Lorsque vous cherchez un moyen de réduire rapidement le taux d'attrition de votre site Internet, le système de paiements récurrents tel que le plan d'abonnement PayPal est une option intéressante.

Avec 432 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, la renommée de PayPal va inspirer confiance à vos acheteurs. Présente en France depuis 2004, cette solution de portefeuille électronique facilite les paiements en ligne. Grâce à PayPal, les clients peuvent régler des achats, mais également envoyer et recevoir des virements. Le portefeuille PayPal est relié au compte ou à la carte bancaire du détenteur qui sont directement débités à chaque transaction. Il est donc inutile de l’approvisionner.

L'abonnement PayPal est une solution pratique pour toute entreprise ayant une activité en ligne et qui souhaite facturer des abonnements ou des produits et/ou services répétés. Grâce à ce service, vous pouvez offrir à vos clients une certaine flexibilité, par exemple des paiements fractionnés.

Les avantages et les inconvénients des paiements récurrents avec PayPal

L'abonnement PayPal présente à la fois des avantages et des inconvénients. Nous les examinons ci-dessous.

Avantages

Avec PayPal vous pouvez accepter des paiements dans 24 devises internationales. La plateforme prend en charge la conversion des devises de sorte que votre client se voit prélever le montant dans sa monnaie locale.

En un seul clic, vous pouvez suivre vos transactions entrantes et sortantes. Vous pouvez également télécharger l'historique complet de vos transactions et le transmettre à votre comptable.

Les acheteurs bénéficient d’une protection contre la fraude, et les commerçants – contre des pertes dues aux colis volés ou endommagés en transit.

Comme c’est le cas pour les paiements ponctuels, seul PayPal détient les coordonnées bancaires de l’acheteur dans le cas d’un abonnement – une fonction très rassurante pour des clients en ligne.

L’abonnement PayPal est flexible : il permet une tarification fixe ou dégressive et des périodes de facturation faciles à configurer. Ainsi, une entreprise peut proposer une période d’essai à un tarif attractif et inciter les clients à s’abonner.

Il n’y a pas de frais de configuration ni de frais mensuels pour l’entreprise vendeur.

Inconvénients

Depuis septembre 2011, PayPal applique des règles plus strictes en matière de protection contre la fraude et un contrôle permanent de l’activité. Par conséquent, un changement de la valeur moyenne des transactions ou un pic d’activité peut être interprété par PayPal comme « activité inhabituelle ». Cela risque d’entraîner le gel de votre compte et le blocage de votre argent, vous empêchant ainsi d'y accéder et d'utiliser PayPal comme méthode de paiement. C'est évidemment ennuyeux pour vous, en tant que commerçant, si PayPal est la seule solution proposée pour les paiements récurrents, car vous risquez de perdre des clients.

Les frais de transactions élevés pèsent sur le résultat net des vendeurs : 2,9 % par transaction + 0,35 € sont facturés au commerçant. On dénombre différents types de commissions PayPal pour les transactions nationales et internationales. Il est vivement conseillé de se rapprocher de la grille tarifaire de PayPal pour prendre connaissance des tarifications spécifiques.

Avec le portefeuille électronique PayPal, les payeurs doivent maintenir les coordonnées de carte ou de compte bancaire à jour. Si ce n’est pas le cas, le paiement par PayPal va échouer. Cela représente un réel risque de désabonnement involontaire de vos clients.

Tous les clients ne disposent pas d'un compte PayPal ou ne souhaitent simplement pas l’utiliser, ils attendent donc d'autres moyens de paiement.

Vous pouvez mettre en place un abonnement PayPal depuis votre espace utilisateur en ligne. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte professionnel PayPal. Allez dans le menu Préférences, ensuite sélectionnez Paramètres du compte. Dans la section Vendre en ligne, cliquez sur Mettre à jour les Boutons de paiement, puis sur Créer un bouton. Un écran Créer un bouton de paiement PayPal s’affiche. Choisissez le type de bouton Abonnement et configurez ses paramètres : nom de l’objet ou du service que vous vendez, ID de l’abonnement (pour votre référence), devise, montant, fréquence de facturation et les options de personnalisation. Ces dernières correspondent à l’aspect graphique du bouton. Chaque option est immédiatement affichée à droite de la liste des choix possibles. Vous devez également indiquer la durée du plan et le nombre de paiements requis si le nombre d’échéances est défini. À ce stade, vous pouvez même indiquer si vous proposez une période d'essai.

Une fois que vous avez terminé cette étape, cliquez sur Créer le bouton en bas de l’écran. Le site crée un code du bouton et vous l’affiche sur l’écran suivant. Vous devez ajouter ce code à votre site web.

GoCardless – une solution conçue pour les paiements récurrents

Alors que PayPal permet de mettre en place des plans de paiement récurrent, GoCardless est spécifiquement conçu pour les transactions récurrentes tels que les factures régulières, les abonnements et les paiements échelonnés.

GoCardless fonctionne avec des prélèvements bancaires, une option moins chère que PayPal. Par ailleurs, avec le prélèvement de compte à compte, les clients n'ont pas besoin de mettre à jour leurs données, contrairement aux paiements récurrents par carte bancaire. Les cartes qui expirent tous les trois ans contribuent à de fréquents échecs de paiements, entraînant une frustration tant du côté commerçant que du côté client, et par conséquent à un taux d’attrition client élevé.

GoCardless vous permet d’automatiser les collectes de paiements et de réduire la charge administrative liée au recouvrement des factures.

Découvrez comment GoCardless peut vous faciliter les paiements ponctuels ou récurrents.