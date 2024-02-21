Obtenez plus du prélèvement bancaire

Lorsqu’il s’agit de collecter des paiements, le processus doit être aussi fluide et rentable que possible, pour vous comme pour vos clients. C’est précisément pour ces raisons que le prélèvement bancaire est l’une des méthodes de paiement les plus utilisées et les plus appréciées pour la collecte des paiements récurrents (abonnements, versements échelonnés, factures).

Selon une récente étude menée en partenariat avec YouGov, les critères les plus cités par les clients pour le choix d’une méthode de paiement sont la sécurité, la rapidité et la simplicité d’utilisation. 89 % des personnes interrogées ont choisi le prélèvement bancaire comme mode de paiement auquel ils font le plus confiance. Et plus de 53 % l’utilisent pour payer des factures courantes ainsi que des abonnements traditionnels et numériques. Autrement dit, proposer le prélèvement bancaire à vos clients est d’ores et déjà un pari gagnant pour votre entreprise.

Pourquoi avez-vous intérêt à proposer le prélèvement bancaire comme moyen de paiement ?

Les cartes bancaires, virements et autres méthodes de paiement traditionnelles présentent des inconvénients : frais élevés, réconciliation manuelle, taux d’échec des paiements plus important et attrition client. Le résultat : une perte de temps pour vous et une expérience peu qualitative pour vos clients.

En choisissant et en poussant le prélèvement bancaire comme mode de paiement principal auprès de vos clients, vous profitez des avantages suivants.

Paiement en temps dû et trésorerie préservée Prélevez les paiements automatiquement du compte en banque de votre client, encaissez 47 % plus vite avec moins d’échecs et de retards.

Adieu, relances clients En France, près de la moitié des entreprises passe 10h ou plus par semaine à gérer des retards et des échecs de paiements. Avec le prélèvement bancaire, vous gagnez du temps et vous gagnez en sérénité.

Moins d’admin Habituellement, jusqu'à deux tiers du coût de l'acceptation des paiements récurrents proviennent du temps administratif, et non des frais de traitement. Grâce au prélèvement bancaire GoCardless, vous passez 59 % moins de temps à gérer des paiements.

Des paiements moins chers Certaines méthodes de paiement coûtent cher, comme les cartes bancaires et les portefeuilles numériques. Avec le prélèvement bancaire GoCardless, les paiements sont jusqu'à 56 % moins chers à encaisser.

Fini, le stress de la collecte des paiements Près de 8 clients GoCardless sur 10 affirment que transitionner davantage de paiements vers le prélèvement bancaire a considérablement réduit leur niveau de stress. Dites bonjour aux paiements sereins.

Des paiements au-delà des attentes

« Une fois le mandat en place, les clients n’ont plus besoin de se soucier des flux de paiement. Nous les notifions juste des nouvelles factures à payer, du statut des factures et des prochaines échéances de prélèvement afin qu’ils puissent s’organiser pour que les fonds soient disponibles le jour du prélèvement. » Anthony Cloerec, chef du service financier, Matera.

* Prix valables en août 2025. Les frais varient selon le fournisseur. ^ Basé sur une étude de marché. Les taux de succès de paiement sont variables.

Prêt-e à collecter plus de paiements ?

Client-e GoCardless ? Rendez-vous dans votre tableau de bord pour ajouter des clients à vos abonnements.

Pour en savoir plus sur GoCardless, parlez à l’un de nos experts en paiement qui vous dira comment faire du prélèvement bancaire un atout concurrentiel pour votre entreprise.

*Enquête client GoCardless, 2021