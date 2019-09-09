Liste des pays SEPA

Ce guide répertorie les pays et territoires qui font partie du système de prélèvement SEPA.

Pays SEPA dans l'Union européenne

Pays de la zone euro dans l'Union européenne

Le système de prélèvement SEPA a été mis en œuvre dans tous les pays de la zone euro :

Autriche

Belgique

Chypre

Estonie

Finlande (y compris les Îles Aland)

France (y compris la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie française), la Réunion et Saint-Pierre-et Miquelon)

Allemagne

Grèce

Ireland

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Portugal (y compris les Açores et Madeire)

Slovaquie

Slovénie

Espagne (y compris les îles Canaries, Ceuta et Melilla)

Pays hors zone euro dans l'Union européenne

Le système SEPA s'applique actuellement de façon complémentaire aux prélèvements nationaux dans les pays SEPA qui ne font pas partie de la zone euro (voir ci-dessous). Dans ces pays, il est encore possible de recevoir des paiements via les deux systèmes : SEPA pour les paiements en euros et le système de paiement national dans la monnaie du pays :

Bulgarie

Croatie

République Tchèque

Danemark

Hongrie

Pologne

Roumanie

Suède

Royaume-Uni (compris Gibraltar)

Pays SEPA en dehors de l'Union européenne

Le système SEPA est actuellement en fonctionnement dans six pays supplémentaires, en parallèle des systèmes de prélèvement nationaux, dans les pays qui n'ont pas adopté l'euro :

Islande

Liechtenstein

Norvège

Monaco

Suisse

Saint-Marin

Prélèvement SEPA et GoCardless

GoCardless couvre déjà tous les pays de la zone euro, Monaco compris, ainsi que la livre Sterling et la couronne suédoise. Nous ajoutons de nouvelles devises régulièrement.

En tant que créancier (entreprise), vous pouvez proposer le prélèvement comme mode de règlement via nos pages de paiements sans aucune intégration ou directement sur votre site. La gestion de vos prélèvements est centralisée dans notre tableau de bord en ligne ou via notre API.