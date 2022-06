Lorsque l’activité de l’entreprise est tournée à l’international, elle peut s’exposer avec ses clients à des retards de paiements ou des impayés. Ainsi, il est essentiel de prendre en considération les différentes solutions pour enrayer les risques d’impayés à l’international. On dénombre différentes causes qui peuvent affecter l’activité de l’entreprise avec ses partenaires commerciaux à l’étranger.

Il est essentiel d’anticiper les risques d’impayés à l’international et de connaître les meilleures solutions existantes. Des causes politiques, économiques ou encore des difficultés internes qui affectent le partenaire commercial peuvent être facteurs de risques d’impayés à l’international. Ainsi, pour pouvoir pérenniser l’activité de l’entreprise à l’étranger, voici une liste des solutions pour lutter contre les impayés.

Quelles sont les solutions pour éviter les risques d’impayés à l’international ?

Effectuer une évaluation du risque

Lorsque l’entreprise prospecte sur un nouveau marché à l’étranger, il est essentiel de récolter certaines informations. Ces données seront notamment la situation économique du pays et notamment du secteur d’activité. Des chiffres comme les incidences de paiement des entreprises dans le pays cible seront très pratiques. D’autant plus que l’entreprise peut se procurer des données macroéconomiques, comme le taux de croissance, le déficit public, l’endettement du pays et des entreprises. Il faudra également prendre connaissance de facteurs extérieurs comme la situation politique du pays, la stabilité des institutions et des instances politiques ainsi que les potentiels risques de conflits.

Vérification de l’identité du partenaire commercial

L’entreprise devra vérifier certaines informations sur le potentiel partenaire commercial. Il faut réunir certains documents qui permettent de prendre connaissance de l’identité de l’entreprise comme le site internet ou des brochures afin de pouvoir démarrer la démarche commerciale.

Vérification de la santé financière du client

Après avoir vérifié l’identité du client, l’entreprise pourra se rapprocher d’instances étatiques pour identifier les entreprises locales du pays cible. Il est possible de vérifier la santé financière du potentiel partenaire commercial avec des entreprises dans le domaine de l’information financière. Ces entreprises proposent des données comme le statut juridique, l’adresse de l’entreprise et les personnes clés.

Choisir les bonnes solutions de paiement

Après avoir défini les conditions générales de vente, l’entreprise doit définir les pénalités de retard. Afin d’enrayer les risques d’impayés, il est possible par exemple de demander un acompte ou un paiement à l’avance dès la finalisation de la commande. L’entreprise peut utiliser des moyens de paiement comme la remise documentaire ou encore le crédit documentaire irrévocable (ou crédoc). Cela permet d’assurer au prestataire d’avoir une garantie d’être payé.

Prendre une assurance contre les risques d’impayés

L’entreprise peut souscrire un contrat d’assurance-crédit pour les transactions à l’international. L’entrepreneur obtiendra ainsi une indemnisation lors d’impayés. L’assurance-crédit permet d’assurer une partie ou la totalité du chiffre d’affaires. Un taux de commission sera calculé par rapport à un pourcentage du chiffre d’affaires.

Il est essentiel d’agir le plus vite possible pour éviter les risques d’impayés à l’international. Il faudra contacter le client très rapidement en cas d’impayés et comprendre l’origine du problème. L’entreprise peut négocier un échelonnement du paiement et permettre d’éviter les démarches de recouvrement, voire envisager la voie judiciaire.

GoCardless est la solution pour éviter les risques d’impayés à l’international

À côté des risques d’impayés de la part du client, l’entrepreneur peut rencontrer d’autres obstacles comme de potentielles barrières pour encaisser des paiements à l’international. En effet, en raison des contraintes administratives pour créer un compte professionnel dans la devise locale du client, il peut être difficile de collecter les paiements des clients dans d’autres pays.

Une solution de paiement en ligne comme GoCardless permet de recevoir des paiements internationaux dans plus de 30 pays et est compatible avec un logiciel de gestion comme celui de l’entreprise Sage pour répertorier les impayés. La fintech propose un taux de change au taux réel et permet à ses clients de se faire payer dans sa propre devise. Le paiement est collecté dans la devise du client et sera converti dans la devise du prestataire.

Il n’y a aucun besoin d’ouvrir un compte dans le pays cible et les paiements seront effectués dans des délais record à moindre frais. Ce qui permet de diminuer de manière considérable les risques d’impayés. En effet, dans une étude auprès de 5 000 entreprises qui utilisent GoCardless, 85 % ont indiqué qu’ils consacrent moins de temps dans les démarches de recouvrement.