductions d'émissions à court et à long terme conformes à la norme Net Zero de l'initiative Science Based Target.
Chez GoCardless, nous nous engageons non seulement à réduire notre impact sur l'environnement, mais aussi à créer un changement positif pour les communautés et le monde.
Cet été, nous mettons nos employés au défi de faire la course vers la nature et de marcher, courir, faire du vélo et nager collectivement sur la distance équivalente à celle du trajet entre notre siège de Londres et la Cop27 en Égypte (et retour) - 15 000 KM. Ce n'est pas seulement pour la santé et le bien-être - chaque KM contribue à des projets qui luttent contre le changement climatique, améliorent la biodiversité et soutiennent les communautés.
Lorsque nous aurons atteint notre objectif, nous allons :
- Planter 3 000 arbres avec Rewards.Earth et The Green Task Force
- Protéger les éléphants de la forêt tropicale pendant 20 jours avec Rebalance Earth
- Former 10 enseignants pour dispenser le cours Innovate for Climate dans les écoles avec Apps For Good
- Restaurer 5 forêts de varech avec Green the UK
Si vous souhaitez nous rejoindre dans la course Race to Zero, cliquez ici pour en savoir plus et télécharger notre boîte à outils gratuite.
Notre première étape consistait à mesurer nos émissions de gaz à effet de serre. En 2020, nos émissions de gaz à effet de serre étaient de 5459,84 tCO2e. Lisez notre rapport sur l'impact climatique 2020 ici.
Depuis, nous avons amélioré la précision de nos mesures et comblé toute lacune dans les données de notre dernier rapport sur l'impact climatique. En 2021, nos émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1, 2 et 3 étaient de 7923,24 tCO2e.
Nous sommes heureux de lancer notre stratégie de développement durable et notre plan d'action Net-Zero. Cela définit notre stratégie à long terme consistant non seulement à réduire notre impact, mais aussi à rechercher des opportunités pour créer un changement positif.
Cela définit également nos objectifs basés sur la science :
- 2027 : Objectif scientifique à court terme
- 2035 : Objectif scientifique à long terme (Net-Zero)
Notre plan d'action Net-Zero décrit comment nous prévoyons de réduire nos émissions et d'atteindre ces objectifs en travaillant avec nos clients, nos fournisseurs et nos employés.
Nous avons réduit nos émissions de portée 1 et 2 basées sur le marché de 90 % depuis 2019, et en 2022, cette réduction atteindra 99 %.
We have reduced our market based scope 1 & 2 emissions by 90% since 2019, and in 2022 this reduction will reach 99%.
Nous avons développé un projet pilote avec l'un de nos clients (le Big Clean Switch) pour garantir que la consommation d'énergie de notre produit par nos clients - parallèlement à l'énergie de travail à domicile - est soit fournie par des énergies renouvelables, soit compensée.
Nous avons encore beaucoup de travail à faire sur nos émissions de portée 3. Cette année, nous nous concentrerons principalement sur les déplacements et le travail à domicile, comme indiqué dans notre politique de durabilité environnementale.
Becoming the first business to support the Rebalance Earth project protecting rainforest elephants in Gabon to fight climate change, protect biodiversity and lift communities out of poverty. Find out more here.
GoCardless employees have joined Environmental Action Days in the UK, France, the US and Australia. From planting hedgerows to cooking food for the local community - these action days are designed to help GeeCees have a positive impact on their local environment and communities.
We published our free-to-use greenhouse gas calculator for SME’s, to help them get started on their own climate action journey.
Our Climate Action Workshop brought together businesses to collaborate and take action on climate. See the videos on demand here.
GoCardless employees took part in the Couch to Carbon Zero campaign, aimed at helping individuals take action on climate.
Nous avons récemment travaillé avec des consultants en environnement Carbon Footprint pour comprendre comment la pollution plastique et le changement climatique sont liés.
Quelques conclusions clés :
- En 2021, 17,2 milliards de cartes fabriquées, créant 293 525 tCo2e
- Cela équivaut à faire 43 000 fois le tour de la Terre dans une voiture diesel moyenne.
- Avec 20,5 milliards de cartes en circulation d'ici 2025, cela pourrait atteindre 349 841 tCo2e.
Pour en savoir plus sur notre stratégie de développement durable ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.