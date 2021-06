Définition de paiement récurrent/répétitif

Le paiement bancaire : tout ce qu’il faut savoir

Un paiement bancaire est un transfert d’argent entre deux comptes bancaires. Il est également désigné sous les termes de prélèvement bancaire, puisqu’une somme d’argent est prélevée sur un compte bancaire (pour être ensuite versée sur un autre compte), ou de virement bancaire car la somme prélevée est virée sur un autre compte.

Le compte émetteur désigne le compte d’où provient l’argent. Son titulaire est appelé un donneur d’ordre ou un débiteur puisque l’argent est débité de son compte bancaire. Celui qui reçoit l’argent, le titulaire du compte sur lequel l’argent est transféré, est appelé un bénéficiaire ou un créancier.

Pour qu’un tel paiement soit possible, il faut que le donneur d’ordre fournisse à son établissement bancaire les coordonnées bancaires du bénéficiaire et qu’il demande cette transaction, en signant une autorisation. Il peut également fournir à sa banque les coordonnées bancaires de son créancier et autoriser un paiement au bénéfice de celui-ci.

Les informations nécessaires à un paiement bancaire figurent sur les relevés d’identité bancaires (ou RIB) du donneur d’ordre et du bénéficiaire. Il s’agit de l’IBAN (ou International Bank Account Number) qui se compose de 27 caractères (2 lettres pour le pays et 25 chiffres) et correspond au numéro de compte, ainsi que du code BIC (Business Identifier Code) ou code SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) qui identifie l’agence bancaire par un code à 8 lettres.

Qu’est-ce qu’un paiement récurrent ?

Comme nous l’expliquions dans notre article consacré à la différence entre paiement récurrent et paiement ponctuel, le paiement récurrent ou répétitif est, comme son nom l’indique, un paiement qui se répète régulièrement. À la différence du paiement ponctuel, qui est un prélèvement unique, prévu une seule fois, le paiement récurrent/répétitif est planifié pour être effectué à une date fixe.

Cette date peut être imposée par le créancier, ou laissée à votre choix. Les établissements bancaires proposent souvent des dates faciles à retenir, généralement le 5, le 10 ou le 15, voire le 30. Il vous appartient de choisir selon les dates auxquelles votre compte est approvisionné.

Le paiement récurrent est utilisé pour le paiement de la plupart des abonnements, comme un abonnement internet ou bien encore un contrat d’assurance. Les entreprises peuvent également y avoir recours avec leurs fournisseurs les plus réguliers, que ce soit pour commander le matériel qu’elle utilise (par exemple, des consommables tels que le papier pour l’imprimante) ou les marchandises qu’elles vendent (par exemple les boissons pour un stand de vente à emporter).

Pour revenir un instant sur les abonnements, il faut souligner que de nombreux sites internet proposent aujourd’hui le paiement récurrent par carte bancaire. Si cela concerne davantage les particuliers, les professionnels peuvent toutefois souscrire à de tels paiements pour l’hébergement de leur site internet, ou encore des services cloud. En fait, le premier paiement est effectué par carte bancaire, grâce à une interface sécurisée, puis les informations relatives à la carte sont conservées par le site et un paiement récurrent/répétitif est organisé par celui-ci, afin de renouveler automatiquement l’abonnement. Il s’agit, dans la plupart des cas, d’un paiement récurrent mensuel qui a l’avantage d’être sans engagement : vous pouvez annuler votre abonnement quand vous le souhaitez, et être certain qu’aucun prélèvement n’apparaîtra sur votre compte puisque vous n’avez pas fourni vos coordonnées bancaires.

Bien que ce ne soit pas vraiment un autre type de paiement récurrent, vous devez aussi savoir que les portefeuilles virtuels, notamment Paypal et Skrill pour ne citer que les plus populaires, vous permettent également de réaliser un paiement récurrent mensuel, ou à toute autre échéance, à condition que votre créancier accepte ce moyen de paiement. Cette solution est souvent privilégiée par des grands groupes internationaux qui veulent éviter à leurs clients des frais bancaires, notamment pour les paiements à effectuer dans une autre devise que celle de leur pays d’origine.