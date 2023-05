La facture d’abonnement est un document incontournable pour bon nombre d’entreprises et il s’avère essentiel d’être en mesure de rédiger une facture d’abonnement dans les meilleures conditions si votre business model est basée sur ce type de service. Ainsi, la facturation récurrente peut impliquer différents modes de consommation comme la location d’un produit ou encore l’envoi d’une facture d’abonnement pour une salle de sport.

À l’ère de l’économie d’usage, les consommateurs ont tendance à louer plutôt que procéder à des achats avec l’utilisation de services de streaming, de livraison, de mobilité... Ainsi, la gestion des factures d’abonnement nécessite d’être en mesure de rédiger une facture d’abonnement dans les meilleures conditions pour un entrepreneur via un logiciel de gestion d’abonnement.

La facture d’abonnement fait l’objet d’un envoi ( trimestriel, mensuel…) à une date précise pour le même montant. De ce fait, le fonctionnement est similaire à une facture classique sauf que le montant est fixe; le document est adressé au même client et est envoyé à intervalle régulier.

Il est important de rédiger une facture d’abonnement qui soit conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela, il faut inclure différentes mentions obligatoires au sein de la facture récurrente.

L’article L441-9 énonce les différentes mentions obligatoires qui doivent apparaître sur une facture d’abonnement comme ( liste non-exhaustive ) :

Nom et adresse des deux parties;

Date de la vente;

Quantité des produits et services;

Nom des produits ou services;

Prix unitaire hors taxe;

Réductions accordées par le commerçant;

Date d’échéance du paiement de la facture;

Pénalités en cas de retard.

Vous pouvez obtenir un modèle de facture d’abonnement pour commencer à facturer vos clients et collecter les paiements récurrents.

Vous pouvez établir un suivi des factures récurrentes via un tableur excel avec un système de numérotation des factures d'abonnement. Cependant, ces tâches peuvent s'avérer être fastidieuses et chronophages surtout lors de la comptabilisation de la facture d’abonnement. Toutefois, il est possible d’utiliser un logiciel de facturation pour automatiser certaines tâches comme l’édition du document; la numérotation des factures ou encore la relance des impayés et des retards de paiement.

Un logiciel de facturation permet de compléter de manière automatique certaines données et d’envoyer la facture d’abonnement de manière récurrente à destination de la clientèle. Cependant, il est également important d’opter pour une solution de collecte des paiements récurrents pour se faire payer dans les meilleures conditions.

Une fintech comme GoCardless permet de faciliter l’encaissement des paiements des factures d’abonnements. GoCardless donne la possibilité de collecter le paiement de la facture d’abonnement via le prélèvement automatique. La solution de collecte des paiements des factures d’abonnement est peu coûteuse et est très facile à mettre en place, d’autant plus que vous aurez une véritable visibilité sur le statut du paiement de chaque facture au sein du tableau de bord de GoCardless.

La fintech propose ainsi de faciliter les paiements récurrents des factures d’abonnements et propose différents avantages :

Une meilleure expérience de paiement : les pages de paiement de GoCardless sont prêtes à l’emploi et s'intègrent pleinement dans vos différentes méthodes de paiement en ligne;

Baisse des échecs de paiement : 97,3 % des paiements sont encaissés avec succès dès la première demande avec un dispositif de relance efficace en cas d’impayés ou de retards de paiement du nom de Success +;

Baisse des coûts : vous serez en mesure de réduire de manière considérable les coûts d’encaissement, de gestion et de rapprochement des paiements récurrents à hauteur de 56 %.

GoCardless permet ainsi de créer des formules d'encaissement des paiements récurrents comme accepter les paiements sur une boutique en ligne ou envoyer un lien de paiement. La fintech est notamment compatible avec plus de 350 solutions partenaires comme le logiciel de gestion d’abonnements Zuora.

Il est à noter que la solution de collecte des paiements récurrents est certifiée ISO27001 et est conforme RGPD. Par ailleurs, la fintech traite plus de 20 milliards de dollars chaque année.