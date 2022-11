Pénétrez le marché international de l'assurance

Pour les assureurs ambitieux, une solution de paiement efficace peut servir de rampe de lancement pour leur expansion internationale,

Les évolutions technologiques récentes ont changé les attentes des clients dans le secteur de l’assurance. Avec la bonne technologie de paiement, les compagnies d’assurance en quête de croissance peuvent à la fois booster leur efficacité et faciliter l’accès aux opportunités au-delà de nos frontières nationales.

Selon une étude conjointe de France FinTech et Business France, près d’une fintech française sur quatre (24 %) est présente dans au moins un pays étranger, et une sur deux vise une implantation à l’étranger d’ici 2026.

Au cours des sept dernières années, les investissements dans les InsurTech françaises ont explosé, passant de 2 millions d’euros à 600 millions d’euros. Cette croissance exponentielle a permis aux InsurTech de devenir une force déterminante importante sur le marché européen de l’assurance. Le soutien réglementaire et le vif intérêt des investisseurs, y compris des géants de l’assurance, ont créé un terrain fertile pour de nouvelles entreprises ambitieuses avec des approches innovantes en matière d’assurance.

Nouvelles perspectives mais aussi nouveaux défis

Pour les entreprises en pleine croissance, l’expansion internationale présente de nombreux avantages mais également beaucoup de défis. Parmi eux, la manière de recevoir les paiements. Le cadre de l’espace unique de paiement en euros (SEPA) de l’Union européenne ainsi que la directive DSP2 permettent aux entreprises de collecter des paiements bancaires réguliers en provenance d’autres pays de l’UE. Cependant, si vous souhaitez accepter les paiements bancaires de pays hors de cette zone, vous devez utiliser le système de paiement de chaque pays. Ainsi, chaque fois que vous vous développez dans un nouveau pays et un nouveau système, vos coûts de développement initiaux ainsi que vos coûts de traitement des paiements, se multiplient, tandis que le temps perdu vous coûte des opportunités commerciales.

L’agilité au service de la croissance

Dans le même temps, si vous souhaitez gagner des parts de marché tant sur le plan national qu’international, vous devez être au top. En plus de fournir l’expérience client exceptionnelle que les consommateurs exigent de plus en plus dans tous les aspects du parcours client, y compris l’encaissement des paiements, les assureurs doivent garder une longueur d’avance et être prêts à tirer parti des opportunités créées par un marché en évolution rapide.

L’une de ces opportunités est l’Open Insurance. Depuis que l’Open Banking a révolutionné le paysage bancaire, l’EIOPA s’efforce de reproduire ce succès dans le secteur de l’assurance. L’Open Insurance est encore en développement mais les InsurTech innovantes comme la vôtre n’ont pas besoin d’attendre pour en retirer certains avantages. Vous pouvez déjà commencer à travailler avec des partenaires qui ont une vaste expérience dans l’Open Banking pour réinventer vos paiements.

De meilleures marges pour de meilleurs revenus

C’est un fait, les revenus de primes sont en croissance. Mais, les dépenses et les sinistres dépassent cette croissance, en particulier dans le secteur de l’assurance-vie. Pour rester compétitif et gagner des parts de marché, vous devez utiliser votre flexibilité et votre agilité pour investir dans des solutions rentables conçues pour évoluer avec votre entreprise. Avec une approche des paiements qui tient compte de l’évolutivité et de la rentabilité, vous pourrez pérenniser votre stratégie de paiement et accélérer votre croissance.

Vous prenez l’expérience client au sérieux, alors ne laissez pas votre expérience de paiement décevoir.

Chez GoCardless, notre solution de paiement bancaire simple et sécurisée vous permet de prendre le contrôle de vos paiements. Nous vous aidons à réduire le coût global de l’encaissement des paiements ponctuels et récurrents en encaissant automatiquement, réduisant vos frais et le temps consacré à la partie relance paiement. Vous gagnez ainsi du temps sur le rapprochement et les processus manuels, ce qui a un impact positif sur vos flux de trésorerie et vos résultats. Grâce à notre API simple à utiliser, à nos frais transparents et à notre expertise en matière d’Open Banking, vous aurez toutes les cartes en main pour mettre les paiements au service de la croissance de votre entreprise.

Appliquez la stratégie du « Land & Expand » facilement

Compte tenu des opportunités et des défis impliqués, la valeur commerciale potentielle d’un moyen facile et rentable d’accéder aux marchés internationaux est énorme. Chaque nouvelle région dans laquelle vous vous lancerez aura de nouveaux défis techniques. Vous devrez gérer les fonctions de base telles que l’envoi et la réception des paiements et des mandats de paiement avec des frais généraux opérationnels, tels que le rapprochement, l’assistance aux payeurs et les représentations de paiement. Mais l’encaissement des paiements internationaux n’a plus besoin d’être long, coûteux et imprévisible.

« Nous voulons offrir des méthodes de paiement simples et faciles à tous nos clients lorsqu’ils achètent DocuSign. Nous sommes ravis de travailler avec GoCardless pour proposer le prélèvement bancaire comme option de paiement dans toute l’Europe. » Robin Joy, SVP of Digital, Demand & Web Sales chez DocuSign

Faire des affaires à l’étranger est déjà assez difficile. Vous avez suffisamment de choses sur lesquelles vous concentrer sans ajouter l’encaissement des paiements au mélange. Notre réseau mondial permet d’effectuer et de collecter des paiements dans le monde entier sans difficulté. Gagnez du temps et de l’argent en encaissant des paiements directement à partir des comptes bancaires des clients, dans plusieurs pays et dans leurs devises locales. Avec notre solution facile à intégrer, vous pouvez accepter des paiements de plus de 30 pays, dont la plupart d’Europe, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Faites évoluer votre entreprise sans augmenter vos coûts

Utiliser une solution de paiement abordable et flexible peut être très utile pour les jeunes entreprises en quête d’évolution rapide. A l’opposé, un système inefficace et coûteux peut être un obstacle important à la croissance.

Luko est une InsurTech basée à Paris spécialisée dans l’assurance habitation. Dans un monde ultra-compétitif dominé par les acteurs historiques, l’entreprise enregistre une croissance exponentielle.

« Nous avons besoin d’un système de paiement simple à utiliser pour nos clients, mais aussi économique et efficace », explique Constantin Lagneau, product manager chez Luko. « Au vu de notre croissance, le coût élevé des paiements par carte devenait intenable, particulièrement en raison d’un processus très manuel et susceptible d’échouer en cas d’expiration de la carte ou de modification des informations du détenteur. »

Le partenariat avec GoCardless a résolu ces problèmes, agissant comme un moteur de la croissance de Luko. Vous trouverez ici une étude de cas expliquant comment Luko bénéficie de son partenariat avec GoCardless.

Comme vous commencez à le comprendre, GoCardless a beaucoup à offrir aux compagnies d’assurance qui visent une expansion nationale et internationale. Pour comprendre comment obtenir un meilleur retour sur investissement sur la croissance de vos paiements, lisez « Atteignez vos objectifs ».