Qu’est-ce qu’un ordre permanent ?

Il existe deux types d’ordre de virement : le virement ponctuel et le virement permanent. Un ordre permanent est un service bancaire qui consiste à exécuter automatiquement des paiements récurrents au nom du titulaire du compte. Grâce à ce service, le titulaire d'un compte bancaire donne l'ordre à sa banque de transférer un montant fixe sur un compte d’un bénéficiaire à des intervalles récurrents prédéterminés.

Différence avec le prélèvement bancaire

En mettant en place un prélèvement, vous autorisez un tiers à débiter directement une somme d’argent de votre compte bancaire. En revanche, le système des ordres permanents peut uniquement se dérouler entre vous et votre banque. Aucun tiers n’a accès à votre compte bancaire.

Utilisation

L’ordre permanent permet de virer une somme d’argent sur un compte appartenant à un tiers, mais également sur l’un de vos propres comptes (livret, assurance-vie, fonds d’investissement). Il peut aussi être réalisé vers un compte géré à l'étranger et dans une autre monnaie que l'euro. Le virement bancaire permanent est souvent utilisé pour payer un loyer ou une facture d’électricité ou d’eau pour son local commercial, mais aussi pour régler un abonnement ou constituer une épargne de précaution.

Avantages

L’avantage majeur du virement permanent est qu’il évite de solliciter systématiquement la banque ou de renouveler l’opération à chaque fois sur internet, puisque les fonds sont automatiquement transférés aux échéances définies par le titulaire du compte. En tant que payeur vous avez le contrôle du montant et de la date d’exécution du paiement.

L’ordre permanent peut être modifié ou révoqué, même si cette opération nécessite un traitement manuel de la part du payeur. Sa modification ou son annulation est demandée au guichet de votre banque ou par courrier (ces opérations peuvent être payantes), sur le site internet ou l’application bancaire.

Inconvénients

Même s’il reste pratique, l’ordre permanent de virement présente certains inconvénients :

- Un client ou un locataire doit prendre des mesures pour établir un ordre permanent, de sorte que le bénéficiaire dépend d'eux pour se faire payer.

- Les ordres permanents sont par nature des processus manuels, tant pour le bénéficiaire que pour le payeur. Ils nécessitent beaucoup d’intervention humaine et ne sont pas évolutifs. Les bénéficiaires doivent rapprocher les paiements reçus de ce qui est dû, et ceci demande beaucoup de temps et de travail.

- Les ordres permanents ne fonctionnent que pour les paiements d'un montant et d'une fréquence fixes. Le bénéficiaire n'a pas de contrôle en cas d’évolution de mensualité (e.g. augmentation de loyer) et doit compter sur la bonne volonté du payeur pour l’ajustement du montant.

- L’opération peut engendrer des frais fixés par votre convention de compte. Si les virements externes (entre deux établissements différents) sont toujours gratuits lorsqu'ils sont passés par internet, ils peuvent être en revanche payants lorsqu'ils sont demandés en agence, par courrier ou par téléphone. Dans certaines situations, le virement permanent peut occasionner des frais supplémentaires (par exemple, un RIB erroné ou solde insuffisant sur le compte à débiter).

Prenez le contrôle de vos paiements récurrents avec le prélèvement automatique de GoCardless

Contrairement aux modes de paiements tels que l’ordre de virement, chèque ou espèces, qui sont actionnés à l’initiative du client, GoCardless permet aux entrepreneurs d’avoir un contrôle complet sur le statut du paiement.

GoCardless est un moyen de paiement par prélèvement, directement sur le compte bancaire du client. En mettant en place un mandat de prélèvement, vous automatisez la gestion de vos paiements. Vous pouvez aussi l’ajouter à la page personnalisable directement sur votre site Web, envoyer un lien sécurisé, ou opter pour l’intégration avec votre système de paiement existant.

Par ailleurs, notre solution Instant Bank Pay, basée sur l'open banking, permet un meilleur contrôle des paiements ponctuels. Grâce à Instant Bank Pay vous pouvez encaisser des paiements en un jour ouvré seulement. Vos clients sont plus rassurés et leur parcours utilisateur plus fluide.

Vous pouvez ensuite associer GoCardless à votre logiciel de facturation pour automatiser les rapprochements.

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