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Prélèvement SEPA : Le Guide

Liste des pays SEPA

Rédigé par

Dernière modificationjanv. 2024Lecture : 1 minutes

Le système SEPA (Single Euro Payments Area) est une initiative européenne qui permet aux créanciers (entreprises) d’encaisser des paiements en euros en provenance de 34 pays et territoires à travers l'Europe.

Ce guide répertorie les pays et territoires qui font partie du système de prélèvement SEPA.

guides > images > sepa-countries-map

Pays SEPA dans l'Union européenne

Pays de la zone euro dans l'Union européenne

Le système de prélèvement SEPA a été mis en œuvre dans tous les pays de la zone euro :

  • Autriche

  • Belgique

  • Chypre

  • Estonie

  • Finlande (y compris les Îles Aland)

  • France (y compris la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie française), la Réunion et Saint-Pierre-et Miquelon)

  • Allemagne

  • Grèce

  • Ireland

  • Italie

  • Lettonie

  • Lituanie

  • Luxembourg

  • Malte

  • Pays-Bas

  • Portugal (y compris les Açores et Madeire)

  • Slovaquie

  • Slovénie

  • Espagne (y compris les îles Canaries, Ceuta et Melilla)

Pays hors zone euro dans l'Union européenne

Le système SEPA s'applique actuellement de façon complémentaire aux prélèvements nationaux dans les pays SEPA qui ne font pas partie de la zone euro (voir ci-dessous). Dans ces pays, il est encore possible de recevoir des paiements via les deux systèmes : SEPA pour les paiements en euros et le système de paiement national dans la monnaie du pays :

  • Bulgarie

  • Croatie

  • République Tchèque

  • Danemark

  • Hongrie

  • Pologne

  • Roumanie

  • Suède

  • Royaume-Uni (compris Gibraltar)

Pays SEPA en dehors de l'Union européenne

Le système SEPA est actuellement en fonctionnement dans six pays supplémentaires, en parallèle des systèmes de prélèvement nationaux, dans les pays qui n'ont pas adopté l'euro :

  • Islande

  • Liechtenstein

  • Norvège

  • Monaco

  • Suisse

  • Saint-Marin

Prélèvement SEPA et GoCardless

GoCardless couvre déjà tous les pays de la zone euro, Monaco compris, ainsi que la livre Sterling et la couronne suédoise. Nous ajoutons de nouvelles devises régulièrement.

En tant que créancier (entreprise), vous pouvez proposer le prélèvement comme mode de règlement via nos pages de paiements sans aucune intégration ou directement sur votre site. La gestion de vos prélèvements est centralisée dans notre tableau de bord en ligne ou via notre API.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.