Comment inciter vos clients à vous payer via GoCardless

Dernière modificationaoût 2024Lecture : 2 minutes
Les avantages de vous payer via GoCardless peuvent suffire à persuader vos payeurs. Essayez donc de les leur expliquer avant toute chose. Ces atouts incluent :
Gain de temps : en payant via GoCardless, vos clients ont juste besoin d’autoriser le premier paiement. Les paiements suivants sont prélevés automatiquement (votre client est toujours protégé en cas de prélèvement erroné).
Moins de tracas : les cartes bancaires expirent, se perdent ou se volent. Les virements bancaires, le cash et les chèques nécessitent un traitement manuel important. Les paiements GoCardless, en revanche, ne requièrent qu’une courte configuration initiale de la part de votre client, après quoi, il n’a plus rien à faire.
Finies, les interruptions de service : un retard ou un échec de paiement peut perturber le service fourni au client. Les paiements GoCardless sont automatiquement traités à la date d’échéance, et les taux d’échec tendent à être faibles par rapport à d’autres méthodes de paiement, de sorte que votre client minimise le risque de perdre l’accès à votre service.
Coûts importants fractionnés : votre client vous paie-t-il une grosse somme chaque année ? S’il bascule vers GoCardless, vous pourrez facilement répartir ce paiement sur toute l’année, selon le calendrier qui lui convient le mieux.
Si les avantages ci-dessus ne semblent pas trouver écho auprès de vos clients, essayez de leur proposer des incitations plus concrètes et immédiates, comme une remise.
Le coût initial minime d’une incitation financière sera sans doute bien inférieur aux frais que vous auriez à engager pour régler les retards de paiement. Voici quelques idées d’incitations qui ont fait leurs preuves.
Faire un don ponctuel à une association pour chaque client qui passe au prélèvement bancaire. Vous pouvez même demander à vos clients de voter pour l'œuvre caritative de leur choix.
Offrir un cadeau. Le National Trust, une association britannique dédiée à la préservation du patrimoine naturel et historique, offre une paire de jumelles gratuite aux personnes qui choisissent le prélèvement bancaire.
Offrir une réduction sur votre produit ou service. Certains médias en ligne, comme Médiapart en France, proposent un nombre de mois offerts (généralement trois) sur les abonnements lorsqu’ils sont réglés par prélèvement bancaire.
Supprimer les frais administratifs. Au Royaume-Uni, la société de gestion immobilière et locative Norwich Residential Management (NRM) encourage ses résidents à payer les charges de copropriété par prélèvement automatique dans le cadre d'un plan de paiement échelonné, plutôt que par chèque ou virement bancaire. Dans ce cas, les résidents bénéficient de la suppression des frais de gestion de 25 £ par an.
Proposer une offre limitée. La société de nettoyage de vitres Premier Clean a offert à ses clients qui ont choisi de payer par GoCardless une réduction de 10 % sur leur prochain nettoyage, pendant une période limitée.
GoCardless simplifie la collecte de paiements récurrents
Gagnez du temps en automatisant vos paiements récurrents en toute sérénité.