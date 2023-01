La lettre de changement de RIB pour prélèvement automatique est un exercice à maîtriser pour tout entrepreneur dans le cadre de la gestion de ses différents paiements sortants comme les prélèvements automatiques. En effet, la lettre de changement de RIB permet ainsi au créancier de pouvoir prélever avec un rib.

Il peut arriver de changer d’établissement bancaire et il est nécessaire de contacter ses fournisseurs de gaz, d’électricité, ses opérateurs téléphoniques, l’administration fiscale… pour pouvoir maintenir à flot l’activité professionnelle et éviter les incidents de paiement. Cet article vous détaille les caractéristiques d’une lettre de changement de RIB pour prélèvement automatique et comment bien rédiger ce document.

Vous pouvez acquérir un modèle de lettre de changement de RIB pour prélèvement automatique. Voici un modèle ci-dessous que vous pouvez utiliser et télécharger ici :

[Nom, Prénom ou raison sociale de l’entreprise]

[Adresse]

[Nom, Prénom ou raison sociale du destinataire]

[Adresse]

À [Ville], le 05/01/2023

Objet : Changement d’informations bancaires

Lettre recommandée avec accusée de réception

[Madame, Monsieur],

Par la présente, je souhaite vous informer que mes données bancaires ont désormais changées. Veuillez trouver mon nouveau relevé d’identité bancaire ci-joint.

Le nouveau compte professionnel est désormais valide depuis le [date].

Suite à ce changement de domiciliation bancaire, merci de votre diligence pour effectuer les prélèvements et/ou virements à venir sur ce nouveau compte bancaire professionnel.

Je reste à votre entière disposition si vous avez besoin d’informations complémentaires.

Je vous prie d’agréer, (Madame, Monsieur), l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Nom et Prénom

Signature

Après avoir rédigé la lettre de changement de RIB pour prélèvement automatique, il est nécessaire d'envoyer le nouveau RIB pour éviter des retards de paiement voire des impayés. Par ailleurs, ne pas agir peut entraîner des frais de rejet de prélèvement.

Ainsi, il est vivement conseillé d’envoyer le courrier via un recommandé avec accusé de réception. Vous pourrez obtenir un RIB au sein de l’espace client de votre banque. Ce RIB devra être envoyé avec la lettre de changement de RIB pour prélèvement automatique. Le RIB doit ainsi contenir des informations comme :

Identification du titulaire;

Domiciliation;

Code BIC;

Numéro IBAN;

Code Banque;

Code Guichet;

Numéro de compte;

Clé RIB.

Si vous êtes entrepreneur et qu’un de vos clients à changer de domiciliation bancaire, il est possible d’optimiser la collecte des paiements récurrents ou ponctuels avec une solution dédiée.

Lorsque vous êtes entrepreneur, à la fin de la prestation ou lors de la livraison des biens, il est nécessaire d'envoyer une facture pour obtenir un paiement. Il est ainsi possible de collecter directement les paiements récurrents et ponctuels sur les comptes de vos clients même en cas de changement de RIB. Tout cela, sans que le client ne doive envoyer la moindre lettre de changement de RIB pour prélèvement automatique.

Une fintech comme GoCardless propose ainsi de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires des clients via le prélèvement automatique. Il est à noter que le prélèvement automatique nécessite d’avoir en sa possession une infrastructure cloud moderne qui demande beaucoup d’efforts pour mettre en place ce type de solution de paiement.

Pourquoi ? collecter les paiements des clients via le prélèvement SEPA se base sur des fichiers qui ne se connectent pas facilement à l'infrastructure cloud. Cela oblige les administrateurs à télécharger des fichiers à partir d'un portail, à vérifier quels prélèvements automatiques ont réussi, à mettre à jour manuellement les systèmes de suivi des paiements, etc : sans compter lorsqu’il le client change de RIB !

Une fintech comme GoCardless propose un tableau de bord que vous pourrez intégrer très facilement avec d'autres solutions comme le logiciel de facturation de l’entreprise Sage. La solution GoCardless est notamment compatible avec plus de 300 partenaires. La facture sera éditée par Sage et le paiement sera collecté par GoCardless. Vous pourrez rapprocher les deux solutions et permettre de voir le statut de paiement de chaque facture sur le tableau de bord intuitif et facile d’utilisation de GoCardless.