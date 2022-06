Dons récurrents, dons mensuels, quels sont leurs avantages pour une association et comment les collecter de façon efficace ?

Un don récurrent, c’est le don d’un donateur qui souhaite contribuer de façon régulière et continue aux activités d’une association plutôt que d’effectuer un don ponctuel. Ces donateurs se retrouvent donc sous le nom suivant : « donateurs récurrents ». Parmi ces dons récurrents, le plus populaire et le plus fréquemment choisi est le don mensuel.

Ces dons réguliers constituent une source de revenus précieuse pour une association : plus d’angoisse par rapport aux dons trop irréguliers, et afflux constant de fonds mensuels. La mise en œuvre d’un bon programme de dons mensuels est donc un excellent investissement pour la gestion financière saine d’une association.

De façon générale, le paiement récurrent s’effectue par le biais d’un prélèvement automatique régulier. L’objectif est de permettre au donateur de faire des dons tous les mois, tous les trois mois, etc., en prélevant un montant sur son compte bancaire.

Un certain nombre d’associations peuvent recueillir des dons donnant droit, pour les donateurs, à une réduction d’impôts : organismes d’intérêt général ou fonds présentant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, établissements d’enseignement supérieur ou artistique, publics ou privés, à but non lucratif, organismes d’intérêt général œuvrant pour la mise en valeur du patrimoine artistique, la défense de l’environnement naturel ou encore la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, et enfin, structures publiques ou privées ayant pour objectif de présenter des œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, de cirque ou encore des expositions d’art contemporain.

Les avantages d’un don récurrent pour le donateur

Il simplifie l’engagement, car il s’effectue de façon automatique par prélèvement, et le donateur peut modifier le montant du don selon ses moyens du moment, et il peut également calculer d’avance sa réduction fiscale. Les donateurs bénéficient d'une réduction d'impôts de 66 % sur les dons versés aux associations et fondations. Les associations autorisées à délivrer des reçus fiscaux les envoient généralement à l’ensemble de leurs donateurs.

Les avantages pour les associations et fondations

Pour les associations, il est important de savoir de quels financements elles disposent pour mener à bien leur action. Avec les dons récurrents, elles sont en mesure de mieux programmer leurs actions et de savoir combien de personnes en bénéficieront. Les dons récurrents facilitent aussi la gestion et permettent d’optimiser l’impact des dons. Avec des dons récurrents, les associations peuvent aussi avoir les moyens d’intervenir vite dans les situations d’urgence, et de mieux planifier leur activité. Avec des ressources régulières sur l’année, la planification budgétaire est plus aisée. Enfin, les dons récurrents permettent de former des bénévoles et de soutenir ensuite leur action.

Il faut également souligner que les donateurs mensuels présentent un taux de rétention sensiblement plus élevé que les donateurs ponctuels. Si un donateur s’inscrit au programme d’une association, il restera en général longtemps fidèle, et fera même souvent des dons supplémentaires en cours d’année.

Pour vous lancer dans la collecte de dons, n’est pas forcément nécessaire de disposer d’un site Internet, mais cela présente tout de même d’évidents avantages. Divers outils et des plateformes spécialisées sont apparus pour pouvoir créer une collecte de dons en ligne.

Il convient tout d’abord de préparer, d’organiser et de créer une bonne campagne de communication, autour de cette collecte de fonds, travailler sa communication pour qu’elle soit claire et parfaitement compréhensible aux yeux du public, en affichant des projets très concrets.

L’intérêt d’un paiement récurrent en ligne

Tout d’abord, la simplicité et le gain de temps, grâce aux formulaires de dons récurrents dématérialisés. Le donateur se contente d’indiquer les renseignements nécessaires et de choisir le montant du don.

Cependant, le système de paiement récurrent de dons impose que les donateurs soient toujours informés de l’évolution des projets.

L’établissement d’un paiement récurrent pour une association, par le biais d’un programme de dons mensuels, peut être mis en place sans difficulté sur le site Internet de l’association et sur les réseaux sociaux.

Il faut d’abord choisir un outil de création de formulaires de dons en ligne disponibles, puis suivre diverses étapes :

se connecter à son compte association

cliquer sur la rubrique « Dons » du le tableau de bord, puis cliquer sur « Créer un formulaire »

indiquer les informations générales nécessaires au programme de dons récurrents

donner un nom spécifique à la campagne de don pour la différencier d’autres campagnes éventuelles, indiquer les modes de paiement possibles, le fait qu’il s’agisse d’un don récurrent et le montant, qui peut être fixe, prédéfini ou libre

créer le formulaire, qui doit demander au donateur d’indiquer les informations pertinentes : nom, prénom, adresse, code postal, ville, pays, adresse e-mail et date de naissance.

Quelques conseils

Bien personnaliser le formulaire : logo, d’une image de fond, couleur de fond… ainsi que son contenu (titre, message…).

Il faut ensuite, c’est essentiel, diffuser les liens de partage et d’intégration du formulaire de don mensuel et de les intégrer au site Internet, aux réseaux sociaux et à toutes les pages web pouvant être concernées.

Bien enregistrer ses informations bancaire et légales (statut de l’organisme et pièce d’identité du mandataire) auprès de votre service ou prestataire pour recevoir les fonds dès que possible.

GoCardless pour collecter des dons mensuels ou récurrents

Avec GoCardless, associations et fondations peuvent facilement collecter automatiquement leurs dons par prélèvement bancaire : une collecte de dons digitalisée 100 % en ligne, avec une gestion administrative simplifiée. La maîtrise des coûts est complète, sans frais d'installation, ni frais cachés, mais uniquement des frais sur les prélèvements réussis.

C’est la solution idéale pour collecter le paiement d’une donation récurrente. Le donateur crée un mandat de prélèvement autorisant un paiement ponctuel ou récurrent, avec des dates, une fréquence et des montants ajustables selon les nécessités.

Par exemple, GoCardless et OHME collaborent pour faciliter la gestion des dons en prélèvement automatique pour les associations. Il est en effet tout à fait extrêmement simple d’activer l’application GoCardless sur OHME en se connectant avec ses identifiants GoCardless.