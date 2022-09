Les 10 meilleurs sites de transfert d’argent en ligne à l’international

Vous souhaitez effectuer un transfert d'argent depuis la France vers un autre pays ? Face aux frais exorbitants de transferts à l'étranger de plus en plus d’entreprises se tournent vers les sociétés spécialisées dans le transfert d’argent international en raison des coûts réduits et de la rapidité. Dans cet article vous trouverez notre comparateur gratuit des meilleures plateformes de transfert d'argent en ligne. Mais ce n’est pas tout.

Le recouvrement des paiements à l’international fait aussi partie des préoccupations des entreprises, tout comme les retards d’encaissement et les frais de transfert. Vous allez découvrir les solutions GoCardless qui répondent aux défis des paiements récurrents et ponctuels à l’international.

Pourquoi a-t-on besoin d’un site de transfert d’argent international ?

Lorsqu’une entreprise souhaite payer un fournisseur étranger, ou exporter des biens ou des services, elle recherche un service fiable, rapide et le moins coûteux possible. Il existe plusieurs options pour le faire, telles que le virement, le chèque international ou le crédit et la remise documentaire. Vous pouvez les découvrir dans notre article.

Transfert d’argent en ligne à l’international : le Top 10

Une société internationale de transfert d’argent reste une solution très compétitive pour envoyer des fonds dans le monde entier. Les frais de transfert sont inférieurs à ceux des banques, alors que les garanties au niveau de sécurité et de fiabilité restent les mêmes.

Découvrez ici notre sélection des 10 meilleurs sites de transfert d’argent en ligne à l’international :

Le site Les pour …et les contre Wise Service simple, transparent (simulateur de frais avant l’envoi) et très rapide

Pas de frais cachés Pas de service de retrait d’espèces

Certaines routes monétaires ne sont pas accessibles pour les comptes Pro XE Service fiable

Pas de frais pour les transferts d'argent internationaux

Envoi dans 170 pays et plus de 60 devises

Pas de montant minimum Une majoration du taux de change plus élevée que celle d'autres fournisseurs

Ne prend pas en charge les paiements par carte Currencyfair Le réseau couvre 150 pays y compris les pays asiatiques

Prend en charge 20 devises

Plateforme sécurisée, régulée et accréditée par de grandes institutions internationales Pas de support en direct. Le support client est composé uniquement d’une section FAQ Xoom Bonne réputation de sécurité

Leur réseau couvre 159 pays

Transferts rapides Couvre seulement 4 devises

Pas de décompte entre les frais de transfert et les taux de change Azimo Offre promotionnelle pour les nouveaux arrivants Frais de transfert variables et pour certaines devises relativement élevés Western Union Couvre de très nombreux pays et langues Frais de transfert élevés pour des petits montants Remitly Flexibilité de collecter l’argent auprès de n'importe quelle banque participante

Possibilité de verrouiller le taux de change lorsque vous passez la commande Alors que le site offre de différentes méthodes de paiement, certaines ont des frais élevés Skrill Disponible dans 200 pays

Interface ergonomique

Prise en charge des cryptomonnaies Majoration élevée sur le taux de change

Les frais appliqués pas très transparents WorldRemit Transferts vers 130 pays Applique une majoration sur le taux de change

Peu de transparence des frais RIA Prend en charge de différentes méthodes de paiement : par virement bancaire, carte de crédit ou carte de débit

Vitesse : la plupart des transferts sont instantanés La plateforme en ligne Ria n’est disponible qu’aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et au Canada, en français et en anglais

GoCardless facilite vos paiements internationaux

La gestion des paiements récurrents à l'international peut être complexe et coûteuse pour toute entreprise. À côté de ces différents sites de transfert d’argent à l'international, la solution de paiement en ligne GoCardless permet aux entrepreneurs de collecter les paiements sur les comptes bancaires des clients étrangers via le prélèvement avec des frais de transaction très bas.

La gestion des paiements récurrents est effectuée dans plus de 30 pays à partir d'un seul compte bancaire. Les sommes prélevées sont versées sur le compte professionnel sans avoir à effectuer une conversion de devises, et ceci de manière transparente, à travers une estimation des frais de transaction et du taux de change estimé. La somme finale versée sur le compte est clairement indiquée par GoCardless.

Dans une étude de marché auprès de 5,000 petites et moyennes entreprises qui utilisent GoCardless, 85 % déclarent qu’ils consacrent moins de temps à devoir recouvrir les paiements pour impayés ou retard de paiement. Notre solution est aussi compatible avec un logiciel de gestion comme celui de l’entreprise Sage, qu’utilise par ailleurs Wise pour obtenir le taux de change réel le plus attractif et par conséquent une conversion de devise optimale.