Lorsque le business model de votre entreprise est basé sur l’abonnement, la gestion d’abonnement présente de nombreux avantages pour les entrepreneurs. Des acteurs sur le marché se sont positionnés via le développement des logiciels de gestion d’abonnement par des éditeurs SaaS (Software As A Service).

Cet article vous détaille comment fonctionne la gestion d’abonnement et les outils que vous pouvez utiliser pour développer votre chiffre d’affaires.

La gestion d’abonnement permet d’automatiser certaines tâches :

Mise en place d’une offre sur-mesure : un outil de gestion des abonnements peut-être pleinement intégré dans le flux de travail de l’entrepreneur. Un système dédié permet de gérer différents aspects de votre business model basé sur l’abonnement comme la définition des grandes lignes de votre offre d’abonnement : frais d’inscription, période d’essai, les différents services à proposer…

Gestion des notifications : la gestion des abonnements implique la mise en place d’un système de notification automatique. De ce fait, vous serez à même d’automatiser certaines informations comme les commandes, les paiements ou encore les relances. La gestion des abonnements via un système de notifications permet de réduire de manière considérable certains oublis et de recevoir des notifications en temps réel des événements les plus importants.

Segmentation de la clientèle : une bonne gestion des abonnements nécessite de segmenter sa clientèle par rapport à différents critères. Ainsi, vous pouvez par exemple via la gestion d’abonnement classifier vos clients par rapport à l’âge, la localisation, les préférences… pour proposer des offres sur-mesure.

Automatisation des paiements entrants : proposer un système d’abonnement à ses clients nécessite une bonne gestion des paiements récurrents. Ainsi, la gestion des abonnements permet aux entrepreneurs de gérer de manière optimale les différents paiements récurrents des abonnés.

Il est essentiel d’effectuer une bonne gestion de ses paiements récurrents dans le cadre de sa gestion d’abonnement. Ainsi, il peut-être problématique de recourir à un outil pour chaque tâche, ce qui peut faire augmenter le risque d’erreur et d’oubli. Il peut-être en outre long et fastidieux de traiter manuellement chaque tâche relative à la gestion d’abonnement.

Un fintech comme GoCardless propose un moyen de paiement dédié aux paiements entrants. GoCardless permet la création de formule d’encaissement des paiements récurrents pour la gestion des abonnements. La fintech propose d’accepter les paiements de vos différents abonnés via le prélèvement automatique sur votre site internet ou encore envoyer un lien de paiement sécurisé à destination de vos différents clients.

La solution de collecte des paiements récurrents pour la gestion des abonnements de GoCardless apporte différents avantages :

Diminution des coûts : vous pourrez automatiser le recouvrement de vos paiements récurrents et ne plus avoir à traiter manuellement chaque paiement entrant;

Amélioration de l’expérience client : il est possible de s’étendre à l’international en offrant une expérience de paiement optimale dans plus de 30 pays comme la zone euro, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis;

Réduction des échecs de paiement : il n’est jamais agréable de devoir relancer un client en raison d’un retard de paiement. Toutefois, GoCardless propose une relance automatique et intelligente des impayés avec la fonctionnalité Success +. Il est à noter que 97,5 % des paiements initiés par la fintech sont collectés avec succès à la date d’échéance de la facture.

GoCardless permet une intégration partenaire avec un logiciel d’abonnement, en effet, la solution de collecte des paiements récurrents est compatible avec plus de 350 partenaires. La fintech est notamment compatible avec une solution de gestion d’abonnements comme Zuora.

Vous serez en mesure de gérer tous les aspects de la gestion d’abonnements, de supprimer les processus manuels et de contribuer au rapprochement des paiements.