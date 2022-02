Les logiciels de gestion d’abonnement

Lorsqu’un entrepreneur propose des services récurrents comme un abonnement, il se doit de connaître les meilleurs logiciels de gestion d’abonnement. En effet, utiliser un logiciel d’abonnement qui s’adapte aux besoins et aux exigences de l’entrepreneur, pour étendre son activité et augmenter son chiffre d’affaires, permettra une gestion optimale des souscriptions des différents clients.

Définition du logiciel d’abonnement en ligne

Le logiciel d’abonnement en ligne permet à l’entrepreneur de proposer des forfaits et de fidéliser sa clientèle, à travers une reconduction automatique de l’abonnement. Ce type de logiciel permet en outre de gérer l’ensemble des étapes du processus d’abonnement. Ces différentes étapes comprennent notamment la collecte des différentes données sur le client, en passant par la souscription jusqu’au désabonnement. Voici un aperçu de 6 logiciels de gestion d’abonnement.

Le logiciel de gestion d’abonnement Chargebee

Chargebee permet de gérer les abonnements des différents clients, ainsi que le processus de facturation. Il s’adresse plutôt aux entreprises SaaS et par abonnement. Chargebee propose notamment un service de facturation récurrente automatisée, un service de gestion des abonnements, une relance des paiements lors d’impayées. L’entreprise prend en charge les paiements récurrents à travers 23 passerelles de paiement et propose un écosystème d’intégration des logiciels de CRM, de comptabilité comme Xero ou Quickbooks par exemple.

Le logiciel de gestion d’abonnement Sellsy

Sellsy permet de générer des devis en un seul clic et propose plusieurs services comme l’automatisation des factures récurrentes. Sellsy permet en outre de générer des factures et d’automatiser le processus de vente, à travers l’intégration de services de paiement en ligne des factures comme Gocardless. Il s’agit d’un outil tout-en-un, que ce soit la comptabilité, la facturation ou le CRM.

Le logiciel de gestion d’abonnement ProAbono

ProAbono propose un service de gestion des abonnements et de facturation. Le logiciel s’adresse aux entreprises en forte croissance qui souhaitent proposer un service de souscription en ligne, afin de développer les ventes et le chiffre d’affaires. La plateforme ProAbono propose des services qui permettent d’automatiser l’abonnement, que ce soit la souscription en ligne, le support client, ainsi que des dispositifs de facturation et d’encaissement.

Le logiciel de gestion d’abonnement MoonClerk

MoonClerck donne la possibilité d’accepter les paiements ponctuels et récurrents en ligne et s’adresse particulièrement aux petites entreprises et aux associations. Il est à noter que le logiciel est en anglais et s’adressera particulièrement aux entrepreneurs qui sont implantés au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, car il est uniquement disponible dans ces pays. MoonClerck permet notamment de facturer de manière récurrente les abonnements, de gérer les dons et de traiter les paiements ACH.

Le logiciel de gestion d’abonnement Billwerk

Le logiciel Billwerk propose un service de gestion des abonnements à travers des contrats d’abonnement, notamment via des pages d’inscription hébergées par Billwerk, avec la possibilité de diviser les produits en différentes familles, afin de cibler différentes catégories de clients. Billwerk propose une facturation via différents forfaits à l’encontre de la clientèle, avec un service de facturation récurrente pour les activités d’abonnement. Le logiciel permet en outre de traiter automatiquement les paiements récurrents et de gérer les créances à travers un dispositif de relance et de recouvrement des impayés.

Le logiciel de gestion d’abonnement Nexway

Nexway propose un dispositif de modèles d’abonnement personnalisables, à travers une facturation immédiate de la clientèle. Ce service permet également de diffuser des promotions sur-mesure en temps réel afin de fidéliser la clientèle. Le logiciel Nexway comprend par ailleurs un dispositif de suivi des performances à travers l’intelligence artificielle et des tableaux de bord, qui permettront de suivre certaines données clés comme le taux de désabonnement de la clientèle ou l’anticipation de différents besoins.

Associer l'interface du logiciel de gestion avec GoCardless

Après avoir choisi un logiciel de gestion d’abonnement, il sera judicieux d’opter pour une solution de paiement en ligne comme Gocardless. En effet, cette solution de paiement en ligne propose le paramétrage et l’optimisation des paiements récurrents à l’encontre des différents clients.

Gocardless peut par exemple être associé avec un logiciel d’abonnement comme Sellsy et propose un recouvrement automatique des différents paiements, à travers d’un échéancier de paiement, d’une page de paiement personnalisable, de la collecte des paiements de manière automatique à la date souhaitée, avec une intégration API intuitive.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents