Les 8 dimensions du paiement : Trésorerie

À mesure que votre entreprise se développe et grandit, l’encaissement des paiements devient de plus en plus complexe et coûteux. Choisir la bonne stratégie en matière de paiements et renforcer l’efficacité de vos opérations de paiement sont cruciaux pour booster la croissance de votre entreprise et sa compétitivité.

La trésorerie est particulièrement importante pour les entreprises, petites et grandes. Ce guide analyse pourquoi elle est si fondamentale pour toutes les entreprises, comment la mesurer et comment l’améliorer.

Au cours des dix dernières années, nous avons mis au point une solution dédiée pour aider les entreprises dans leurs processus de paiement. À partir de discussions avec des clients et d’études de marché, nous avons compris les meilleures façons d’aborder une stratégie en matière de paiements et identifié les bonnes pratiques pour recouvrer les paiements.

Pour que les entreprises évaluent l’efficacité et l’efficience de leurs propres stratégies de paiement ou solutions potentielles, nous avons défini les 8 dimensions du paiement. Ce cadre est conçu dans le but de permettre aux entreprises d’évaluer leur stratégie en matière de paiements ou leurs technologies potentielles et de décider des actions les plus adaptées à leur cas.

La trésorerie découle de votre stratégie en matière de paiements. Elle entre dans la catégorie « Impact », l’une des trois catégories qui regroupent les huit dimensions du paiement :

Dans ce guide, nous nous concentrerons sur la septième des huit dimensions du paiement – la trésorerie –, ainsi que sur la façon dont vous pouvez l’optimiser dans le but de faire grandir votre entreprise.

Regardez la présentation vidéo sur le cadre des 8 dimensions des paiements récurrents et la façon dont vous pouvez l’utiliser pour évaluer et améliorer votre stratégie en matière de paiements.

Qu’est-ce que la trésorerie ?

L’un des moyens les plus simples de mesurer le succès et l’impact de votre stratégie de paiements ainsi que de votre solution consiste à se pencher sur le flux de trésorerie. De quoi s’agit-il exactement et comment le mesurer ?

Dans ce guide, nous faisons référence à deux concepts :

Flux de trésorerie (BFR) : désigne le montant net de l’argent entrant et sortant de l’entreprise.

Trésorerie : désigne la septième dimension des 8 dimensions du paiement, en particulier le temps nécessaire au règlement d’un paiement, une fois que celui-ci devient une créance (c’est-à-dire le délai de paiement).

Dans ce cadre, la trésorerie est mesurée d’après le nombre moyen de jours que vous devez attendre avant d’encaisser l’argent qui vous est dû, depuis le jour où vous souhaitez facturer votre client (la date de facturation), jusqu’au jour où l’argent arrive sur votre compte bancaire, c’est-à-dire la date de paiement (hors conditions de paiement).

Dans une étude de Forrester Consulting commanditée par GoCardless, 80 % des sondés déclarent avoir un délai moyen de paiement (ou DSO) de 20 à 30 jours, tandis que seuls 4 % d’entre eux ont un DSO de 10 jours ou moins.

Dans le même temps, selon l’indice global des délais de paiement 2021, les clients GoCardless bénéficient d’un délai de paiement moyen d’à peine 3,6 jours. Toutefois, des facteurs comme la taille de l’entreprise, le moyen de paiement, la localisation et le secteur jouent un grand rôle dans les délais de paiement.

Pourquoi la trésorerie est-elle importante ?

L’un des principaux avantages des entreprises basées sur les revenus récurrents est la prévisibilité de la trésorerie et la capacité à se projeter dans l’avenir. Cependant, ce modèle n’est pas sans difficultés.

À mesure que votre entreprise se développe et grandit, encaisser des paiements récurrents rapidement et sans problème devient de plus en plus important. Si votre entreprise envisage d’effectuer des investissements à long terme ou si elle souhaite attirer un nouvel investissement, avoir un flux de trésorerie positif est essentiel.

Bien gérer la trésorerie et s’assurer que votre entreprise n’a pas trop de revenus bloqués sous forme de créances (des revenus qui vous sont dus mais que vous n’avez pas encore encaissés) peut avoir un impact significatif sur votre fonds de roulement. Plus vous avez des revenus qui ne sont pas encore encaissés, plus votre entreprise s’expose au risque.

Le risque est encore plus grand lorsque les paiements ne sont plus recouvrables. Pour la majorité des entreprises de B2B, 10 % des échecs de paiement se transforment en créances irrécouvrables. Si votre entreprise peut réduire son délai d’encaissement, diminuer le nombre d’échecs de paiement et recouvrer davantage de paiements qui avaient échoué, vous pouvez envisager une amélioration globale du flux de trésorerie.

Maintenant que nous avons établi que le temps nécessaire pour encaisser vos paiements joue un rôle essentiel pour toute entreprise, comment réussir à être payé plus rapidement ?

Dans une étude récente de GoCardless, nous avons examiné des données issues de plus de 65 000 entreprises et 40 millions de paiements et nous nous sommes adressés à plus de 1 900 entreprises. L’objectif était de comparer le délai moyen pour encaisser un paiement selon la taille de l’entreprise.

Le facteur majeur qui influence le délai d’encaissement est le moyen de paiement que vous proposez à vos clients.

Nous répartissons les moyens de paiement en deux catégories :

Compte à compte (A2A) : déplacement automatique de l’argent d’un compte à un autre, comme le prélèvement ou le virement bancaire.

Autres que compte à compte : paiements qui reposent sur des mécanismes tiers, comme une carte ou un portefeuille électronique, pour déplacer l’argent.

L’étude montre que les paiements basés sur le compte à compte (comme le prélèvement bancaire via GoCardless) disposent d’un délai de paiement plus court, de 3,6 jours, par rapport aux moyens de paiement physiques (comme les chèques), qui ont un délai de 22,1 jours.

D’après ces données, nous constatons que pour la majorité des moyens de paiement, y compris l’un des moyens de paiement les plus populaires et usités (à savoir la carte de crédit, un moyen de paiement qui n’est pas de compte à compte), le DSO était de plus de 19 jours, ce qui correspond aux conclusions de Forrester. A contrario, les utilisateurs du prélèvement bancaire via GoCardless étaient gagnants, puisqu’ils bénéficiaient d’un délai d’à peine 3,6 jours.

Recevoir des paiements ne doit pas forcément être un processus lent et fastidieux. L’optimisation de l’encaissement des paiements peut avoir un impact sur le flux de trésorerie (BFR) de votre entreprise et sa capacité de développement. Pour toute entreprise en pleine expansion et qui souhaite être plus résiliente dans les moments de crise économique, il est fondamental d’évaluer votre processus global en matière de paiements, de l’acquisition de clients aux opérations de paiement et à la fidélisation.

