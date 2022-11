Paiements : six bonnes raisons de s’associer à un partenaire

Découvrez pourquoi vous gagnerez à externaliser la gestion de vos paiements.

Vous voulez développer votre entreprise mais butez sur des processus de paiement inefficaces ? Une bonne solution de paiement vous fera gagner un temps précieux et vous aidera à réduire le coût total de possession (TCO) de vos encaissements. Voici comment.

1. Conquérir plus de clients

Pour une entreprise, vendre implique souvent d’accompagner le client tout au long d’un parcours : de la prise de conscience d’un problème ou d’un besoin jusqu’à l’achat de vos solutions. Le paiement est une étape clé de ce parcours, vous devez donc veiller à ce qu’elle soit la plus agréable et la plus fluide possible. Recourir à une solution de paiement tiers permet d’offrir à vos clients leurs méthodes de paiement préférées, comme les paiements bancaires directs.

2. Réduire vos coûts

S’associer à un fournisseur de solutions de paiement permet d’éliminer les coûts et la complexité inhérents aux solutions internes. Finis les frais de développement et de maintenance ainsi que les coûts de personnel pour le support client ou la résolution de problèmes. Vous n’avez pas non plus à vous soucier des problématiques liées à la protection des données et à la conformité de vos processus de paiement.

3. Diminuer le risque de fraude

Effectuer vos propres contrôles de lutte contre la fraude d’identité est un processus coûteux et compliqué qui affecte aussi l’expérience d’achat de vos clients. En plus de vous faire bénéficier des meilleures mesures de prévention de la fraude, une solution de paiement automatique exploite la technologie et le machine learning pour réduire la fraude tout en maximisant l’efficacité des paiements.

4. Préparer le futur de vos paiements

Le machine learning vous aide aussi à prévoir et à gérer les échecs de paiement tout en en minimisant les impacts sur votre entreprise. Quant aux processus automatiques de nouvelles représentations, ils peuvent réduire le taux d’échec des paiements à 0,8 % seulement.

5. Minimiser les délais de recouvrement et améliorer vos flux de trésorerie

Les délais de recouvrement des impayés sont un problème majeur pour beaucoup d’entreprises. Ce délai est en moyenne de 20 à 30 jours une fois la créance reçue. En utilisant une solution de paiement bancaire comme GoCardless, vous pouvez recevoir l’argent sur votre compte 3,6 jours seulement après l’échéance. Votre trésorerie s’en trouve transformée, vous libérez du capital pour faire grandir votre entreprise.

6. Lever les freins et accélérer la croissance

Bâtir et maintenir une solution de gestion des paiements en interne demande un investissement continu. En vous associant à un partenaire, vous pouvez faire évoluer vos capacités de paiement en douceur selon vos besoins, à un coût et un risque minimaux pour votre entreprise. Y compris si vous souhaitez conquérir de nouveaux marchés : notre solution vous permet par exemple d’atteindre 97 % des payeurs dans plus de 30 pays.

Selon une étude menée par IDC, utiliser GoCardless se traduit globalement par :

59 % de temps de personnel en moins pour gérer les paiements,

56 % de réduction du coût moyen par transaction,

47 % de réduction du temps de paiement,

des équipes financières et comptables 21 % plus efficaces.

Alors, pourquoi ne pas confier vos paiements à GoCardless au lieu de vous en occuper vous-même ?

Améliorez le business grâce à des paiements plus efficaces. Lisez notre guide pour découvrir le TCO de vos paiements et savoir comment générer un meilleur ROI de votre solution de paiement.

Télécharger le guide