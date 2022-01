4 façons dont GoCardless peut vous aider à améliorer votre rétention de clients

Aucune entreprise ne veut perdre de clients. Le churn client est une mesure incontournable, en particulier pour les entreprises qui encaissent des paiements récurrents, comme les SaaS, les entreprises à abonnement et celles basées sur les paiements à la facture.

Le churn coûte bien plus qu’un paiement perdu. Il a un impact négatif sur la valeur vie client (CLTV), le coût d’acquisition de clients irrécupérable, qui est de 5 à 25 fois le coût de rétention d’un client) et la mauvaise expérience client qui en résulte.

4 problèmes auxquels les entreprises sont confrontées avec le churn et comment GoCardless peut vous aider à les résoudre :

1. Je veux améliorer ma valeur vie client (CLTV).

La CLTV est une mesure importante pour toute entreprise et doit être optimisée pour permettre une croissance durable à long terme. Conserver un client coûte toujours moins cher qu’en acquérir un nouveau.

En conservant les clients existants et en améliorant cette marge, vous augmentez vos revenus, rendez les revenus plus prévisibles et avez plus d’argent à investir dans d’autres domaines de l’entreprise.

Parce que GoCardless utilise les paiements de compte à compte, comme le prélèvement bancaire, vos clients n’ont pas à se soucier de la mise à jour des détails de carte lorsqu’elles expirent, sont perdues ou volées. Cela signifie que moins de clients perdent l’accès à vos services ou produits de manière inattendue lorsqu’un paiement échoue. Ainsi, une meilleure expérience client les rend moins susceptibles de se désabonner, ce qui augmente votre CTLV.

Selon le rapport de l’IDC, parmi les clients qui payent par prélèvement bancaire avec GoCardless, 91 % sont conservés après trois mois.. Tandis que seuls 86 % des utilisateurs de cartes bancaires et 75 % des utilisateurs de portefeuilles numériques restent.

Nous avons également identifié que les entreprises qui utilisent GoCardless depuis un an constatent en moyenne une réduction de 13 % du taux de churn global (de 10 % à 8 %).

Découvrez combien coûte le churn à votre entreprise et combien vous pourriez économiser avec GoCardless :

2. Je perds des clients parce que leurs paiements échouent

Tous les clients qui se désabonnent ne choisissent pas activement de quitter votre entreprise. Souvent, un client se désabonne parce que son paiement échoue. C’est ce qu’on appelle le churn involontaire. Il peut s’expliquer par une variété de facteurs, notamment :

Cartes bancaires arrivant à expiration, perdues ou volées

Fonds insuffisants

Transaction refusée par la banque

Selon Forrester, les échecs de paiement entraînent un taux de churn de 11 à 15 %. Les échecs de paiement peuvent interférer avec le service que vos clients reçoivent. Retenter ces paiements peut être un processus manuel et coûteux. Forrester rapporte également que le coût du recouvrement représente minimum 11 % de la valeur moyenne du paiement.

Lorsqu'un paiement échoue, GoCardless propose deux façons de retenter le paiement et réduire le churn client.

Tout d’abord, Success+, qui utilise le machine learning pour représenter intelligemment les paiements lorsqu’ils ont le plus de chances de réussir, en se basant sur les données des paiements encaissés précédemment avec succès. Nos clients qui utilisent Success+ ont un taux d’échec réduit, d’à peine 0,5 %, à la deuxième tentative.

Ensuite, notre solution Instant Bank Pay offre aux clients une option de paiement ponctuel rapide après un échec de paiement. Elle permet d’encaisser des paiements en à peine un jour ouvré.

Le fournisseur de services Internet Cuckoo a pu recontacter deux tiers des clients qui ont connu un échec de paiement grâce à l’open banking.

Ces deux solutions, combinées à la fiabilité des paiements de compte à compte avec GoCardless, signifient que les clients utilisant le service réduisent leur churn involontaire de 50 %.

3. Je ne sais pas pourquoi les paiements de mes clients échouent

Avoir de la visibilité et comprendre pourquoi les paiements de vos clients échouent est essentiel pour vous assurer que vos clients ne se désabonnent pas involontairement. Ces données vous permettent non seulement de prendre des mesures éclairées et automatisées qui réduisent les perturbations pour vos clients et leur offrent une meilleure expérience, mais également d’améliorer les taux de réussite des paiements.

GoCardless fournit tout un éventail de notifications automatiques, à la fois à votre entreprise et à vos clients, sur tous les aspects du processus d’encaissement des paiements récurrents, y compris la mise en place du mandat, les échecs de paiement, les nouvelles tentatives de paiement et plus encore.

Dans la plupart des cas, GoCardless reçoit le rapport d’échec de paiement de la banque du payeur un jour ouvrable après la date de facturation. Vous pouvez donc agir rapidement en cas d’échec de paiement et retenter le paiement. La liste complète des notifications GoCardless peut être consultée ici.

4. Relancer les paiements est trop compliqué et je perds des clients en conséquence

Si votre entreprise est en pleine croissance et que vous traitez plus de transactions, il est impératif que votre infrastructure de paiement et vos processus de paiements suivent le rythme. Le rapprochement manuel et les nouvelles tentatives de paiement peuvent prendre beaucoup de temps à vos équipes et même ralentir le processus pour vos clients. De plus, si vous utilisez plusieurs solutions de paiement, il peut être difficile de regrouper et voir facilement toutes les données de vos clients.

Avec GoCardless, vous pouvez vous connecter à plus de 200 intégrations logicielles de pointe pour automatiser l’encaissement et le rapprochement des paiements. Consulter la liste de tous nos partenaires. Les plates-formes logicielles d’abonnement SaaS telles que Zuora, Chargebee et Recurly complètent la solution de paiement GoCardless et aident les clients à réduire les échecs grâce à des services intégrés de gestion de relance et de mise à jour de compte.

Vous pouvez également lier votre logiciel de facturation interne existant à notre API pour automatiser les notifications, les paiements et recevoir des informations sur vos paiements. Cela réduit le risque d’erreur humaine et l’échec de paiement qui en résulte.