Liste des pays SEPA

Dernière modificationjanv. 2024Lecture : 1 minutes
Le système SEPA (Single Euro Payments Area) est une initiative européenne qui permet aux créanciers (entreprises) d’encaisser des paiements en euros en provenance de 34 pays et territoires à travers l'Europe.
Ce guide répertorie les pays et territoires qui font partie du système de prélèvement SEPA.
Pays SEPA dans l'Union européenne
Pays de la zone euro dans l'Union européenne
Le système de prélèvement SEPA a été mis en œuvre dans tous les pays de la zone euro :
Autriche
Belgique
Chypre
Estonie
Finlande (y compris les Îles Aland)
France (y compris la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie française), la Réunion et Saint-Pierre-et Miquelon)
Allemagne
Grèce
Ireland
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Portugal (y compris les Açores et Madeire)
Slovaquie
Slovénie
Espagne (y compris les îles Canaries, Ceuta et Melilla)
Pays hors zone euro dans l'Union européenne
Le système SEPA s'applique actuellement de façon complémentaire aux prélèvements nationaux dans les pays SEPA qui ne font pas partie de la zone euro (voir ci-dessous). Dans ces pays, il est encore possible de recevoir des paiements via les deux systèmes : SEPA pour les paiements en euros et le système de paiement national dans la monnaie du pays :
Bulgarie
Croatie
République Tchèque
Danemark
Hongrie
Pologne
Roumanie
Suède
Royaume-Uni (compris Gibraltar)
Pays SEPA en dehors de l'Union européenne
Le système SEPA est actuellement en fonctionnement dans six pays supplémentaires, en parallèle des systèmes de prélèvement nationaux, dans les pays qui n'ont pas adopté l'euro :
Islande
Liechtenstein
Norvège
Monaco
Suisse
Saint-Marin
Prélèvement SEPA et GoCardless
GoCardless couvre déjà tous les pays de la zone euro, Monaco compris, ainsi que la livre Sterling et la couronne suédoise. Nous ajoutons de nouvelles devises régulièrement.
En tant que créancier (entreprise), vous pouvez proposer le prélèvement comme mode de règlement via nos pages de paiements sans aucune intégration ou directement sur votre site. La gestion de vos prélèvements est centralisée dans notre tableau de bord en ligne ou via notre API.
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