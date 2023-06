Les transactions dans le cadre du e-commerce nécessitent de sécuriser les paiements en ligne via une authentification forte. L'authentification forte est en vigueur depuis le 14 septembre 2019 et s’inscrit dans le cadre de la Directive Européenne sur les Services de Paiement (qui se nomme également DSP2). Il permet de confirmer que l’acheteur est bien le propriétaire de la carte bancaire qu’il va utiliser pour valider son panier durant le processus d’achat.

Cependant, la plupart des consommateurs n'ont pas été en mesure d'effectuer une transaction en ligne en raison du DSP2. Comparable au paiement sans contact, le parcours frictionless s’applique quand la banque ne va pas activer l’authentification forte afin que le commerçant puisse se faire payer en ligne. En effet, si vous êtes détenteur d’une boutique en ligne vous devriez prendre en compte l’aspect frictionless. Cet article vous détaille les avantages du frictionless.

Quels sont les avantages du frictionless ?

Comme il a été énoncé précédemment, le frictionless permet d'alléger le parcours d’achat du client tout en prenant en compte la sécurité des transactions en ligne, voici quelques avantages du paiement frictionless :

Pas d’étapes supplémentaires : si la banque émettrice estime que les données envoyées par le consommateur impliquent peu ou pas de risques, l’authentification forte sera levée;

Pas d’action de la part du client : le frictionless permet d’enlever le processus de vérification d’identité du détenteur de la carte comme une demande code PIN, mot de passe… à condition que la transaction soit considérée comme sécurisée par la banque;

Authentification optimale de la transaction : le frictionless permet d’identifier certains éléments qui permettent de valider que la transaction sera sécurisée : transactions à risque faible, paiement récurrent…

Analyse des transactions : les transactions feront l’objet d’une analyse TRA (Transaction Risk Analysis) et celles qui sont inférieures à 30 € sont concernés par le frictionless. Ainsi, le paiement frictionless fait l’objet d’une analyse minutieuse afin de détecter les potentielles fraudes.

Les transactions frictionless impliquent que les clients doivent utiliser leurs cartes bancaires pour effectuer un paiement au sein d’une boutique en ligne. Ainsi, les cartes de débit et de crédit sont des modes de paiement très populaires en France avec 15 milliards de transactions.*

Comme il a été énoncé précédemment, la directive DSP2 et la mise en place de l'authentification implique des processus de vérifications en plusieurs étapes. Ce qui peut en outre amener à des échecs de paiement et décourager le client à effectuer l’achat.

Des solutions de collecte des paiements récurrents et ponctuels permettent d’apporter une expérience de paiement fluide, optimale et agréable au client proche du frictionless sans compromettre la sécurité des transactions. Une fintech comme GoCardless propose une solution de paiement intelligente via le prélèvement SEPA sans contraindre le client à s’identifier en plusieurs étapes et permet ainsi de réduire de manière considérable les retards de paiement et les impayés.

La démarche est la suivante : GoCardless permet de collecter directement les paiements récurrents et ponctuels sur les comptes bancaires des clients. La méthode d’authentification est simple et rapide et permet aux entrepreneurs de se faire payer rapidement. Vous serez notamment en mesure d’améliorer la gestion de votre trésorerie et de réduire les démarches lorsqu’une facture est impayée.

GoCardless est notamment compatible avec plus de 350 solutions partenaires dont le module d’installation de sites internet WooCommerce. Vous aurez la possibilité d’intégrer une page de paiement sécurisée et hébergée de GoCardless sur votre site internet développé avec WooCommerce pour que le client puisse saisir ses coordonnées bancaires. Cela apporte une expérience de paiement optimale comparable à un paiement frictionless.

Vous pourrez commencer à être payé instantanément avec une tarification transparente et une facilité d’installation de la page de paiement de GoCardless sur votre site internet.