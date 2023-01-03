Comment proposer le paiement par prélèvement SEPA sur son site

À l’ère de la communication numérique, toute entreprise peut facilement accroître sa visibilité et sa notoriété. Pour cela, il est crucial de maîtriser les méthodes de paiement en ligne sur son site web. Il est désormais commun de trouver un moyen de paiement par prélèvement SEPA en ligne. Ce mode de paiement est sûr et sécurisé et permet de prévenir les risques d’impayés et les retards de paiement.

Les deux parties, fournisseurs et clients, seront pleinement satisfaites d’utiliser le prélèvement automatique sur un site internet en qualité de paiement. En effet, il s’agit d’un moyen de paiement pratique pour les consommateurs et il permet de récupérer en toute facilité les sommes dues après l’émission d’une facture pour un commerçant.

Si vous disposez d’une boutique en ligne, un site avec paiement par prélèvement SEPA sera un véritable avantage. Cet article vous détaille comment le mettre en place et les différents avantages associés à ce mode de collecte des paiements récurrents et ponctuels.

Pourquoi proposer un mode paiement par prélèvement SEPA sur son site ?

Proposer un mode de paiement par prélèvement bancaire sur son site internet présente de nombreux avantages :

Une sécurité et une fiabilité à toute épreuve des prélèvements SEPA : le prélèvement est un dispositif de paiement qui propose une sécurité pour les entrepreneurs et leurs clients. Il respecte les dernières normes européennes en vigueur et est disponible dans 36 pays.

Pas de plafond pour les prélèvements SEPA : le client qui souhaite effectuer un paiement SEPA en ligne, mais qui se retrouve avec un dépassement de plafond sur sa carte bancaire, même si la provision est disponible sur le compte bancaire, pourra utiliser le prélèvement SEPA qui ne fixe pas de plafonds de paiement.

Souplesse pour les paiements récurrents avec des montants variables : le prélèvement automatique est idéal pour les paiements récurrents avec des montants qui changent, car il vous permet de modifier très facilement le montant et les échéances. Vos clients n’auront plus besoin de renouveler leurs coordonnées de carte bancaire lorsque celle-ci arrive à expiration. Idéal pour abonnements et adhésions : si vous proposez un dispositif d’abonnement pour vos clients, le prélèvement SEPA sera idéal pour encaisser les paiements récurrents liés aux abonnements.

Paiement en plusieurs fois : vous pouvez ainsi répartir différentes échéances de paiement avec le prélèvement automatique.

Gestion optimale de la trésorerie : vous avez la possibilité de gérer de manière judicieuse votre trésorerie, car vous avez une visibilité complète sur les paiements entrants.

Le paiement est automatique : le client n’a pas à faire quoi que ce soit après la validation du premier paiement. Le paiement s’effectue automatiquement sans la moindre intervention humaine.

Réduction des coûts : le prélèvement automatique au sein d’une boutique en ligne est plus avantageux que les frais de transaction par rapport à une carte de crédit et de débit qui peuvent atteindre 3 %.

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Le paiement par prélèvement SEPA peut être mis en place de plusieurs manières, voici les deux modes les plus courantes :

Banque : il est possible de se rapprocher d’un établissement bancaire pour mettre en place le prélèvement automatique pour les payeurs. Cependant, les exigences des établissements bancaires sont très élevées et leurs services ne sont pas adaptés aux besoins des petites entreprises. Il s’agit d’un contrat VAD qui implique un contrat de vente à distance sécurisé.

Processeur de paiement tiers : il est possible de passer par un prestataire tiers et ainsi de vendre en ligne sans contrat VAD. Vous pouvez ainsi opter pour un prestataire qui va agir en qualité d’intermédiaire. L’obtention d’un contrat VAD via un processeur de paiement tiers est possible auprès de banques, de fintech ou encore de fournisseurs de logiciels de comptabilité.

GoCardless : une solution complète pour les sites avec paiement par prélèvement SEPA

GoCardless propose une solution complète pour mettre en œuvre un paiement par prélèvement SEPA sur son site internet et il est disponible pour tout type d’entreprise, y compris pour les autoentrepreneurs.

Gérer vos prélèvements SEPA à travers un API et un tableau de bord

GoCardless propose un dispositif d’encaissement à travers le paiement SEPA en ligne. Ce qui veut dire que l’ensemble du processus est géré par la solution de prélèvement automatique, pour pouvoir encaisser et gérer les paiements à travers un tableau de bord en ligne ou avec une API.

Paiement par prélèvement pour un site de vente en ligne

Le prélèvement SEPA pourra être proposé à travers une page de paiement sécurisée avec un taux de conversion élevée, lors du paiement de la transaction. Pour les sites e-commerce, GoCardless propose une intégration de son l’API avec un module comme WooCommerce et acceptent les paiements par prélèvement automatique. Sachez toutefois que les prélèvements SEPA sont traités dans les délais allant de 2 et 5 jours. En outre, cette intégration permet de sauvegarder les identifiants de transaction pour une utilisation ultérieure, et nous avons également des plugins supplémentaires pour les entreprises qui travaillent sur un modèle d'abonnement ou qui proposent des précommandes.

Pages de paiement personnalisées

GoCardless facilite la mise ne place de vos propres pages de paiement en ligne, vous permettant ainsi de proposer une expérience de marque sur mesure à vos clients. Conçues et configurées d'après les spécifications de votre marque, ces pages peuvent être hébergées directement sur votre site Web ou sur votre application en ligne, et peuvent être exécutées dans le cadre d'une intégration plus étendue avec notre API.

La fonction Success+ pour limiter les impayés

GoCardless ne se contente pas de proposer un dispositif de paiement SEPA pour votre site, mais également un système qui permet d’optimiser le processus de paiement. Success+ récupère automatiquement 70 % des paiements échoués sans aucune intervention humaine, ce qui évite à l’entrepreneur d’avoir à relancer le client en cas de factures impayées ou d’un retard de paiement.

Automatiser le processus de comptabilisation de vos prélèvements SEPA

Vous pouvez en outre automatiser le processus de comptabilisation des prélèvements SEPA de votre site, et intégrer directement votre tableau de bord de GoCardless avec un logiciel de gestion et de facturation comme celui de l’entreprise Sage.