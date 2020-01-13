Paiement ponctuel en entreprise : comment l’optimiser ?

Dans cet article nous allons comparer le paiement ponctuel et récurrent, qui tous deux peuvent convenir aux professionnels en fonction de leurs objectifs et modes de fonctionnement. Ensuite, nous allons nous concentrer sur le paiement ponctuel et sur les avantages du paiement instantané, qui a nettement allégé la gestion administrative des paiements occasionnels.

Tout d’abord, éclaircissons quelques termes : dans un transfert entre deux comptes bancaires, le compte émetteur sera désigné sous le nom de débiteur ou donneur d’ordre, et le receveur sera appelé le bénéficiaire ou créancier.

Un transfert peut être à l’initiative de l’émetteur, auquel cas nous parlerons de virement, ou à l’initiative du bénéficiaire. Dans ce cas, nous parlerons de prélèvement (voir aussi les paiements push et pull).

Paiement ponctuel ou récurrent : définition

Les paiements ponctuels et récurrents sont complémentaires et peuvent tout à fait être combinés. Si les transactions régulières ont tout intérêt à être gérées de manière automatisée, les paiements ponctuels peuvent venir compléter ces opérations pour plus de flexibilité. Le choix dépendra donc de la situation financière de l’entreprise et de l’objectif en matière de contrôle de la trésorerie.

Que veut dire paiement ponctuel ?

Que ce soit un virement ou un prélèvement, le paiement ponctuel ’’ est une opération unique, réalisée à un moment précis et sans autorisation permanente. Les paiements par carte ou espèces dans le commerce peuvent par exemple être rangés dans cette catégorie. Mais de manière plus générale, le paiement ponctuel correspond au règlement de l’achat d’un bien ou service unique.

Un paiement ponctuel se réalise à l’aide d’un instrument spécifique, le TIP. Devenu TIP SEPA ou Titre Interbancaire de Paiement SEPA, il permet de mettre en place un prélèvement qui ne sera valable qu’une seule fois pour un montant spécifique.Pour cela, le TIP SEPA doit être rempli par le donneur d’ordre. Ce document comporte le montant dû, la date et la référence de la facture concernée. Le débiteur date, signe et joins son RIB avant de renvoyer le document. Ce mode de paiement est privilégié par le Trésor Public pour le paiement des impôts ou pour le règlement ponctuel des factures d’eau ou d’électricité.

Que veut dire paiement récurrent ?

Le paiement récurrent (ou paiement répétitif) fait référence à des paiements réguliers pour un montant ou tarif fixe. Les échéances sont le plus communément mensuelles, mais n’importe quelle fréquence peut être choisie. C’est le mode de paiement privilégié pour les abonnements, tel que le forfait téléphonique, la souscription aux services de streaming ou un contrat d’assurance. Après une première mise en place, les opérations suivantes sont effectuées automatiquement aux dates prévues.

Le prélèvement SEPA pour les paiements récurrents

Les prélèvements automatiques récurrents dans la zone Euro sont gérés par le système SEPA. Le client remplit un seul mandat de prélèvement SEPA. Une fois l’autorisation communiquée à son établissement bancaire, les paiements réguliers sont effectués sans que le client ait besoin de renouveler son accord à chaque fois, contrairement au prélèvement ponctuel. Aucune action supplémentaire n’étant demandée au débiteur, cette méthode réduit le risque d’impayés ou de retards de paiements. Le paiement a lieu à une date fixe, et elle peut être choisie par le client ou imposée par le créancier, ce qui permet d’avoir une meilleure visibilité sur les flux de trésorerie.

Paiement ponctuel ou récurrent : lequel choisir ?

Les avantages et inconvénients du paiement ponctuel

Les montants et dates sont totalement flexibles d’un paiement sur l’autre.

Le client maintient le contrôle sur ses sorties d’argents et maîtrise les imprévus grâce aux autorisations à renouveler.

Sa gestion administrative est plus lourde, à répéter à chaque nouveau paiement.

L’étape de l’autorisation peut entraîner des retards de paiement, voir la perte de clients.

Les avantages et inconvénients du paiement récurrent

Grâce à l’automatisation du processus de paiement en ligne, le client comme le marchand gagnent du temps et réduisent les échecs de paiements et des ventes perdues.

N’étant pas sollicité avant chaque paiement, le client bénéficie d’une meilleure expérience utilisateur et de la continuité de service.

La fluidité du processus réduit les retards de paiement et le churn.

Les paiements planifiés permettent d’avoir une vision plus claire des flux de trésorerie et donc d’optimiser ses activités.

Une fois l’autorisation obtenue, c’est le marchand qui est à l’origine de la demande de paiement.

Les montants et les échéances sont fixes.

Tirer parti de toutes les options du système SEPA

Les prélèvements bancaires de compte à compte via le SEPA offrent au client comme au créancier des garanties de sécurité solide, de faibles taux d’échecs et des frais réduits’. Il en résulte une meilleure visibilité sur la trésorerie et un processus de facturation simplifié.

Grâce au prélèvement SEPA ponctuel, il est possible de bénéficier de la même infrastructure que pour les paiements récurrents pour des transactions uniques. Les entreprises peuvent en planifier la date, éliminant ainsi les retards de paiement tout en ayant une visibilité accrue sur leur flux de trésorerie.

Instant Bank Pay : une nouvelle façon d’encaisser des paiements ponctuels’

Nous avons vu que le paiement ponctuel est plutôt flexible, permettant de transférer rapidement et au moment voulu le montant choisi sur un compte bénéficiaire. En revanche, la mise en place du TIP est fastidieuse et les paiements par carte bancaire coûtent cher.

Instant Bank Pay est conçu pour compléter le prélèvement bancaire à l’aide de l’open banking. Le paiement instantané permet de réaliser des virements de banque à banque en temps réel. Le transfert prend généralement entre 5 et 30 secondes et les fonds sont immédiatement disponibles sur le compte du bénéficiaire. Ainsi, le délai interbancaire entre 1 et 3 jours ouvrés est supprimé. Résultat : une meilleure visibilité pour vous et pour vos clients.

Par ailleurs, à partir du 9 janvier 2025 les banques seront dans l’obligation de facturer les virements instantanés au même prix que les virements classiques, ce qui les rendra gratuits dans la plupart des cas.

Instant Bank Pay par GoCardless: une nouvelle ère de paiements

GoCardless Instant Bank Pay offre aux entreprises une confirmation instantanée des paiements de banque à banque. Les payeurs n’ont plus besoin de saisir les données de leur carte bancaire et les entreprises créancières peuvent simplement ajouter Instant Bank Pay à leur système de paiement en ligne ou envoyer un lien au client avec une demande de paiement.

Il vous suffit de joindre ce lien à vos factures électroniques, à vos e-mails, ou même de l’envoyer par SMS, en fonction de vos besoins et de ceux de vos clients. Grâce à une confirmation immédiate, vous bénéficiez d’une tranquillité d’esprit, et votre clientèle – d’une expérience de paiement plus fluide. De plus, en évitant les réseaux de cartes bancaires, vous bénéficiez de frais généralement 54 % moins chers.