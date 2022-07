Une fois qu’un mandat de prélèvement SEPA en ligne a été mis en place avec votre client, vous pouvez collecter des paiements par prélèvement automatique auprès de lui à tout moment. Pour ce faire, il vous suffit d'informer votre client et de transmettre les instructions de paiement aux banques.

Le prélèvement SEPA en ligne comme mode de paiement

Le prélèvement SEPA en ligne est mis en place par le biais de services bancaires sécurisés sur Internet. Une fois autorisé, il permet aux entreprises et aux organisations d'encaisser les paiements de leurs clients à tout moment. Les demandes de paiement doivent être soumises aux banques et le client doit en être informé à l'avance. Le traitement d'un prélèvement automatique peut prendre plusieurs jours ouvrables.

Pourquoi le paiement SEPA en ligne est-il populaire auprès des clients ?

Le prélèvement automatique en ligne offre aux clients un moyen simple et pratique de payer des biens et services, avec des protections intégrées pour les consommateurs.

Le prélèvement automatique est un paiement "pull", ce qui signifie qu'une fois autorisé, le transfert est initié par la banque du bénéficiaire. Cela signifie que le client n'a pas besoin de prendre des mesures pour que le paiement soit effectué.

Le prélèvement automatique en ligne, qui est l'une des méthodes les plus populaires pour effectuer des paiements sans argent liquide, est sûr et sécurisé pour les consommateurs. Il offre des protections qui permettent aux clients de demander un remboursement pour les prélèvements automatiques non autorisés effectués sur leur compte.

Cette protection permet aux clients d'avoir l'esprit tranquille et aux entreprises de profiter des avantages de la collecte des paiements par prélèvement automatique en ligne.

Pourquoi le prélèvement SEPA en ligne est-il avantageux pour les marchands ?

Le prélèvement automatique en ligne offre aux marchands une méthode de paiement peu coûteuse, facile à mettre en place avec un fournisseur comme GoCardless, et qui leur permet de contrôler l'encaissement des paiements.

En tant que paiement "pull", les marchands peuvent collecter les paiements aux dates qu'ils ont fixées, éliminant ainsi les retards de paiement et les tracas qui en découlent.

Le prélèvement automatique est une transaction de banque à banque, ce qui le rend plus abordable que l'acceptation de paiements par carte et lui confère un taux de réussite plus élevé.

Enfin, le prélèvement automatique en ligne avec un fournisseur comme GoCardless permet aux entreprises d'automatiser une grande partie de leur gestion des paiements, ce qui leur permet de réaliser des économies de temps et d'argent considérables.

1. Notifier les paiements à votre client

Avant de pouvoir encaisser un prélèvement automatique d'un client, vous devez lui donner un "pré-notification". Simplement, les règles du système exigent que votre client soit informé de chaque paiement avant qu'il ne quitte son compte.

Pour les paiements récurrents d'un montant fixe, un seul avis de paiement contenant les détails de la fréquence et du montant peut être émis. En revanche, si vos paiements varient, que ce soit en fréquence ou en montant, une notification préalable est requise avant chaque paiement et doit contenir la date et le montant du paiement.

2. Soumettre les demandes de paiement aux banques

Les demandes de paiement doivent être transmises aux banques. Chaque demande est acheminée à votre banque sponsor et à la banque de votre client. Le jour où le paiement est dû, votre banque crédite votre compte, tandis que la banque de votre client débite le sien. Les deux banques procèdent ensuite au règlement entre elles.

3. Après la soumission

Une fois soumis, il faut plusieurs jours ouvrables pour savoir si un paiement a réussi ou échoué. Si un paiement est réussi, votre compte est simplement crédité. Si, en revanche, un paiement échoue, vous recevrez un message détaillant cet échec.

Accepter les paiements par prélèvement automatique avec GoCardless

GoCardless facilite le démarrage du prélèvement automatique en ligne pour les marchands en prenant en charge les aspects techniques du paiement en votre nom, notamment en :