Notre engagement

Nous sommes déterminés à ce que nos clients bénéficient de la meilleure expérience possible tout au long de leur parcours GoCardless. Si tel n’est pas le cas, nous tenons à le savoir afin d’avoir l’opportunité d’y remédier.

Lorsque vous déposez une réclamation, nous travaillerons de concert pour comprendre le problème et tenter de trouver une solution adaptée. Notre équipe chargée du règlement des réclamations est totalement indépendante des autres équipes de GoCardless afin qu’elle puisse rester impartiale et examiner chaque problème de façon objective.

Nous ne pouvons pas vous promettre que vous obtiendrez la réponse que vous désirez, mais nous vous garantissons que votre problème recevra toute l’attention requise, et nous ferons le maximum pour vous proposer la meilleure solution possible dans votre situation spécifique.