Comment proposer le paiement par prélèvement SEPA sur son site ?

Il est désormais commun de trouver un moyen de paiement par prélèvement SEPA sur un site internet. Ce mode de paiement est sûr et sécurisé et permet de prévenir les risques d’impayés et les retards de paiement.

Les deux parties seront pleinement satisfaites d’utiliser le prélèvement automatique sur un site internet en qualité de paiement. En effet, il s’agit d’un moyen de paiement pratique pour les consommateurs et il permet de récupérer en toute facilité les sommes dues après l’émission d’une facture pour un commerçant.

Si vous disposez d’une boutique en ligne, mettre en place un paiement par prélèvement SEPA sur son site internet sera un véritable avantage. Encore faut-il savoir comment le mettre en place. Cet article vous détaille comment le mettre en place pour votre e-commerce et les différents avantages associés à ce mode de collecte des paiements récurrents et ponctuels.

Le paiement par prélèvement SEPA peut-être mis en place de plusieurs manières, voici les deux modes les plus courantes :

Banque : il est possible de se rapprocher d’un établissement bancaire pour mettre en place le prélèvement automatique pour les payeurs. Cependant, les exigences des établissements bancaires sont très élevées pour les petites entreprises car les services sont plutôt adaptés à des grandes entreprises. Il s'agit d’un contrat VAD qui implique un contrat de vente à distance sécurisé.

Processeur de paiement tiers : il est possible de passer par une entreprise tiers et ainsi de vendre en ligne sans contrat VAD. Vous pouvez ainsi opter pour un prestataire qui va agir en qualité d’intermédiaire. Ainsi, l’obtention d’un contrat VAD via un processeur de paiement tiers est possible via des banques, fintech ou encore des fournisseurs de logiciels de comptabilité.

Pourquoi proposer un mode paiement par prélèvement SEPA sur son site ?

Un commerçant doit connaître les principaux avantages de proposer un mode de paiement par prélèvement bancaire sur son site internet :

Idéal pour les paiements récurrents avec des montants qui changent : vous serez à même de collecter des montants variables et d’adapter le montant en toute facilité.

Abonnements et adhésions : si vous proposez un dispositif d’abonnement pour vos clients, le prélèvement SEPA sera idéal pour encaisser les paiements récurrents liés aux abonnements.

Paiement en plusieurs fois : vous pouvez ainsi répartir différentes échéances de paiement avec le prélèvement automatique.

Gestion optimale de la trésorerie : vous avez la possibilité de gérer de manière judicieuse votre trésorerie car vous avez une visibilité complète sur les paiements entrants.

Le paiement est automatique : le client n’a pas à faire quoi que ce soit après la validation du premier paiement. Le paiement s’effectue automatiquement sans la moindre intervention humaine.

Réduction des coûts : le prélèvement automatique au sein d'une boutique en ligne est plus avantageux que les frais de transaction par rapport à une carte de crédit et de débit qui peuvent atteindre 3 %.

Souplesse : le prélèvement automatique vous permet de modifier très facilement le montant et les échéances de paiement. La collecte des montants sur votre boutique en ligne s'effectue par rapport à vos besoins de collecte des différents montants et réduit de manière significative le temps consacré à la mise en place du paiement.

Outre ces nombreux avantages, une fintech propose une solution clé en main pour mettre en place un mode de paiement par prélèvement SEPA sur un site.

GoCardless propose une solution complète pour mettre en œuvre un paiement par prélèvement bancaire sur son site internet. Ainsi, vous avez la possibilité de gérer l’ensemble du processus de collecte des paiements récurrents et ponctuels sans avoir à établir le moindre accord avec un établissement bancaire.

Il est ainsi possible de gérer l’ensemble de vos paiements via un simple outil en ligne et d’intégrer de manière aisée l’API de GoCardless sur votre site internet avec un module comme WooCommerce. Ainsi, vos clients ont la possibilité de configurer le prélèvement automatique en ligne sans avoir à remplir le moindre formulaire papier et devoir par la suite l’envoyer par la suite.

De ce fait, vous aurez l’opportunité de collecter de manière automatique les paiements récurrents ou ponctuels de vos clients.