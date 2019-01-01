Paiements internationaux
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Prélevez automatiquement vos paiements à échéance, réduisez vos délais de recouvrement, et optimisez votre trésorerie pour développer votre activité en toute sérénité.
Les problèmes de trésorerie préoccupent la plupart des petites entreprises. La spirale infernale des jours de crédit et les relances gênantes pour que le client paie impactent votre croissance, vous empêchent de planifier l’avenir ou, pire, peuvent entraîner la faillite de votre entreprise.
GoCardless met fin aux conversations délicates avec les clients, fait gagner du temps et optimise la trésorerie : c’est fantastique !Saija Mahon, Mahon Digital
La clé d’une situation financière solide réside dans un recouvrement automatisé et fiable. Soulagez vos clients du fardeau du rappel de paiement mensuel, et épargnez-vous des heures de tâches administratives.
Personnalisez les paramètres de paiement et l'image de marque de votre entreprise pour les paiements ponctuels ou par abonnement, avant même de vous inscrire.
Quelques secondes suffisent à vos clients pour remplir leur mandat de prélèvement en ligne.
Les clients seront systématiquement notifiés dès qu’un paiement est prélevé.
Dites adieu aux chèques à poster, aux connexions bancaires en ligne et aux oublis de paiement.
Les paiements de vos clients sont protégés dans l’éventualité d’un prélèvement par erreur.
Aucun coût de mise en place ni de frais cachés. Quelques minutes suffisent.