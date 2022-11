Restez compétitif dans un marché de l'assurance en évolution

Dans un secteur en pleine transformation, une stratégie de paiement efficace peut aider les assureurs établis à rester au top

Comme le secteur bancaire avant lui, le monde de l’assurance est à l’aube d'une nouvelle transformation radicale liée à l’impact de la technologie, les enjeux réglementaires mais aussi à l’évolution des attentes des consommateurs. Si les géants de l'assurance souhaitent rester compétitifs, il leur faudra adopter des solutions innovantes comme les nouveaux acteurs sur le marché, qui augmentent l’efficacité tout en minimisant les coûts.

Que vous comptiez votre expérience dans le secteur de l’assurance en années ou en décennies, vous verrez probablement plus de changements dans le secteur au cours des prochaines années que vous n’en aurez connus au cours de votre carrière. C’est en partie parce que les InsurTech changent ce que les consommateurs attendent des assureurs en se concentrant plus sur l’expérience et les relations client.

Un nouveau paradigme

Aujourd’hui, plus de 75 % des gens qui changent d’assureur ou de banque commencent leurs recherches en ligne. Ces clients, habitués à moins de frictions et à des niveaux de service plus élevés pour beaucoup de choses, sont à la fois plus exigeants et moins fidèles à un fournisseur donné. L’approche des InsurTech, ‘customer-first’ et totalement numérique, est très attrayante pour cette nouvelle génération de consommateurs.

Les banques en ont pris bonne note et ont tiré parti de la mise en œuvre anticipée de stratégies numériques pour obtenir un avantage sur les assureurs établis. En fait, les bancassureurs ont pris 60 % des parts de marché dans le segment de l’assurance-vie, contre seulement 2 % dans les années 1970. Dans cet environnement de plus en plus concurrentiel et auquel viennent s’ajouter toujours plus d’InsurTech, les assureurs ne peuvent pas se reposer sur leurs lauriers.

Restez compétitif

Pour rester dans le peloton de tête, les assureurs doivent utiliser leurs forces tout en évoluant. C’est ce que font déjà beaucoup d’entre eux, en doublant la mise sur leurs marques fortes, leurs années d’expérience, leurs données par milliers et leurs réserves de capital, tout en s’ouvrant à la transformation numérique et en faisant évoluer leurs business models. Mais avec des marges sous pression, comment les assureurs peuvent-ils conserver leur avantage concurrentiel tout en minimisant les coûts ?

La transformation num érique pour accélérer votre croissance

La majorité des assureurs se sont dotés d’une direction de l’innovation avec des budgets dédiés. Cependant, selon l’ACPR, les transformations numériques internes nécessaires prennent encore beaucoup de temps et restent onéreuses. Mais vous pouvez transformer vos paiements sans vous ruiner.

Utilisez vos paiements pour propulser votre transformation numérique et votre croissance grâce à notre solution intuitive qui facilite l’encaissement des paiements et notre API qui peut être intégrée en quelques minutes seulement. Et, avec plus de 350 plates-formes partenaires, ajouter les paiements bancaires à votre pile technologique actuelle sera un jeu d’enfants.

En 2022, l’ACPR rapporte que 41 opérations de fusion ont été effectuées dans le secteur de l’assurance. Cela signifie que des milliers de clients ont dû être migrés d’une compagnie d’assurance à une autre. Comme leurs paiements doivent également être déplacés, il y a un risque de friction dans l’expérience client, mais aussi un risque pour les revenus. Si l’acquisition fait partie de votre stratégie de croissance, la migration des clients peut être un défi de taille, car les revenus, l’expérience client et même la conformité sont mis en péril. Grâce à notre équipe d’intégration,la migration en masse des mandats et desdonnées clients peut se faire de façon simple et transparente. Cela fait plus de 10 ans que nous aidons les entreprises du monde entier à gérer leurs paiements récurrents et ponctuels en toute transparence et plus de 75 000 clients nous font confiance.

Faites évoluer votre expérience client

L’expérience client est essentielle pour gagner et conserver de précieux clients. La création d’une expérience de paiement transparente contribuera à un taux de conversion nettement plus élevé. De plus, les représentations de paiement automatisées, la visibilité accrue et la confirmation instantanée des paiements permettront de minimiser l’impact des échecs de paiement et d’améliorer votre rétention de clients. En prenant en charge les paiements avec une solution unique comme GoCardless, votre entreprise pourra concentrer son temps et ses ressources sur la création de la meilleure expérience client possible.

De meilleures marges pour de meilleurs revenus

Même si les revenus des primes d’assurance augmentent, cette croissance est dépassée par l’augmentation des dépenses et des sinistres et la rentabilité n’a jamais été aussi cruciale pour les assureurs. Malheureusement, mettre en œuvre, intégrer et entretenir votre propre solution de paiement en interne peut faire rapidement grimper vos coûts de développement. Avec notre solution ’plug and play’, vous pouvez minimiser vos coûts de développement tout en réduisant vos coûts opérationnels grâce à l’automatisation. Ainsi, vous pourrez améliorer votre flux de trésorerie, vos marges et vos résultats.

L’InsurTech Luko, basée à Paris, traite plus d’un million de paiements par an via GoCardless.

« Malgré plus d’un million de transactions prélevées chaque année, personne ne gère les paiements chez Luko. C’est un rôle qui n’est plus nécessaire au sein de notre organisation, grâce à GoCardless. » déclare Constantin Lagneau, Lead Product Manager chez Luko.

Luttez contre la fraude

Selon un sondage YouGov, un Français sur 5, soit 20 %, admet avoir déjà fraudé au niveau de son assurance. La fraude est un centre de coût très courant dans le secteur de l’assurance. C’est pourquoi la détecter au moment du paiement pourrait avoir un impact positif considérable sur la rentabilité. Notre solution de prévention de la fraude de bout en bout utilise la vérification du payeur, la surveillance et le reporting 24 h/24, 7 j/7 afin de minimiser l’impact de la fraude. Cela peut aider à empêcher les fraudeurs de signer le contrat d’assurance en premier lieu en signalant les personnes figurant sur la liste noire, ainsi qu’en utilisant le machine learning pour identifier les acteurs suspects et demander une vérification plus approfondie.

Si vous souhaitez rester compétitif dans un marché de l’assurance français en constante évolution, penser stratégiquement à vos paiements peut être payant. Pour en savoir plus sur la façon d’obtenir un meilleur ROI sur votre processus de paiement, lisez « Atteignez vos objectifs ».