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RÈGLEMENT D’UNE RÉCLAMATION

Notre engagement

Nous tenons à ce que vous ayez l’assurance que votre problème sera pris au sérieux et traité avec toute l’attention requise.

Nous travaillerons avec vous pour trouver une solution

Nous sommes déterminés à ce que nos clients bénéficient de la meilleure expérience possible tout au long de leur parcours GoCardless. Si tel n’est pas le cas, nous tenons à le savoir afin d’avoir l’opportunité d’y remédier.

Lorsque vous déposez une réclamation, nous travaillerons de concert pour comprendre le problème et tenter de trouver une solution adaptée. Notre équipe chargée du règlement des réclamations est totalement indépendante des autres équipes de GoCardless afin qu’elle puisse rester impartiale et examiner chaque problème de façon objective.

Nous ne pouvons pas vous promettre que vous obtiendrez la réponse que vous désirez, mais nous vous garantissons que votre problème recevra toute l’attention requise, et nous ferons le maximum pour vous proposer la meilleure solution possible dans votre situation spécifique.

Notre engagement repose sur quatre promesses

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Si vous avez un problème avec le service que vous avez reçu, veuillez déposer une réclamation et notre équipe collaborera avec vous pour trouver une solution.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.