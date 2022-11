Comprendre les comportements d’achat de vos clients

Attirer de nouveaux clients est important. Vous y consacrez du temps et de l’argent et vous voulez que chaque centime compte. Et même si chaque parcours client est différent, chacun de vos futurs clients passe par votre page de paiement.

Ne perdez pas les clients qui sont sur le point de payer

Les clients qui arrivent sur votre page de paiement ont déjà pris la décision d’acheter. Comprendre et agir sur ce qui les pousse à appuyer sur le bouton « Payer » peut faire la différence entre gagner ou perdre un client potentiel.

Depuis 2019, nous travaillons avec YouGov pour étudier les facteurs qui poussent différents types de clients, consommateurs ou entreprises, à effectuer un paiement. Notre dernière étude a révélé que 67 % des consommateurs abandonnent un achat en ligne si leur moyen de paiement préféré n’est pas disponible. Donc, proposer les moyens de paiement que vos clients préfèrent pourrait avoir un impact significatif sur vos ventes.

Ce qui motive les clients à payer

Avec 67 % de clients prêts à abandonner un achat en ligne lorsque leur moyen de paiement préféré n’est pas disponible, il est clair que la préférence du payeur est un des principaux facteurs de finalisation des paiements.

A l’aide des données YouGov, nous avons établi notre tout dernier rapport, « Démystifier l’expérience des payeurs », qui sera disponible à partir de janvier 2023. Dedans, nous examinons en profondeur les raisons qui poussent les clients à choisir différents moyens de paiement. Voici un aperçu de ce que nous avons appris :

Pour l’e-commerce ponctuel et les paiements de factures, les consommateurs tout comme les entreprises prennent en compte les mêmes trois principaux critères : simplicité, sécurité et immédiateté de paiement. Et, lorsqu’on leur demande à quel moyen de paiement ils font le plus confiance, 89 % répondent les paiements bancaires.

C’est la même histoire pour les paiements récurrents. À la question « Pourquoi choisissez-vous les paiements bancaires pour vos paiements récurrents ? », la simplicité, l’automatisation et le fait qu’ils soient largement acceptés sont les raisons principalement évoquées.

Les 3 principaux critères pour choisir un moyen de paiement pour des paiements d’e-commerce ponctuels :

Les 3 principales raisons de choisir les paiements bancaires pour effectuer un paiement récurrent :

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Proposer les bonnes méthodes de paiement (celles que les clients perçoivent comme sécurisées, faciles et automatiques), pourrait signifier que plus de personnes qui arrivent sur votre page de paiement complètent leur paiement et deviennent vos clients.

Obtenez un accès anticipé à notre rapport Démystifier l’expérience des payeurs 2023.

Soyez le premier à lire notre toute dernière étude YouGov, commanditée par GoCardless, sur comment et pourquoi les clients préfèrent différentes méthodes de paiement pour les paiements ponctuels. Vous y découvrirez tout ce qu’il faut savoir sur les moyens de paiements qui fonctionnent le mieux pour gagner plus de clients, sur ce qui pousse les consommateurs à essayer de nouvelles façons de payer et comment vos concurrents investissent dans l’infrastructure de paiement.

Réservez votre copie.

La préférence de paiement est importante

Que ce soit côté consommateurs ou côté entreprises, les paiements bancaires arrivent en tête lorsqu’il s’agit d’effectuer différents paiements récurrents et de payer les abonnements et les versements. Ils se classent également parmi les deux principales méthodes de paiement de factures récurrentes.

Les méthodes auxquelles les clients ont accès ont également leur importance.

27 % en plus de consommateurs ont accès à des cartes ou des comptes bancaires (pour les paiements bancaires) par rapport à PayPal. Cela pourrait expliquer pourquoi PayPal, les portefeuilles numériques et Buy Now Pay Later, ne se classaient pas très bien parmi les méthodes de paiement préférées. Si un client n’a pas accès à une méthode de paiement, cette option ne sera pas pertinente pour lui au moment de payer.

Rester compétitif dans une nouvelle ère de paiements

À l’ère d’Internet et où de nombreuses méthodes de paiement existaient déjà avant l’e-commerce, les attentes des clients ont également évolué. Maintenant que nos expériences avec le contenu numérique ont changé, les clients attendent des expériences fluides et intuitives à tous les niveaux, et dans chacune de leurs interactions en ligne. Et cela s’applique également à la façon dont ils veulent payer.

Notre prochaine étude YouGov examine à quel point les clients sont prêts à essayer de nouvelles méthodes de paiement spécialement conçues pour les transactions en ligne et comment les entreprises prêtes à écouter et à s’adapter à leurs clients en investissant dans leur infrastructure de paiement peuvent attirer de nouveaux clients.

Découvrez les défis des paiements dans un marché en évolution et voyez comment l’open banking pourrait vous aider à répondre aux attentes des clients. Accédez à notre étude YouGov sur l’expérience des payeurs en 2023 en avant-première.