Comment se faire payer en ligne est la question qui revient souvent pour tout entrepreneur souhaitant mettre en place un système fiable et optimal de paiement sur sa boutique en ligne. On parle désormais de vente à distance (VAD), pour les entrepreneurs désireux de vendre et d’encaisser des paiements en ligne. Généralement, les clients ont recours à la carte bancaire qui apparaît comme étant le moyen de paiement le plus populaire.

Toutefois, on dénombre des alternatives aux paiements par carte bancaire qu’il convient d’évoquer. Cela permettra à chaque entrepreneur de connaître les meilleurs moyens de se faire payer en ligne. On distingue notamment le prélèvement SEPA qui constitue une solution de choix pour se faire payer en ligne.

Les liens de paiement pour se faire payer en ligne

Il est possible pour l’entrepreneur de se faire payer en ligne à travers les liens de paiement. Il s’agit d’une manière aisée et rapide de collecter les paiements de ses clients. Il suffira de respecter plusieurs étapes :

- envoi par le biais d’un SMS ou par mail d’un lien de paiement avec une application.

- le client doit cliquer sur le lien et sera redirigé vers une page de paiement sécurisé et devra saisir ses coordonnées bancaires.

- le client recevra une confirmation du paiement par SMS ou e-mail.

Il s’agit d’un moyen de paiement facile à mettre en place et peu cher.

Obtenez une confirmation instantanée de vos paiements ponctuels avec GoCardless. Instant Bank Pay est simple à mettre en place et vous simplifie la vie ainsi que celle de vos clients. En savoir plusS'inscrire

La vente à distance pour se faire payer en ligne

Il est possible de souscrire un contrat de vente à distance (VAD) pour la vente d’un bien ou la prestation d’un service. Le contrat VAD permet de réaliser une opération commerciale, sans être nécessairement présent physiquement. Ce type de contrat permet ainsi de se faire payer en ligne par le biais de différents moyens :

boutique en ligne

par téléphone

L’entrepreneur doit pouvoir disposer d’un contrat monétique de vente à distance. Il pourra se rapprocher de son établissement bancaire après la soumission d’une candidature qui sera étudiée par la banque. Il sera en outre possible de se faire payer en ligne à travers un Terminal de Paiement Électronique (TPE), ou via un logiciel qui permet d’accéder à un TPE virtuel.

Cependant, il est possible d’optimiser et automatiser son processus de collecte de paiement pour pouvoir se faire payer en ligne. GoCardless propose une solution de collecte des paiements à travers le prélèvement SEPA.

La mise en place du prélèvement SEPA est en outre très facile à mettre en œuvre, peu cher et permet de réduire les risques de factures impayés.

La facilité du prélèvement SEPA pour se faire payer en ligne

GoCardless propose à travers la création gratuite d’un compte, de mettre en place le prélèvement SEPA, qui ne nécessite aucune procédure administrative complexe. Le prélèvement SEPA pourra être mis en œuvre très facilement et très rapidement, à travers un tableau de bord intuitif. Ce tableau de bord pourra être intégré avec un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage. Il est également compatible avec plus de 300 entreprises partenaires, comme les logiciels d’abonnement pour les paiements récurrents.

Permet de réduire les risques d’impayés ou de retards de paiement

La mise en place du prélèvement automatique permet de réduire au maximum les risques d’impayés ou de retards de paiement. Il est ainsi possible avec GoCardless de proposer à ses clients un prélèvement bancaire à une date précise en seulement quelques clics. Le client devra simplement valider le mandat de prélèvement SEPA.

Moins de temps à recouvrir les impayés

Se faire payer en ligne avec le prélèvement bancaire permet de réduire le temps passé à recouvrir les impayés. GoCardless réduit de 56 % le coût global lié au recouvrement des paiements.*

Possibilités de collecter les paiements récurrents dans de nombreux pays

Le prélèvement bancaire SEPA permet de se faire payer en ligne à moindre frais pour les entreprises ayant des transactions à l’international. GoCardless permet ainsi de collecter les paiements dans plus de 20 pays. Il suffira de créer un compte chez GoCardless sans procédures longues, coûteuses et fastidieuses. L’argent sera versé sur un compte bancaire local de l’entrepreneur après une conversion des devises.

Des frais de change moins élevés

Pour les entreprises tournées à l’international, il est possible de programmer des prélèvements SEPA avec GoCardless à l’étranger. En effet, lors d’un paiement via une carte bancaire, les frais de conversion peuvent s’avérer être élevés avec les établissements bancaires ou les solutions de transfert d’argent en ligne. GoCardless effectue le prélèvement bancaire avec le taux de change réel fourni par Wise. GoCardless, ne prend aucun frais cachés et vous recevrez un paiement avec le meilleur taux de change.

Quelques chiffres à retenir :

Il est possible de commencer à prendre des paiements en ligne avec GoCardless par prélèvement SEPA en moins d’un jour *

51 % des clients de GoCardless ont constaté moins de retards de paiement et d’impayés. *3

97 % des paiements avec GoCardless sont collectés à la date d’échéance *4

Soyez payé(e) en temps et en heure à tous les coups avec GoCardless. Prenez le contrôle de votre trésorerie et dites adieu aux retards de paiements et aux frais de transaction coûteux. En savoir plusS'inscrire

*2 Source ( Données sur les solutions GoCardless, 2022 )

*3 Source ( Étude conduite par Attest pour GoCardless, Juillet 2021)

*4 Source (Données sur les solutions GoCardless, 2021)