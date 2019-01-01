Chez GoCardless, nous nous engageons non seulement à réduire notre impact sur l'environnement, mais aussi à créer un changement positif pour les communautés et le monde.

Cet été, nous mettons nos employés au défi de faire la course vers la nature et de marcher, courir, faire du vélo et nager collectivement sur la distance équivalente à celle du trajet entre notre siège de Londres et la Cop27 en Égypte (et retour) - 15 000 KM. Ce n'est pas seulement pour la santé et le bien-être - chaque KM contribue à des projets qui luttent contre le changement climatique, améliorent la biodiversité et soutiennent les communautés.

Lorsque nous aurons atteint notre objectif, nous allons :

- Planter 3 000 arbres avec Rewards.Earth et The Green Task Force

- Protéger les éléphants de la forêt tropicale pendant 20 jours avec Rebalance Earth

- Former 10 enseignants pour dispenser le cours Innovate for Climate dans les écoles avec Apps For Good

- Restaurer 5 forêts de varech avec Green the UK

Si vous souhaitez nous rejoindre dans la course Race to Zero, cliquez ici pour en savoir plus et télécharger notre boîte à outils gratuite.