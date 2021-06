Le chiffre d’affaires (souvent abrégé en C.A.) correspond à la somme des montants des ventes (de biens ou de services) réalisées par une entreprise durant une période donnée. Il est toujours calculé hors taxe (H.T.), c’est-à-dire, en France, sans la T.V.A.

S’il est parfois question de chiffre d’affaires mensuel, trimestriel ou semestriel, le chiffre d’affaires de référence est celui réalisé durant un exercice comptable, une période qui correspond généralement à 12 mois (et que la majorité des entreprises calquent sur l’année calendaire).

Même s’il est un indicateur de performance intéressant, il ne faut pas confondre le chiffre d’affaires, c’est-à-dire le produit de l’activité de l’entreprise, avec le bénéfice, la différence entre ce produit et les charges, c’est-à-dire la somme véritablement gagnée par l’entreprise.

Pour être tout à fait complet sur la définition du chiffre d’affaires, sachez le chiffre d’affaires prévisionnel correspond à une estimation du chiffre d’affaires futur, établi en fonction d’une étude de marché et de vos résultats présents et passé. Enfin, le chiffre d’affaires consolidé désigne le C.A. d’un groupe, et intègre donc celui de toutes les filiales.

Le calcul du chiffre d’affaires est relativement simple puisqu’il suffit de multiplier le prix de vente des produits (qu’il s’agisse de biens ou de services) par les quantités vendues :

C.A. = (prix de vente) x (quantités vendues)

Pour prendre un exemple concret, si vous vendez 120 paires de chaussures à 100 euros, le C.A. de votre magasin est de 12 000 euros, de la même manière que si vous vendez 6 sites Internet à 500 euros, votre C.A. est de 3 000 euros.

En fait, il suffit de prendre la somme de toutes les factures émises au cours d’une période pour connaître le chiffre d’affaires correspondant. Sachez cependant que la date à prendre en compte est la date de livraison et non celle de facturation. Si, par exemple, vous facturez un service au 31 décembre pour une prestation que vous ne réaliserez qu’en janvier, la facture devra être comptabilisée sur l’exercice suivant.

Lorsque vous vous intéressez à votre chiffre d’affaires, il est intéressant d’étudier son évolution, au sein d’un exercice (pour voir si votre activité est soumise à des fluctuations, ce qui arrive toujours en cas d’activité saisonnière) et entre les exercices, afin de constater, ou non, le développement de votre entreprise.

Avant de tirer des conclusions trop hâtives, il convient toutefois de comparer le chiffre d’affaires obtenu avec celui d’entreprises concurrentes, de taille équivalente. Une telle comparaison vous permettre de vous positionner par rapport à celles-ci, pour évaluer votre part de marché, comme d’estimer la santé d’un marché.

Puisque le chiffre d’affaires ne prend en compte que trois éléments (le volume de vente, le nombre de produits et leurs prix), vous devez faire varier ceux-ci pour l’augmenter : en d’autres termes, vendre plus, plus de produits, à des prix plus élevés. S’il existe de nombreuses stratégies de développement, ne solution intéressante peut être de développer votre gamme de produits, avec des produits d’entrée de gamme qui peuvent servir de produits d’appel, et convaincre davantage de clients, associés à des produits de moyenne gamme ou haut de gamme qui permettent des rentrées d’argent plus importantes et une fidélisation des clients.

Pour vendre plus, vous devrez sans doute avoir recours à des actions commerciales. Or, la plupart étant payantes, cela démontre à quel point le chiffre d’affaires et les charges sont liés, même si vous n’avez pas, ou peu, de frais de production, ou, pour reprendre le terme financier exact, de charges variables. Si le calcul du chiffre d’affaires est un outil intéressant, il n’est donc pas suffisant pour une gestion optimale des finances d’une entreprise.