Tout savoir pour se faire payer par Paypal

Comment se faire payer par Paypal est la question que pourrait se poser tout entrepreneur qui souhaite utiliser ce portefeuille électronique incontournable. Il est à noter qu’un portefeuille électronique (également appelé e-wallet) permet aux consommateurs d’effectuer un achat en ligne sans avoir à saisir des coordonnées bancaires. Paypal est ainsi utilisé par 3,5 millions de personnes en France* et il est essentiel pour un entrepreneur de savoir comment se faire payer par paypal.

Cet article vous détaille comment se faire payer via paypal et les alternatives existantes pour votre activité professionnelle.

Il existe plusieurs manières de se faire payer via Paypal :

Paiement via un lien : il est possible de créer un lien de paiement avec Paypal. Le service se nomme PayPayl.me et consiste à partager un lien de paiement pour se faire payer de la part d’un client. Le lien de paiement peut-être envoyé par exemple sur les réseaux sociaux ou par email.

Paiement au sein du portefeuille électronique : un client peut envoyer un paiement au sein de Paypal. Lorsque le paiement sera initié, l’entrepreneur recevra un alerte par email ou SMS. Ainsi, le paiement sera crédité sur le solde de votre compte Paypal. Si vous ne disposez pas de compte Paypal il faudra en créer un avec son adresse email pour recevoir le paiement.

Paiement par SMS : Il est notamment possible d’effectuer un paiement par SMS via Paypal si le paiement est envoyé sur votre numéro de téléphone portable.

Une fois le paiement reçu sur le compte Paypal, vous pouvez utiliser le solde pour effectuer des achats professionnels ou créditer ce même solde vers votre compte bancaire professionnel.

Que doit faire le client pour vous payer par Paypal ?

Il est à noter que pour se faire payer par Paypal, le client doit respecter certaines conditions pour pouvoir utiliser le portefeuille électronique :

Créditer le compte via un moyen de paiement : il est nécessaire pour le client de devoir créditer son compte Paypal par carte bancaire ou avec son compte bancaire. Le principal inconvénient étant que si les données de paiement ne sont plus valides, la transaction peut échouer. Cela peut affecter les entrepreneurs qui acceptent des paiements récurrents et amener à une diminution du taux de rétention.

Payer des frais de transaction variables : pour se faire payer par Paypal, le client devra payer des commissions qui s'avèrent être élevées. Ce qui peut en outre affecter de manière négative le chiffre d’affaires de votre entreprise et notamment le résultat net.

Le client doit créer un compte : pour pouvoir utiliser Paypal, le client doit disposer d’un compte.

Existe-t-il une alternative à Paypal pour se faire payer ?

Maintenant que vous savez comment se faire payer par Paypal, vous pourriez considérer des alternatives pour collecter les paiements ponctuels ou récurrents pour votre entreprise. Une fintech comme GoCardless propose une solution de paiement fiable pour collecter les paiements récurrents si vous proposez des services comme un système d’abonnements.

GoCardless propose le prélèvement automatique pour collecter les paiements récurrents. GoCardless propose une tarification fixe et transparente (cliquez ici pour voir nos tarifs). Pour la collecte des paiements internationaux, la fintech applique un taux de change réel ( fourni par Wise).

Il est à noter que le prélèvement automatique permet un taux de rétention plus élevé que PayPal. Ainsi, ce moyen de paiement sera beaucoup plus avantageux pour la collecte des paiements récurrents. Une entreprise comme DocuSign a vu un taux de rétention des payeurs avec GoCardless de 70 % contre 61 % pour Paypal aprés 12 mois d'utilisation. Cela s’explique notamment par les échecs de paiement qui entraînent la perte de clients (churn involontaire).