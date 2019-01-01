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Optimisez votre trésorerie

Prélevez automatiquement vos paiements à échéance, réduisez vos délais de recouvrement, et optimisez votre trésorerie pour développer votre activité en toute sérénité.

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Récupérer vos paiements devrait être simple.

Les problèmes de trésorerie préoccupent la plupart des petites entreprises. La spirale infernale des jours de crédit et les relances gênantes pour que le client paie impactent votre croissance, vous empêchent de planifier l’avenir ou, pire, peuvent entraîner la faillite de votre entreprise.

GoCardless met fin aux conversations délicates avec les clients, fait gagner du temps et optimise la trésorerie : c’est fantastique !

Saija Mahon, Mahon Digital

Gardez le contrôle de votre trésorerie grâce au prélèvement bancaire.

La clé d’une situation financière solide réside dans un recouvrement automatisé et fiable. Soulagez vos clients du fardeau du rappel de paiement mensuel, et épargnez-vous des heures de tâches administratives.

Fonctionnement de GoCardless

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Personnalisez les paramètres de paiement et l'image de marque de votre entreprise pour les paiements ponctuels ou par abonnement, avant même de vous inscrire.

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Idéal pour vos clients

Simple

Quelques secondes suffisent à vos clients pour remplir leur mandat de prélèvement en ligne.

Transparent

Les clients seront systématiquement notifiés dès qu’un paiement est prélevé.

Efficace

Dites adieu aux chèques à poster, aux connexions bancaires en ligne et aux oublis de paiement.

Sécurisé

Les paiements de vos clients sont protégés dans l’éventualité d’un prélèvement par erreur.

Plus de 100 000 entreprises nous font confiance

  • Un gain de temps et de productivité

    "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

  • Optimisation de la trésorerie

    “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

  • Réduction du churn

    “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

  • Taux de paiement optimisé

    “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

  • Fidélisation des clients

    “GoCardless nous a permis d’avancer très vite et de nous concentrer sur notre lancement.”

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Aucun coût de mise en place ni de frais cachés. Quelques minutes suffisent.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.