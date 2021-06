Définition - Qu’est-ce que le prélèvement automatique ?

De nombreuses personnes ont encore des incertitudes quant au prélèvement automatique et quand il est bon de l’utiliser. Si vous souhaitez mettre en place un paiement régulier, lisez ce guide pour en savoir plus sur le prélèvement automatique et décider si c’est la méthode de paiement qui vous convient le mieux.

Le prélèvement automatique est une instruction de votre part destinée à votre banque

Il autorise une personne / entreprise à encaisser des paiements sur votre compte lorsqu’ils arrivent à échéance. Vous donnez cette autorisation en complétant un formulaire de prélèvement automatique (papier ou en ligne). La personne / l’entreprise en question peut alors automatiquement encaisser des paiements sur votre compte (à condition de se conformer à la réglementation en vigueur).

Le prélèvement automatique est une méthode de paiement très polyvalente

Il est généralement utilisé pour régler :

Des factures régulières à montants variables : avec le prélèvement automatique, vous avez la garantie que toutes vos factures importantes seront réglées à temps chaque mois.

Des frais d’abonnements ou d’adhésion fixes : le prélèvement automatique est la méthode la plus simple et rapide d’effectuer des paiements récurrents tels que des abonnements à des magazines ou des frais d’adhésion à une salle de sport.

Des acomptes : certaines entreprises proposent une option de prélèvement automatique pour les paiements échelonnés ou les acomptes.

Proposez également à vos bénéficiaires un espace client dédié, accessible 24h/24. Ils pourront ainsi vous adresser de nouvelles demandes mais aussi consulter leurs devis ou factures à tout moment. Pratique pour éviter les demandes de duplicata.

Le prélèvement automatique peut être utilisé pour les paiements ponctuels

En dehors des paiements réguliers et récurrents, le prélèvement automatique peut également être utilisé pour des paiements ponctuels. Cependant, ceci n’est pas conseillé pour les paiements nécessitant un transfert de fonds immédiat comme les opérations d’e-commerce. Si l’entreprise que vous payez n’a pas besoin de recevoir l’argent immédiatement, alors le prélèvement automatique peut se révéler très pratique.

Choses importantes à savoir sur le prélèvement automatique

Pré-notification : vous devez être informé à l’avance du montant et de la date de prélèvement de chaque paiement.

Garantie du prélèvement automatique : vous avez le droit de demander un remboursement immédiat pour tout paiement qui n’aurait pas dû être prélevé.

Le prélèvement automatique est sécurisé, pratique et économique pour les clients

Il présente trois avantages non négligeables :

Pratique : les paiements sont automatisés, les factures sont donc toujours payées à temps.

Économique : vous pouvez avoir droit à des réductions sur les montants (ou abonnements) lorsque vous payez par prélèvement automatique.

Protection du consommateur : le prélèvement automatique est la méthode de paiement la plus sécurisée.

Prélèvement automatique vs Virement permanent

Les gens confondent souvent prélèvement automatique et virement permanent. Les différences sont subtiles mais importantes. Voici un tableau récapitulant ces différences :

Virement permanent Prélèvement automatique Définition Vous donnez l'ordre à votre banque de transférer des sommes de votre compte vers le compte d’une personne/entreprise. Vous donnez de façon permanente à un créancier l'autorisation de faire prélever sur votre compte les sommes dues, au fur et à mesure que les échéances de paiement arrivent. Utilisation Paiements réguliers fixes tels que loyer, dons mensuels à des associations caritatives ou paiements réguliers sur un compte épargne. Paiements réguliers à montant fixe ou variable tels que remboursements de crédit, factures et autres règlements basés sur la consommation. Mise en place Vous décidez de la date et du montant puis donnez l’ordre à votre banque de faire le paiement. Vous complétez un formulaire et votre banque s’occupe du reste. Protection du consommateur Aucune. Une fois que vous payez, vous ne pouvez pas récupérer votre argent. Élevée. Remboursements immédiats de votre banque en cas de paiement incorrect.

» Le virement permanent vous permet de contrôler. Le prélèvement automatique vous offre souplesse et sécurité.

Les virements permanents sont utiles pour les paiements réguliers à montant fixe.Cependant, si vous souhaitez payer des montants variables ou avez besoin de changer le montant des paiements, ce n’est pas la méthode la plus pratique.

Le prélèvement automatique vous permet d’effectuer des paiements à montant variable ou à intervalles variables sans avoir besoin de faire quoi que ce soit de plus. Cela en fait une méthode idéale pour régler les factures basées sur la consommation mensuelle.

Le prélèvement automatique et GoCardless

En passant au prélèvement automatique avec GoCardless, vous n’avez plus besoin de vous casser la tête à payer et vous êtes notifié des paiements à venir. Vous pouvez également l’annuler à tout moment. De plus, la garantie du prélèvement automatique en fait la méthode de paiement la plus sécurisée à l’heure actuelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur GoCardless, cliquez ici pour découvrir notre site.