Différence entre carte de débit et de crédit

Les moyens de paiement sont désormais nombreux et multiples, que ce soient les traditionnels chèques ou billets et pièces à côté des cartes de paiement. Cependant, au sein des cartes bancaires, on dénombre les cartes de débit et de crédit. Ainsi, il existe des différences fondamentales entre ces deux types de carte bancaire qu’il convient de connaître pour tout entrepreneur, qui désire gérer sa trésorerie dans les meilleures conditions.

En quoi consiste une carte de débit ?

La carte de débit est un moyen de paiement très populaire et l’écrasante majorité des cartes de paiement en circulation en France sont des cartes de débit. Le fonctionnement consiste au détenteur de la carte de paiement d’effectuer une transaction pour l’achat d’un bien ou la prestation d’un service, qui s’accompagnera du débit de la somme correspondante à l’achat. Le débit sera soit immédiat ou différé selon la nature de la carte de débit.

Ainsi, on parle d’une carte de débit immédiat ou d’une carte de débit différé :

La carte de débit immédiat : le montant sera immédiatement débité du compte bancaire professionnel de l’entrepreneur après une transaction, auprès d’un terminal de paiement ou lors d’un retrait dans un distributeur automatique de billets.

La carte de débit différé : lors de l’achat auprès d’un commerçant, la somme ne sera pas immédiatement débitée du compte bancaire professionnel. La somme sera prélevée à une date ultérieure, comme la fin du mois ou une date désirée par le détenteur de la carte de débit.

La carte à autorisation systématique : également nommée ‘’ contrôle de solde ‘’, elle consiste au terminal de paiement lors d’une transaction à interroger la banque sur la disponibilité du solde avant la validation du paiement.

En quoi consiste une carte de crédit ?

Le fonctionnement est presque similaire à une carte de débit, sauf que le détenteur dispose de liquidités en permanence. Il s’agit du crédit renouvelable. Le détenteur a une réserve d’argent qui est en outre une somme qui sera empruntée pour ensuite être remboursée par rapport aux conditions fixées par le contrat. Le remboursement pourra être effectué par mensualités.

Ainsi, la carte de crédit fonctionne sur la base du crédit renouvelable qu’il faudra souscrire auprès d’un établissement spécialisé. Lors du règlement de la transaction, le détenteur de la carte devra choisir s’il souhaite utiliser la réserve disponible via le crédit renouvelable ou d’utiliser le montant qui correspond à la transaction.

Il faut noter que le crédit renouvelable n’est pas nécessairement lié à la carte bancaire et pourra être souscrit auprès d’un établissement de crédit spécialisé.

Les différences entre une Carte de Débit et une Carte de Crédit

Le point commun principal entre ces deux types cartes de paiement, sont notamment la possibilité d’effectuer des paiements.

La principale différence est que les fonds disponibles sur la carte de crédit ne sont aucunement en provenance du compte du détenteur contrairement à la carte de débit. En effet, les fonds disponibles sur la carte de crédit proviennent d’un établissement de crédit spécialisé.

Les sommes qui sont disponibles sur la carte de crédit sont ainsi un crédit renouvelable qu’il faudra ensuite rembourser. Les fonds en provenance de la carte de débit proviennent du compte courant ou peuvent être issus d’un découvert autorisé qui fera l’objet d’agios.

Les risques de dérapage budgétaire et de surendettement peuvent se produire avec l’utilisation d’une carte de crédit. Ainsi, il conviendra d’utiliser ce moyen de paiement à bon escient et d’éviter de mettre en péril sa trésorerie et de facto son entreprise. Pour la gestion optimale de sa trésorerie, il est recommandé d’utiliser un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents