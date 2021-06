Quels sont les avantages et les inconvénients du prélèvement SEPA ?

Le prélèvement SEPA donne aux créanciers (entreprises) un contrôle important sur leurs paiements, ce qui en fait un outil idéal pour la collecte de paiements récurrents.

Le prélèvement SEPA permet d'encaisser des paiements dans 34 pays de la zone euro. Dans ce guide, nous analysons les types de créanciers pour lesquels le système de prélèvement SEPA est le plus adapté (avantages) et les types de transactions pour lesquelles il est le moins adapté (inconvénients) permettant ainsi aux créanciers de déterminer si le prélèvement SEPA leur convient ou non.

Le prélèvement SEPA est idéal pour...

Encaisser des paiements récurrents tels que des abonnements. Pour les créanciers encaissant des paiements récurrents comme celles faisant appel à des formules d'adhésions ou d'abonnement, le prélèvement SEPA présente trois grands avantages :

Contrôle - Utiliser le prélèvement SEPA permet aux créanciers de s'assurer que leurs débiteurs paieront leurs factures au bon moment tous les mois. Taux de rétention - Utiliser le prélèvement SEPA supprime les échecs de paiements suite à l'expiration d'une carte bancaire, à son annulation ou à sa perte. Cela augmente également la fidélité des débiteurs en leur offrant une méthode de paiement pratique et rapide. Réduction du temps d'administration - L'utilisation du prélèvement SEPA réduit le temps d'administration lié au traitement des paiements, aux relances pour impayés et à la réconciliation bancaire.

La facturation des services où le paiement instantané n'est pas nécessaire. Ce qui est le cas des agences marketing, par exemple. Le prélèvement SEPA est idéal pour la facturation en B2B pour trois grandes raisons :

Amélioration de la trésorerie - L'utilisation du prélèvement SEPA redonne un certain niveau de contrôle aux créanciers qui fournissent le service. Ceux-ci sont en mesure d'encaisser les paiements lorsqu'ils le souhaitent offrant ainsi un plus grand contrôle des flux de trésorerie. Des montants variables peuvent être facilement collectés - L'utilisation du prélèvement SEPA permet aux créanciers d'encaisser des montants variables en utilisant un mandat initial unique. Lorsque le montant de paiement change, les créanciers sont en mesure de réclamer automatiquement le nouveau montant. Cela diffère d'un échéancier fixe où les débiteurs ont besoin de donner de nouvelles instructions à leur banque à chaque fois qu'un changement se présente. Réduction du temps consacré à l'administratif - L'utilisation du prélèvement SEPA réduit le temps et les efforts consacrés à éviter les retards de paiement et les paiements échoués. Il réduit également le délai moyen des encaissements tout en permettant d'éviter les conversations désagréables liées à l'argent avec les débiteurs.

Les paiements de débiteurs ayant une relation de longue durée avec le créancier comme pour les grossistes. Utiliser le prélèvement SEPA pour encaisser des paiements en fonction de l'utilisation d'un service ou d'un produit fonctionne pour les mêmes raisons que celles liées aux factures (ci-dessus). Il fournit également deux avantages clés supplémentaires pour les débiteurs :

Une méthode de paiement simple pour les débiteurs - Il automatise le processus de recouvrement et permet aux clients de simplifier la façon dont ils paient. Option de paiement flexible - Le prélèvement SEPA donne aux débiteurs actuels la possibilité de payer par mensualité ou par acompte.

Des marchés avec une faible utilisation de la carte bancaire comme l'Allemagne et les Pays-Bas, où le taux de pénétration des cartes de crédit est inférieur à 50 %. Le paiement sur compte bancaire par prélèvement SEPA est la meilleure façon de payer dans ces pays. De même, dans les industries ou des marchés où l'utilisation de cartes d'entreprise est faible, les clients en B2B préfèrent payer par compte bancaire.

Le prélèvement SEPA ne convient pas pour ...

Les transactions qui nécessitent un paiement immédiat. Les paiements collectés via le prélèvement SEPA ne sont pas instantanés, même sous le système B2B le plus rapide. Consultez notre guide des délais pour plus d'informations.

Les transactions à forte liquidité ou les biens de haute valeur. La protection du débiteur (consommateur) prévue par le prélèvement SEPA autorise le remboursement de transactions dans les huit premières semaines suivant le prélèvement, ce qui en fait un instrument de paiement inadapté aux biens de haute valeur.

Le prélèvement SEPA via GoCardless

Notre tableau de bord en ligne et notre API rendent le prélèvement SEPA abordable et facile d'accès. Les créanciers utilisent généralement GoCardless pour leurs besoins liés à la facturation régulière, aux abonnements ou aux formules d'adhésions. Quelques exemples :