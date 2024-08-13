Comment inciter vos clients à vous payer via GoCardless

Les avantages de vous payer via GoCardless peuvent suffire à persuader vos payeurs. Essayez donc de les leur expliquer avant toute chose. Ces atouts incluent :

Gain de temps : en payant via GoCardless, vos clients ont juste besoin d’autoriser le premier paiement. Les paiements suivants sont prélevés automatiquement (votre client est toujours protégé en cas de prélèvement erroné).

Moins de tracas : les cartes bancaires expirent, se perdent ou se volent. Les virements bancaires, le cash et les chèques nécessitent un traitement manuel important. Les paiements GoCardless, en revanche, ne requièrent qu’une courte configuration initiale de la part de votre client, après quoi, il n’a plus rien à faire.

Finies, les interruptions de service : un retard ou un échec de paiement peut perturber le service fourni au client. Les paiements GoCardless sont automatiquement traités à la date d’échéance, et les taux d’échec tendent à être faibles par rapport à d’autres méthodes de paiement, de sorte que votre client minimise le risque de perdre l’accès à votre service.

Coûts importants fractionnés : votre client vous paie-t-il une grosse somme chaque année ? S’il bascule vers GoCardless, vous pourrez facilement répartir ce paiement sur toute l’année, selon le calendrier qui lui convient le mieux.

Si les avantages ci-dessus ne semblent pas trouver écho auprès de vos clients, essayez de leur proposer des incitations plus concrètes et immédiates, comme une remise.

Le coût initial minime d’une incitation financière sera sans doute bien inférieur aux frais que vous auriez à engager pour régler les retards de paiement. Voici quelques idées d’incitations qui ont fait leurs preuves.